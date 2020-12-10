Ермак: Есть потребность в новой встрече лидеров "Нормандской четверки"

Очередная встреча лидеров государств "Нормандской четверки" нужна для утверждения дальнейшего плана действий по Донбассу.

Об этом пишет в колонке глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нормандская встреча нужна в том числе и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения Минских соглашений", - подчеркнул Ермак.

Он считает, что за год, прошедший с прошлой встречи в Париже, ситуацию на Донбассе удалось принципиально изменить – в том числе достижением первого за годы войны продолжительного перемирия.

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"Сейчас нужно выработать общий план на уровне политических советников лидеров Нормандского формата и утвердить его уже на уровне руководителей государств Нормандской четверки", - пишет Ермак.

Глава ОП напомнил, что в политической подгруппе ТКГ продолжается работа над законопроектом по имплементации "формулы Штайнмайера".

"Украина продолжает настаивать на том, что демократические выборы местного самоуправления по стандартам ОБСЕ в ОРДЛО возможны только после полной деоккупации и обеспечения полноценной деятельности органов власти Украины, политических партий, СМИ и международных наблюдателей на всей территории Донбасса без ограничений", - подчеркнул Ермак.

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Глава ОП настаивает, что нужно ускорить обмен удерживаемыми лицами. Он напомнил, что Украина передала свои согласованные списки для обмена еще в июле.

"Мы вернули в мировую повестку дня вопрос освобождения украинского Крыма. Организовываем деятельность Крымской платформы, которая сосредоточит государственные усилия и международное сотрудничество на выполнении задачи по возвращению нашего полуострова",- подчеркнул руководитель Офиса Президента.