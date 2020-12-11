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Новости Агрессия России против Украины
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Россия подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников, - Арестович

Россия подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников, - Арестович

РФ подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), сообщил спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович.

"Украинская делегация для участия в ТКГ квалифицирует то, что происходит, как очень-очень-очень медленное, но продвижение. Самое главное достижение для нас - то, что Россия все еще сохраняет процесс, и, фактически, мы можем констатировать, что дела идут по плану "А", что формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока еще нет", - сказал Арестович на пресс-брифинге "Годовщина "нормандского саммита" в Париже: чего удалось достичь за год?" в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что "недавно на этой неделе они (РФ. - Ред.) подтвердили желание провести встречу на уровне политических советников".

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Спикер напомнил, что 15 декабря состоится последнее в этом году заседание ТКГ.

"И если даже посмотреть по делам в подгруппах, мы можем сказать, что даже в работе КПВВ все эти два листа с техническими условиями, которые мы согласовываем постоянно, и там есть продвижение. К сожалению, оно очень медленное. К сожалению, оно наиболее медленное в наиболее болезненном вопросе, который заключается в освобождении взаимно удерживаемых лиц. Тем не менее, "нормандский формат" существует, и хотя он продвигается по миллиметру, по капле, но он есть", - указал Арестович.

Автор: 

россия (95454) нормандская четверка (1596) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+12
Россия подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников, - Арестович - Цензор.НЕТ 5257
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11.12.2020 11:12
+7
помнится год назад феофаний VI бодро рапортовал о норвой встрече "нормандИ" в марте 2020 года. потом в маю, потом к осени.
а теперь встречу завхозов вы называете прорывом? арестович, вот честно, не дай бог так обосраться. бабло не пахнет конечно, но как ты потом отмываться то будешь?
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11.12.2020 11:22
+5
А Арестовича арестуют? у него ж призвыще так и просится шоб его повязали
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11.12.2020 11:15
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Правила форума Совет форумчан
Россия подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников проституток...
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11.12.2020 11:11 Ответить
Россия подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников, - Арестович - Цензор.НЕТ 5257
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11.12.2020 11:12 Ответить
завезли в ОФП новую партию картишек надо испробывать да Арестович...
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11.12.2020 11:20 Ответить
Зеля, я стараюсь! Твоя Люся.
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11.12.2020 11:22 Ответить
а советником будет мертвечук .не ?
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11.12.2020 11:14 Ответить
А Арестовича арестуют? у него ж призвыще так и просится шоб его повязали
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11.12.2020 11:15 Ответить
Арестович поставлений вести пропаганду, але найогидніше, що він несе її для українців. а не для агресора.
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11.12.2020 11:15 Ответить
а для агресора, то як? їхати в рашку і виступати на тамтешніх каналах? )
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11.12.2020 22:14 Ответить
Треплович герой войны
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11.12.2020 11:16 Ответить
Люськ, а Люськ, а советником будешь ты?
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11.12.2020 11:16 Ответить
имитация имтации имитаторами
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11.12.2020 11:18 Ответить
Полезный идиот
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11.12.2020 11:18 Ответить
У блазнів з цим проблем жодних - радники один з поперед одного з порадами вилазять з будь-якого приводу...
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11.12.2020 11:19 Ответить
А я думаю: Че-то в последнее время Ермака не видно и не слышно. Теперь понятно. Оно убеждало своих кремлевский друзей: "С Вовой добазарился, он готов и дальше сдавать интересы Украины"
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11.12.2020 11:19 Ответить
Что за уровень такой.Со взрослыми мужиками-пообщаться-захотелось?
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11.12.2020 11:20 Ответить
та напишіть про те, що говорили там Іра Геращенко та Іванка Климпуш!
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11.12.2020 11:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O3xRxWhLcsk
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11.12.2020 11:24 Ответить
Советник Дристович:
Основная задача армии - НЕ воевать, а предотвращать войны
https://bbf.ru/quotes/?author=33001

