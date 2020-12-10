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Ермак: Есть потребность в новой встрече лидеров "Нормандской четверки"

Ермак: Есть потребность в новой встрече лидеров

Очередная встреча лидеров государств "Нормандской четверки" нужна для утверждения дальнейшего плана действий по Донбассу.

Об этом пишет в колонке глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нормандская встреча нужна в том числе и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения Минских соглашений", - подчеркнул Ермак.

Он считает, что за год, прошедший с прошлой встречи в Париже, ситуацию на Донбассе удалось принципиально изменить – в том числе достижением первого за годы войны продолжительного перемирия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина готова к новому этапу разведения войск, - Зеленский

"Сейчас нужно выработать общий план на уровне политических советников лидеров Нормандского формата и утвердить его уже на уровне руководителей государств Нормандской четверки", - пишет Ермак.

Глава ОП напомнил, что в политической подгруппе ТКГ продолжается работа над законопроектом по имплементации "формулы Штайнмайера".

"Украина продолжает настаивать на том, что демократические выборы местного самоуправления по стандартам ОБСЕ в ОРДЛО возможны только после полной деоккупации и обеспечения полноценной деятельности органов власти Украины, политических партий, СМИ и международных наблюдателей на всей территории Донбасса без ограничений", - подчеркнул Ермак.

Также на Цензор.НЕТ: Предпосылок для встречи в "нормандском формате" пока что нет, - Кравчук

Глава ОП настаивает, что нужно ускорить обмен удерживаемыми лицами. Он напомнил, что Украина передала свои согласованные списки для обмена еще в июле.

