В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов

В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.

Об этом заявил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Министр сообщил, что такие случаи обнаружили уже в некоторых областях.

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"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом.- Ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - отметил он.