Расейские советники тоже думают так - Основная задача украинской армии - НЕ воевать
Ты найдешь с ними общий язык
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11.12.2020 11:21 Ответить
помнится год назад феофаний VI бодро рапортовал о норвой встрече "нормандИ" в марте 2020 года. потом в маю, потом к осени.
а теперь встречу завхозов вы называете прорывом? арестович, вот честно, не дай бог так обосраться. бабло не пахнет конечно, но как ты потом отмываться то будешь?
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11.12.2020 11:22 Ответить
Він в черговий раз скаже, що це була його 35-та спецоперація.
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11.12.2020 11:24 Ответить
Раха подтвердила желание провести встречу всех уровней фсб-шной агентуры.
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11.12.2020 11:23 Ответить
т.е. клятвеннообещанного преЗЕдентом обмена.. опять всех на всех ...как бы нет в проекте?
(ну да, ну да! тех кого по-зарез надо было рашке уже выменяли...)
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11.12.2020 11:25 Ответить
Такого отвратного и тупого пропагандона,как люся,еще найти надо было...
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11.12.2020 11:27 Ответить
Пока, нет участия США, ни будет, никакого толка от этой встречи. Бесполезная встреча притом на уровне каких-то советников, которые ничего не решают.
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11.12.2020 11:29 Ответить
Ну хоч побудете в своєму звичайному середовищі, якого не мали з початку війни московитів проти України
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11.12.2020 11:44 Ответить
А на уровне старших мощников младшего дворника не предлагали? Нет? Зря... Зря...
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11.12.2020 11:50 Ответить
какое "медленное продвижение"? что ты несешь ? ты о таких победах будешь своему хозяину рассказывать аине нам . зельцу это продвижение как мёд в уста. он сейчас в качестве омазки за год безполезной работы по окончанию войны, схавает любую брехню. вот вы там опять собиратся будете в этом ткг и что ? так просто покиздеть? вы ведь вообще ничего не решаете!
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11.12.2020 11:53 Ответить
Ну Арестович ..."експерт треплом заробляюший" ..і як завжди недобалакує..як і всі політики і..експерти . Пясню.. що діється на мій погляд. Україна в ТКГ добренько натиснула на кацапшину тим що показала світові хто тормозить встановлення миру на Донбасі...і поставила та озвучила шо Мінські домовленості тормозить Росія і привела доводи і докази....Україна висловила сумніви в Мінському переговорному процесі і пригрозила вийти....Про це було поставлено до відома членам Нормандського формату (Німечені та Франціїї ,,вони про це заявляли)... Росія до речі на це не дуже звернула увагу бо вважає себе пупом землі тому і не бачить що лохонулась.. потім проаналізувавши..зрозуміла що здала позиціїї...але ні чого не змогла запропонувати крім якогось плану ..і тільки для того щоб потягти час і якось викрутитись... Далі..Меркель зробила теж важливий крок і при розмові з Ху..ловим царем ..(я так думаю) сказал ... "пан Х..ло ви щось думаєте робить бо як що буде таке ставлення санкції будуть такі жорсткі що прийде триндець вам, Всі настроєні дужу жорстко ..Тут ху..ловськи цар призадумався визна що тут він (баярі його) лохонули і погодився на де які перемовини далі ( ну як завжди соплі тянуть) Тому пан триндун Арестович і каже що план А - мирний слях до миру через перемовини, ще діє. Останні дії пана піаністо стосовно прямих перемовин з Путіним... це підтверджує ..щось був базарчик... Тільки тут одне но..Хтоє інеціатором чих между собойчиків...Бо Піаніст може зіграти не ту сонату яку треба і буде об'й..баний Ху..ловським царем. Я б дожимав Росію з допомогою западних партнерів і ООН щоб печатка агресора і відповідно жорстке ставлення до Росіїї висвітилась на лобі Ху..ловського царя ... І він тоді сам запропонував побалакати Піаністу... Ну це все мій погляд і аналіз подій .. Тому люди міркуйте самі ..вчится читати між слів і подій.. і припиніть роздор між собою Не діліться на Шоколадних і Піаністів ..будьте Українцями
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11.12.2020 12:02 Ответить
1. Піаніст навіть якщо і захотів би дожати куйла, то нічого в нього не вийде навіть при підтримці західних партнерів. не вийде по тій простій причині, що він на таке не здатен.

2. Захід не хоче дожимати куйла, бо в тій чи іншій мірі залежний від торгівлі з рашкою. Тут захід скоріше діє за інерцією, оскільки став сам заручником демократичних цінностей, де верховенство права - найвищий пріоритет. але це тільки по відношенню до їхнього світу, тобто блоку НАТО. ми поки не в НАТО. тому жертвувати своїми вигодами заради нас, щоб прижати ще більше рашку, я в це не вірю. особливо на фоні того, що наше нинішнє керівництво саме не дуже поспішає нажимати на рашку. тому зараз, при відносному затишші на фронті, захід не буде торпедувати нові санкції. раніше введені то продовжить. а посилювати санції навряд чи наважиться.

3. Куйло ніколи нікого не буде просити, тим більше Піаніста. чому? бо куйло рахує, що він ще є пуп землі.

4. Нам таки дійсно потрібно бути українцями. особливо в контексті зовнішньої агресії. і не ділитися на рихильників Петра чи Вови. внутрішні питання, то так. проте коли мова йде про національний інтерес, потрібно об'єднуватися проти зовнішніх загроз. Так поступив зараз і Арестович. раніше він топив не так за Пороха, як за той момент, що під час війни краще для України було би переорбрати Пороха на другий термін. Тобто національний інтерес для нього стоїть набагато вище прихмльності до того чи іншого політика.
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11.12.2020 22:35 Ответить
Во мужик!
Уважаю!!!
1546 раз сходил на "ту сторону" и узнал "информацию"!)))
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11.12.2020 12:28 Ответить
Все,що можуть вирішити "політічєскіє совєтнікі" то скільки фляшок пива випити на "встрєчє"...Далі їх повноваження кінчаються...
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11.12.2020 12:54 Ответить
Опять будут тянут кота за хвост,идиоты.
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11.12.2020 14:06 Ответить
Результата не будет никакого, а командировочные и суточные у Арестовича будут "ого-го".
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11.12.2020 17:47 Ответить
Вот и вскрылась очередная росийская консерва...

поняли почему он так топил против Пороха?
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12.12.2020 14:57 Ответить
 
 