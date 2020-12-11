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В Україні фіксують повторні випадки зараження коронавірусом, - Степанов
В Україні ведеться облік хворих на COVID-19 в електронній системі епідеміологічного нагляду. В країні почали фіксувати повторні випадки зараження коронавірусом.
Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Міністр повідомив, що такі випадки виявили вже в деяких областях.
"Ми почали фіксувати таких хворих (повторно заражених коронавірусом.- Ред.) і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях. Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге", - зазначив він.
Топ коментарі
+4 WiM
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Очередной клоун под видом министра зажигает с экрана...
Если сейчас вероятность срабатывания теста очень низкая, то поначалу вообще для создания ажиотажа писали всех подряд на коронавирус по приказу клоуна-Степанова и усиленно ускоренно завозили людей из зон пандемии.
І все одно вспихує то в одному то в іншому місті.
Шукайте новини альтернативні лівим купленим СНН і БіБіСі.
За отсутствие маски штраф составляет $200. Кроме того, власти разрешили полиции принудительную изоляцию злостных нарушителей карантина."
Как думаешь, много там антимасочников ?
В Тайване один турист на самоизоляции вышел из номера в отеле на ВОСЕМЬ секунд - 3000 долларов штраф ....
А в целом бред Вы пишете. Люди долгое время в злых и добрых духов верили, что совершенно не мешало вирусам их поражать и уничтожать.
а хотя - все мы православные, а Яхве и не такое творил)))
че там - затопил всю планету, где-то с 5000 лет назад, правда ученые не знают такого, но они просто еретики все