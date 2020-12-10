Ермак: Есть потребность в новой встрече лидеров "Нормандской четверки"
Очередная встреча лидеров государств "Нормандской четверки" нужна для утверждения дальнейшего плана действий по Донбассу.
Об этом пишет в колонке глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нормандская встреча нужна в том числе и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения Минских соглашений", - подчеркнул Ермак.
Он считает, что за год, прошедший с прошлой встречи в Париже, ситуацию на Донбассе удалось принципиально изменить – в том числе достижением первого за годы войны продолжительного перемирия.
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"Сейчас нужно выработать общий план на уровне политических советников лидеров Нормандского формата и утвердить его уже на уровне руководителей государств Нормандской четверки", - пишет Ермак.
Глава ОП напомнил, что в политической подгруппе ТКГ продолжается работа над законопроектом по имплементации "формулы Штайнмайера".
"Украина продолжает настаивать на том, что демократические выборы местного самоуправления по стандартам ОБСЕ в ОРДЛО возможны только после полной деоккупации и обеспечения полноценной деятельности органов власти Украины, политических партий, СМИ и международных наблюдателей на всей территории Донбасса без ограничений", - подчеркнул Ермак.
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Глава ОП настаивает, что нужно ускорить обмен удерживаемыми лицами. Он напомнил, что Украина передала свои согласованные списки для обмена еще в июле.
"Мы вернули в мировую повестку дня вопрос освобождения украинского Крыма. Организовываем деятельность Крымской платформы, которая сосредоточит государственные усилия и международное сотрудничество на выполнении задачи по возвращению нашего полуострова",- подчеркнул руководитель Офиса Президента.
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Маневры пройдут в феврале по инициативе Пакистана в акватории Карачи. От России в учениях будут участвовать фрегат, патрульный корабль, подразделения морской пехоты, отряд разминирования, - говорится в официальном сообщении.
В Кремле сегодня отказались от комментариев, предложив задать дополнительные вопросы оборонному ведомству.
😂
ВСЯжОПА ЄРМАКА - готуємо ся до плану Б.
Кравчук- ВР повинна прийняти рішення по "Штанмайеру."
Зеленський - план Б відміняємо продовжуєґмо заглядати в очі уХйлу .
Єрмак - таки да треби зібратись нормандським самітом - вова вже з моєї теплої вання виліз, готовий.
писец. изменить в чем? в том что мы не стреляем в ответ когда по нам стреляют? да... это конечно глобальное достижение
суки зеленые
а где на первом месте(контроль границы с рашистом , Украиной)- - Аристарх! Договорись с таможней.?
Гундосий блазень уже =ґатов= до нового відведення, писарчук озвучує нову =хатєлку= тлі знову в очі х**ла заглядати ...
Але ж кричали, що мають кілька планів, починаючи від Б.
І де вони ?
Но ЗЕ и Ермаку очень надо легитимизировать еще одно отступление ВСУ.
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Alex Noyt .
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Вчера прошел год со встречи Зеленского и Путина. Помните, как Зеленский рассказывал, что "увидел мир в глазах Путина".
Какие результаты за год увидели мы?
Какой результат получила Украина и национальные интересы от действий Зеленского за прошедший год?
1) Наши войска отступили на 4 участках. На этих же участках "разведения" ОБСЕ фиксирует заходы на наши бывшие позиции оккупантов, что ведут обстрелы наших бойцов с тех позиций, а на некоторых - оккупанты тупо строят свои позиции. То есть результат "разведения" - продвижение оккупантов вперед и оккупантам стало удобнее обстреливать наших.
2) Зеленский все время рассказывает нам о месяцах "тишины", и постоянно подчеркивает - не стреляют и в десять раз погибают меньше.
По поводу "тишины": с 00 часов 27 июля 2020 ОБСЕ зафиксировала 3 218 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 1 341 взрыв, 100 пролетевших неопределенных боеприпасов, 37 вспышек дульного пламени и 38 осветительных ракет, а также 1 702 очереди и выстрела). И это только в тех райнах, куда их пускали оккупанты. Это дай бог половина. Это и есть "тишина" по зеленски?
По поводу погибших. У меня вопрос, во-первых, как это если у нас "тишина", а наших бойцов убивают? Во вторых, так мы могли вообще не сопротивляться по такой логике в 2014 - тогда бы у нас вообще было бы ноль погибших. Так это и есть "достижение" Зеленского? То есть не сопротивляться врагу - это по мнению Зеленского "устанавливать мир"? Фактическая капитуляция, когда нашим официально приказано не стрелять, до того момента, как противник не займет наиболее выгодную позицию на глазах наших и не начнет подготовленный обстрел?
Как только Порох стал Президентом - враг получил контрнаступление (кстати то самое, за которое шавки Зеленского-Портнова в ДБР открыли на Пороха дело). И это разрушенной армией за прошедшие десятилетия. Просто потому, что была воля к победе и политическая воля. Сейчас наша армия гораздо сильнее. За месяц были деоккупированны десятки украинских городов и сел. Враг меньше, чем за год получил тяжелые санкции и ограничения за агрессию. Это - результат. Это и есть отстаивание национальных интересов и установление мира. Это подтвердит любой житель Славянска, Краматорска, Марика и других городов - там мир и развитие в результате таких действий Пороха. А какой результат капитуляции Зеленского за прошедший год? А простой - мы, по словам Зеленского, готовы отступать еще на нескольких участках. Нашим стрелять запрещено, оккупант стреляет, наши воины погибают, ни один клочок украинской земли не был деоккупирован. Такой вот результат года после встречи с Путиным.
Делаем вывод, что и остальные года президентства Зеленского будут иметь точно такие результаты.