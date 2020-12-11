4 919 43
В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов
В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.
Об этом заявил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Министр сообщил, что такие случаи обнаружили уже в некоторых областях.
"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом.- Ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - отметил он.
Топ комментарии
+4 WiM
показать весь комментарий11.12.2020 10:20
+4 variable general
показать весь комментарий11.12.2020 10:31
+4 ПанСан
показать весь комментарий11.12.2020 10:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Очередной клоун под видом министра зажигает с экрана...
Если сейчас вероятность срабатывания теста очень низкая, то поначалу вообще для создания ажиотажа писали всех подряд на коронавирус по приказу клоуна-Степанова и усиленно ускоренно завозили людей из зон пандемии.
І все одно вспихує то в одному то в іншому місті.
Шукайте новини альтернативні лівим купленим СНН і БіБіСі.
За отсутствие маски штраф составляет $200. Кроме того, власти разрешили полиции принудительную изоляцию злостных нарушителей карантина."
Как думаешь, много там антимасочников ?
В Тайване один турист на самоизоляции вышел из номера в отеле на ВОСЕМЬ секунд - 3000 долларов штраф ....
А в целом бред Вы пишете. Люди долгое время в злых и добрых духов верили, что совершенно не мешало вирусам их поражать и уничтожать.
а хотя - все мы православные, а Яхве и не такое творил)))
че там - затопил всю планету, где-то с 5000 лет назад, правда ученые не знают такого, но они просто еретики все