"Мы вернули в мировую повестку дня вопрос освобождения украинского Крыма. Организовываем деятельность Крымской платформы, которая сосредоточит государственные усилия и международное сотрудничество на выполнении задачи по возвращению нашего полуострова",- подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+32
ДЕрьмак, есть потребность тебе заняться своими прямыми должномтными обяданностями - вывозом использованной сортирной бумаги из клозетов Офиса Предателя Украины.
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10.12.2020 17:53
+17
Садись два! Раз Ермак говорит, значит так надо ***** и можешь не сомниваться. Уже что то удумали.
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10.12.2020 18:04
+12
"ситуацию на Донбассе удалось принципиально изменить"
писец. изменить в чем? в том что мы не стреляем в ответ когда по нам стреляют? да... это конечно глобальное достижение
суки зеленые
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10.12.2020 18:03
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Правила форума Совет форумчан
Не буде ніякої зустрічі- вона ***** і дарма непотрібна.
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10.12.2020 17:53 Ответить
Садись два! Раз Ермак говорит, значит так надо ***** и можешь не сомниваться. Уже что то удумали.
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10.12.2020 18:04 Ответить
Командуй дружиною, де і як їй сідати.
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10.12.2020 18:08 Ответить
Єхо Москви видало новину від рашистського МІНОБОРОНИ - влітку перші за 10 років навчання разом с МВФ НАТО.;
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10.12.2020 18:04 Ответить
Помийки не слухаю і не читаю.
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10.12.2020 18:07 Ответить
ця новина є на Цензор НЕТ
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10.12.2020 18:08 Ответить
Не маю чого додати. )))
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10.12.2020 18:44 Ответить
Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию
Єрмак: Є потреба в новій зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 2643
Маневры пройдут в феврале по инициативе Пакистана в акватории Карачи. От России в учениях будут участвовать фрегат, патрульный корабль, подразделения морской пехоты, отряд разминирования, - говорится в официальном сообщении.
В Кремле сегодня отказались от комментариев, предложив задать дополнительные вопросы оборонному ведомству.
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10.12.2020 18:08 Ответить
ДЕрьмак, есть потребность тебе заняться своими прямыми должномтными обяданностями - вывозом использованной сортирной бумаги из клозетов Офиса Предателя Украины.
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10.12.2020 17:53 Ответить
Вот именно."Вице президент" куев.
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10.12.2020 17:56 Ответить
И контролируй,чтобы Бубочка свои памперсы в унитаз не выбрасывал.
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10.12.2020 20:21 Ответить
Хочешь ***** от "козыря" донесение при встрече передать?.
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10.12.2020 17:53 Ответить
Дермяк - не авторитет. Жду, когда всеми любимый лапочка-такой-миленький-президентик-наш-комический очередной гундосик запишет... пардон, гундосик запилит...
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10.12.2020 17:55 Ответить
запісіт
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10.12.2020 17:56 Ответить
принято... записит гундосик такой смесьнюсесенький
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10.12.2020 18:00 Ответить
А Кравчук шо гоніт?
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10.12.2020 17:56 Ответить
17:28 https://censor.net/ru/news/3236227/predposylok_dlya_vstrechi_v_normandskom_formate_poka_chto_net_kravchuk
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10.12.2020 18:01 Ответить
ху кеэз... хи из зе тайп ту терн алонг эни уинд дайрекшн...
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10.12.2020 18:03 Ответить
Так говорити нема про що.
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10.12.2020 17:58 Ответить
Кто это такой? А не пошёл бы он?
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10.12.2020 17:58 Ответить
Цей крендель єрмачок погано закінчить....
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10.12.2020 18:00 Ответить
Из всех существующих потребностей,эта потребность существует только в воображении ОП
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10.12.2020 18:00 Ответить
НАХРЕНА ?
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10.12.2020 18:00 Ответить
пусть преЗедент озвучит свою(!) «позицию»........
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10.12.2020 18:01 Ответить
пппфффф))) ... я чуть кофе на яйца не пролил... а я ведь мужчина серьезный... пина коладу водкой запиваю...
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10.12.2020 18:06 Ответить
😬🥂
😂
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10.12.2020 18:20 Ответить
Есть потребность в посадке ермака за госизмену
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10.12.2020 18:01 Ответить
Шапкокрада яНУКОВОЩА уже 7 лет сажаем за госизмену, и дЕРьМАКА будем не меньше елозить. Судьи кто? То переселенцы из Донецка, то ставленники бывших рыгов, то просто отпетые коллаборанты. Они СВОИХ НЕ СДАЮТ!
