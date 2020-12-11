Россия подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников, - Арестович
РФ подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), сообщил спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович.
"Украинская делегация для участия в ТКГ квалифицирует то, что происходит, как очень-очень-очень медленное, но продвижение. Самое главное достижение для нас - то, что Россия все еще сохраняет процесс, и, фактически, мы можем констатировать, что дела идут по плану "А", что формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока еще нет", - сказал Арестович на пресс-брифинге "Годовщина "нормандского саммита" в Париже: чего удалось достичь за год?" в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он добавил, что "недавно на этой неделе они (РФ. - Ред.) подтвердили желание провести встречу на уровне политических советников".
Спикер напомнил, что 15 декабря состоится последнее в этом году заседание ТКГ.
"И если даже посмотреть по делам в подгруппах, мы можем сказать, что даже в работе КПВВ все эти два листа с техническими условиями, которые мы согласовываем постоянно, и там есть продвижение. К сожалению, оно очень медленное. К сожалению, оно наиболее медленное в наиболее болезненном вопросе, который заключается в освобождении взаимно удерживаемых лиц. Тем не менее, "нормандский формат" существует, и хотя он продвигается по миллиметру, по капле, но он есть", - указал Арестович.
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советниковпроституток...
Основная задача армии - НЕ воевать, а предотвращать войны
https://bbf.ru/quotes/?author=33001
Расейские советники тоже думают так - Основная задача украинской армии - НЕ воевать
Ты найдешь с ними общий язык
а теперь встречу завхозов вы называете прорывом? арестович, вот честно, не дай бог так обосраться. бабло не пахнет конечно, но как ты потом отмываться то будешь?
(ну да, ну да! тех кого по-зарез надо было рашке уже выменяли...)
2. Захід не хоче дожимати куйла, бо в тій чи іншій мірі залежний від торгівлі з рашкою. Тут захід скоріше діє за інерцією, оскільки став сам заручником демократичних цінностей, де верховенство права - найвищий пріоритет. але це тільки по відношенню до їхнього світу, тобто блоку НАТО. ми поки не в НАТО. тому жертвувати своїми вигодами заради нас, щоб прижати ще більше рашку, я в це не вірю. особливо на фоні того, що наше нинішнє керівництво саме не дуже поспішає нажимати на рашку. тому зараз, при відносному затишші на фронті, захід не буде торпедувати нові санкції. раніше введені то продовжить. а посилювати санції навряд чи наважиться.
3. Куйло ніколи нікого не буде просити, тим більше Піаніста. чому? бо куйло рахує, що він ще є пуп землі.
4. Нам таки дійсно потрібно бути українцями. особливо в контексті зовнішньої агресії. і не ділитися на рихильників Петра чи Вови. внутрішні питання, то так. проте коли мова йде про національний інтерес, потрібно об'єднуватися проти зовнішніх загроз. Так поступив зараз і Арестович. раніше він топив не так за Пороха, як за той момент, що під час війни краще для України було би переорбрати Пороха на другий термін. Тобто національний інтерес для нього стоїть набагато вище прихмльності до того чи іншого політика.
Уважаю!!!
1546 раз сходил на "ту сторону" и узнал "информацию"!)))
поняли почему он так топил против Пороха?