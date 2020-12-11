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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов

В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов

В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.

Об этом заявил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Министр сообщил, что такие случаи обнаружили уже в некоторых областях.

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"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом.- Ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - отметил он.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Это при том что неизвестно каким видом гриппа или простуды болел человек что первый раз , что второй...

Очередной клоун под видом министра зажигает с экрана...
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11.12.2020 10:20
+4
Тому що там комуняки кийками по голові бьють шоб люди утримувались дисципліни.

І все одно вспихує то в одному то в іншому місті.

Шукайте новини альтернативні лівим купленим СНН і БіБіСі.
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11.12.2020 10:31
+4
Привыкайте ширятся по плану.
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11.12.2020 10:31
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Это при том что неизвестно каким видом гриппа или простуды болел человек что первый раз , что второй...

Очередной клоун под видом министра зажигает с экрана...
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11.12.2020 10:20 Ответить
Локдаун надо же чем то оправдывать
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11.12.2020 10:38 Ответить
Вам неизвестно, а специалистам по ПЦР и ИФА тестам все элементарно выясняется.
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11.12.2020 10:50 Ответить
Что, вторым тестом можно выяснить что человек перед этим уже болел коронавирусом?

Если сейчас вероятность срабатывания теста очень низкая, то поначалу вообще для создания ажиотажа писали всех подряд на коронавирус по приказу клоуна-Степанова и усиленно ускоренно завозили людей из зон пандемии.
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11.12.2020 13:29 Ответить
ИФА тестом (правда, не всяким) можно. А если раньше был позитивный ПЦР и через 3 месяца еще один, а после обоих развились симптомы - то повторное заражение детектед.
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11.12.2020 13:39 Ответить
Що, ще раз до крамниці сходили?
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11.12.2020 10:21 Ответить
ну и как тогда прививаться?
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11.12.2020 10:21 Ответить
Всем одновременно и решительно.
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11.12.2020 10:51 Ответить
И от какой мутации ковида? Их уже известно более тысячи. И раз есть случаи повторного заражения, то иммунитет от одной не защищает от других мутаций. Вакцина не может накрыть все разновидности...
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11.12.2020 10:31 Ответить
"Их уже известно более тысячи. " - это откуда? Ссылка есть?
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11.12.2020 10:52 Ответить
а потом понравицца ширяться и пошло поехало... и т гриппа и просто так и просто для настроения...
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11.12.2020 10:34 Ответить
А теперь задумайтесь: почему в Китае никакой "второй волны" коронавируса НЕТ ?
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11.12.2020 10:27 Ответить
Тому що там комуняки кийками по голові бьють шоб люди утримувались дисципліни.

І все одно вспихує то в одному то в іншому місті.

Шукайте новини альтернативні лівим купленим СНН і БіБіСі.
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11.12.2020 10:31 Ответить
В Австралии и на Тайване тоже нет второй волны. Там тоже коммуняки?
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11.12.2020 12:09 Ответить
"В Австралии штрафы за нарушение самоизоляции подняли до $20 000

За отсутствие маски штраф составляет $200. Кроме того, власти разрешили полиции принудительную изоляцию злостных нарушителей карантина."
Как думаешь, много там антимасочников ?