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10.12.2020 21:45 Ответить
Крвачук- просітімемо відключти СВІФТ , з Росією домовитись неможливо.
ВСЯжОПА ЄРМАКА - готуємо ся до плану Б.
Кравчук- ВР повинна прийняти рішення по "Штанмайеру."
Зеленський - план Б відміняємо продовжуєґмо заглядати в очі уХйлу .
Єрмак - таки да треби зібратись нормандським самітом - вова вже з моєї теплої вання виліз, готовий.
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10.12.2020 18:02 Ответить
Ермак: Есть потребность в новой встрече лидеров "Нормандской четверки"/ Так старший вчера сказал : Песков не видит перспектив для встречи "нормандской четверки". Потому что РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
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10.12.2020 18:03 Ответить
"ситуацию на Донбассе удалось принципиально изменить"
писец. изменить в чем? в том что мы не стреляем в ответ когда по нам стреляют? да... это конечно глобальное достижение
суки зеленые
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10.12.2020 18:03 Ответить
I think..I think... що глАвного-єрмака з його хотєлками ..просто пошлють. І до речі, правильно зроблять.
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10.12.2020 18:03 Ответить
I wish I wish...
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10.12.2020 18:13 Ответить
зе привело к власти толпу проходимцев, а само ни что не способно. нашелся ньюсмайкер - д'эрьмак, он вообще кто - кому служит?
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10.12.2020 18:08 Ответить
Закончился год отведенный Зеленским на договорное решение проблем Донбасса. Начался второй ... Вова даже не заметил... Вся власть Зеленского - пустой звук. Местами неприличный, местами дурно пахнущий.. Собственно,сомнений в этом то и не было. Его кремль и ставил для того,чтобы выполнять минские соглашения. Опять разведение войск, опять сдача земли. Позор!
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10.12.2020 18:10 Ответить
ермак, есть потребность но нет возможности... твои и зелины хотелки более никого не интересуют, а тем более куйла... он на вас положил большой и толстый! поэтому надо завязывать тратить народные деньги на эту муру под названием минские договоренности. они фантастичны и сказочны. надо морозить конфликт и заниматься более насущными делами.
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10.12.2020 18:14 Ответить
Пу не договороспособен и гундявый не договороспособен и тратить время на них серьезные люди не будут. дерьмаку просто оччень хочется еще раз покататься на президентском самолете, потому и про встречу свистит.
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10.12.2020 18:15 Ответить
Ты б с буквой "йо"бы своей бы не палился, козломордый. К тому же, там были не только матросы, но и мичман и молодой флотский лейтенант. Но вот твое руское, прости меня святая корова, шо поминаю всуе, какое дело, а, бурят зауральский???
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10.12.2020 18:28 Ответить
Соскучился за господином? Посмотреть а глаза повлиять хвостиком?
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10.12.2020 18:30 Ответить
оно шо бредит
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10.12.2020 18:34 Ответить
ці криси, мабуть, підготували плюшки для )(уйла за те, що дасть їм заглянути в свої очі. Чи в очко
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10.12.2020 18:42 Ответить
Уже давно есть потребнось колаборанта и росийского агента Дерьмака отправить кормить червей
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10.12.2020 18:47 Ответить
Придется не одному президенту встречаться в Нормадском формате.
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10.12.2020 18:50 Ответить
Если есть потребность, то это естественно. Но какое отношение она имеет к нормандскому формату?
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10.12.2020 18:56 Ответить
ну шо... єстєствінниє потрєбності ніхто не відміняв...)
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10.12.2020 18:59 Ответить
завхозу єрмаку краще закрити пельку і не пздіти.
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10.12.2020 19:17 Ответить
Основні питання, які потрібно ставити перед Путіним і всім світом, це вивід російських бойовиків і всієї зброї із території України та негайний повний обмін полоненими. Все. Решту - в процесі... Інші плани Україні не підходять. Не треба Президенту нічого мудрувати, ніякий план А, чи Б, чи Е не допоможе. Бо ОП Вам нарадить такого, що не будете знати, як із тої каші вилазити. Буде те, що з "вагнерівцями" і т. д... Це НАША земля і нам самим на ній господарювати.
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10.12.2020 19:35 Ответить
Що-в очі вже надивився, тепер в очко хоче подивитися?
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10.12.2020 19:40 Ответить
Не розумію хто керує країною, Кравчук говорить що зустрічатись не має потреби, агент кремдля говорить протилежне. А ця гнида сидить і мовчить.
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10.12.2020 20:29 Ответить
Украина продолжает настаивать на том, что демократические выборы местного самоуправления по стандартам ОБСЕ в ОРДЛО возможны только после полной деоккупации и обеспечения полноценной деятельности органов власти Украины, политических партий, СМИ и международных наблюдателей на всей территории Донбасса без ограничений", - подчеркнул Ермак- ,

