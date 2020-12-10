Єрмак: Є потреба в новій зустрічі лідерів "Нормандської четвірки"

Чергова зустріч лідерів держав "Нормандської четвірки" потрібна для затвердження подальшого плану дій стосовно Донбасу.

Про це пише в колонці глава Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нормандська" зустріч потрібна, зокрема, і для того, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод", - наголосив Єрмак.

Він вважає, що за рік, який минув з останньої зустрічі в Парижі, ситуацію на Донбасі вдалося принципово змінити - зокрема досягнуто першого за роки війни тривалого перемир'я.

"Наразі потрібно виробити спільний план на рівні політичних радників лідерів "нормандського формату" та затвердити його вже на рівні керівників держав "нормандської четвірки", - пише Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов

Глава ОП нагадав, що в політичній підгрупі ТКГ триває робота над законопроєктом щодо імплементації "формули Штайнмаєра".

"Україна продовжує наполягати на тому, що демократичні вибори місцевого самоврядування за стандартами ОБСЄ в ОРДЛО можливі лише після повної деокупації та забезпечення повноцінної діяльності органів влади України, політичних партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів на всій території Донбасу без жодних обмежень", - наголосив Єрмак.

Глава ОП наполягає, що потрібно прискорити обмін утримуваними особами. Він нагадав, що Україна передала свої узгоджені списки для чергового обміну ще в липні.

"Ми повернули у світовий порядок денний питання звільнення українського Криму. Організовуємо діяльність Кримської платформи, яка зосередить державні зусилля і міжнародну співпрацю на виконанні завдання з повернення нашого півострова", - наголосив керівник Офісу президента.

Читайте також: У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського. Це нонсенс, президент позбавлений експертної інформації, - КВУ