В Тайване один турист на самоизоляции вышел из номера в отеле на ВОСЕМЬ секунд - 3000 долларов штраф ....
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11.12.2020 15:18 Ответить
С чего Вы взяли, что я думаю, что в Австралии или Тайване много антимасочников? Я привел их в пример, как то, что жесткими ограничительными мерами подавить эпидемию могут не только коммунисты.
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11.12.2020 15:23 Ответить
Потому, что Китай об этом не говорит, и, как и Путин, хочет выглядеть во всем мире могучим и хорошим. На дальнем востоке в Рашке, был обнаружен коронавирус и приехавших рабочих из Китая. Из 150 человек, было то ли у 2, то ли у 12. Через 2 недели изоляции, обнаружили уже у 90 человек.
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11.12.2020 10:39 Ответить
Нигде нет в мире нет '' второй волны'' короновируса. А Украине все может быть, здесь особый короновирус '' зеленый''.
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11.12.2020 11:17 Ответить
Если переболевший заразился другой мутацией ковида, на которую не среагировала имунная система, то чем нам поможет вакцина? - разве что производителю в виде доходов от продаж.
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11.12.2020 10:28 Ответить
Привыкайте ширятся по плану.
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11.12.2020 10:31 Ответить
После того, как ликвидировали оспу, никто не ширяется (кроме опр. контингента военных США и спецов, что работают с вирусами или биотеррористами). Так что если масштабно и одновременно вакцинировать всех, то можно обойтись 1-2 компаниями вакцинации.
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11.12.2020 11:12 Ответить
А что 90% больных оспой тоже можно было вылечить, просто, двухнедельной самоизоляцией?
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11.12.2020 11:28 Ответить
Изоляция больных оспой была одним из способов борьбы с ее распространением. Но выживает при заражении около 70%. Что это принципиально меняет? Что, Пан Сан готов закрыть глаза на 2-3% летальность ковида? Так за опр. число повторных волн суммарная летальность от ковида приблизится к летальности от оспы и превзойдет ее.
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11.12.2020 11:39 Ответить
Тогда засуньте свою вакцинацию себе в $опу!
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11.12.2020 10:31 Ответить
Так засовувати $, в назване вами місце з самого початку і збиралися! А ви що подумали?!
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11.12.2020 10:41 Ответить
Тоесть стратегия всемпереболеть и выработать общий иммунитет уже не катит?
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11.12.2020 10:32 Ответить
За новими протоколами, тепер всі мають перехворіти і отримати загальний летальний імунітет.
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11.12.2020 10:39 Ответить
Сам придумав? Чи підказали специ, що за порєбріком сидять?
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11.12.2020 11:14 Ответить
Это единственная реальная стратегия.
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11.12.2020 10:39 Ответить
Катит. На кладбище.
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11.12.2020 10:54 Ответить
каждый родившийся, от дня своего рождения туда катит,но если человек себья считает "ноmo sapiens",то такие и болезни в нем.Вирус такой же,кто в него верит и хочет катить на кладбище,он колесами станет, дабы помочь побыстрее добратся туда ,делаяя платные остановки на разные тесты ,визиты к врачам .и т.д
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11.12.2020 11:24 Ответить
Далеко не каждый. Вы забыли, что есть колумбарии, развеяние праха, морские похороны, пропавшие без вести и много других случаев.
А в целом бред Вы пишете. Люди долгое время в злых и добрых духов верили, что совершенно не мешало вирусам их поражать и уничтожать.
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11.12.2020 11:31 Ответить
именно о действи об этом Вам и написал ,о духовном воздействии чего бы то небыло на человека,его здоровье , и именно дух, Вашими словами подтверждает это- "Люди долгое время в злых и добрых духов верили,(и верят ) что совершенно не мешало вирусам их поражать и уничтожать.(веришь в вирус- будешь им поражен,он любит тех кто ,в него верит (а в целом ,все целое)
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11.12.2020 11:45 Ответить
Глупости Вы пишете. При эпидемиях прошлого заболевали и умирали и грешники и праведники. Для репликации вируса в эпителиальной клетке носоглотки то, какие импульсы передают нейроны не имеет никакого значения. Особенности тех импульсов и сами нейроны не спасает от вирусов...
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11.12.2020 11:55 Ответить
Чим ближче крах крадівництва і брехні тим крутіші конвульсії лисого глиста!
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11.12.2020 10:41 Ответить
Мой друг переболел в сентябре Ковидом. Было хреново, но перенес в легкой форме. После выздоровления говорит "Главное, заниматься спортом. У меня хорошая иммунка и мне он ни по чем!". Маску только в магазин надевает и там, где надо. Хвастается, что он переболел и его корона не возьмет. Да и еще в июне, в Южной Корее был пациент, который повторно заболел Ковидом, а осенью, было сообщение, что пациент уже в 3-й раз заразился Ковидом, и каждый следующий раз, он переносился всё сложнее, чем предыдущий.
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11.12.2020 10:42 Ответить
То есть рекламируемый " коллективный иммунитет" мол когда 80% переболеют, оказывается туфтой. Некоторые ученые об этом предупреждали и говорили что максимально иммунитет возможно будет от 3 до 8 месяцев. Приблизительно тоже самое и от вакцинации ( и это при условии что вирус не будет стремительно мутировать) Так что победные реляции и надежды на чудо в виде "коллективного иммунитета" или вакцинации ( которая на данный момент по факту еще экспериментальная не зависимо от страны изготовителя) не решает проблемы, а только " сглаживает углы".
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11.12.2020 10:42 Ответить
Да, шведы эпично лоханулись...
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11.12.2020 10:58 Ответить
тогда вакцина .это развод на бабки плюс какую то гадость вливают последствия непредсказуемы получается так
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11.12.2020 10:42 Ответить
Пуйло не просто так бегает по бункераим. Знает сученок о своем же вирусе гораздо больше остальных и чего от этого вируса ждать в будущем.
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11.12.2020 10:45 Ответить
"В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов" - не только в Украине, а и в мире фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. Это значит, что вакцина не защитит.
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11.12.2020 10:46 Ответить
Блин, всех комментаторов плюсанул, ибо правду говорят. Правда правда довольно кринжовая
а хотя - все мы православные, а Яхве и не такое творил)))
че там - затопил всю планету, где-то с 5000 лет назад, правда ученые не знают такого, но они просто еретики все
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11.12.2020 10:47 Ответить
 
 