а где на первом месте(контроль границы с рашистом , Украиной)- - Аристарх! Договорись с таможней.?
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10.12.2020 20:34 Ответить
неужели зеленый осел настолько тупой,что не понимает всю токсичность своего завхоза-погоныча...
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10.12.2020 20:39 Ответить
Які ж мерзоти !
Гундосий блазень уже =ґатов= до нового відведення, писарчук озвучує нову =хатєлку= тлі знову в очі х**ла заглядати ...

Але ж кричали, що мають кілька планів, починаючи від Б.
І де вони ?
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10.12.2020 20:58 Ответить
Даже Кравчук уже сказал, что не о чем сейчас говорить.

Но ЗЕ и Ермаку очень надо легитимизировать еще одно отступление ВСУ.
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10.12.2020 21:02 Ответить
Сори. Шот с впн.
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10.12.2020 21:03 Ответить
Покоритель Сибири мужик бедовый. Шансов орде не оставил..... надо встречаться и баста! Теперь заживем!
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10.12.2020 21:22 Ответить
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014708456&__cft__[0]=AZUsO_t6pnaASy_wFOn0Yrlm2u7oLTP1ouslvdlL0IoCXZUleS0b-CUpMyiLbUT6CnJlMWez_CiM1jM59gqtNtXwNvf_IvnPHz50svrKwP2IcYnUR4THp1uraFXwP4WQLCA&__tn__=-]C%2CP-R
Alex Noyt .
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Вчера прошел год со встречи Зеленского и Путина. Помните, как Зеленский рассказывал, что "увидел мир в глазах Путина".

Какие результаты за год увидели мы?
Какой результат получила Украина и национальные интересы от действий Зеленского за прошедший год?
1) Наши войска отступили на 4 участках. На этих же участках "разведения" ОБСЕ фиксирует заходы на наши бывшие позиции оккупантов, что ведут обстрелы наших бойцов с тех позиций, а на некоторых - оккупанты тупо строят свои позиции. То есть результат "разведения" - продвижение оккупантов вперед и оккупантам стало удобнее обстреливать наших.
2) Зеленский все время рассказывает нам о месяцах "тишины", и постоянно подчеркивает - не стреляют и в десять раз погибают меньше.
По поводу "тишины": с 00 часов 27 июля 2020 ОБСЕ зафиксировала 3 218 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 1 341 взрыв, 100 пролетевших неопределенных боеприпасов, 37 вспышек дульного пламени и 38 осветительных ракет, а также 1 702 очереди и выстрела). И это только в тех райнах, куда их пускали оккупанты. Это дай бог половина. Это и есть "тишина" по зеленски?
По поводу погибших. У меня вопрос, во-первых, как это если у нас "тишина", а наших бойцов убивают? Во вторых, так мы могли вообще не сопротивляться по такой логике в 2014 - тогда бы у нас вообще было бы ноль погибших. Так это и есть "достижение" Зеленского? То есть не сопротивляться врагу - это по мнению Зеленского "устанавливать мир"? Фактическая капитуляция, когда нашим официально приказано не стрелять, до того момента, как противник не займет наиболее выгодную позицию на глазах наших и не начнет подготовленный обстрел?
Как только Порох стал Президентом - враг получил контрнаступление (кстати то самое, за которое шавки Зеленского-Портнова в ДБР открыли на Пороха дело). И это разрушенной армией за прошедшие десятилетия. Просто потому, что была воля к победе и политическая воля. Сейчас наша армия гораздо сильнее. За месяц были деоккупированны десятки украинских городов и сел. Враг меньше, чем за год получил тяжелые санкции и ограничения за агрессию. Это - результат. Это и есть отстаивание национальных интересов и установление мира. Это подтвердит любой житель Славянска, Краматорска, Марика и других городов - там мир и развитие в результате таких действий Пороха. А какой результат капитуляции Зеленского за прошедший год? А простой - мы, по словам Зеленского, готовы отступать еще на нескольких участках. Нашим стрелять запрещено, оккупант стреляет, наши воины погибают, ни один клочок украинской земли не был деоккупирован. Такой вот результат года после встречи с Путиным.
Делаем вывод, что и остальные года президентства Зеленского будут иметь точно такие результаты.
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10.12.2020 22:05 Ответить
загляните в задние дёсна самому ПУ.
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10.12.2020 22:22 Ответить
Ермак, блин, заявил. А тот, кто у нас президентом называется, заявит что-нибудь лично сам по этому вопросу?
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11.12.2020 00:03 Ответить
 
 