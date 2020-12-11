В Україні фіксують повторні випадки зараження коронавірусом, - Степанов

В Україні ведеться облік хворих на COVID-19 в електронній системі епідеміологічного нагляду. В країні почали фіксувати повторні випадки зараження коронавірусом.

Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Міністр повідомив, що такі випадки виявили вже в деяких областях.

"Ми почали фіксувати таких хворих (повторно заражених коронавірусом.- Ред.) і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях. Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге", - зазначив він.

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