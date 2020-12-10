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Украина готова к новому этапу разведения войск, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова к новому этапу разведения войск, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в годовщину саммита "нормандской четверки" в Париже отмечает, что Украина показала всему миру, что заинтересована в установлении мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что Украина готова к новому этапу разведения войск, разминированию новых участков и к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Президент подчеркнул, что несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом длится с 27 июля 2020 года. Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о годовщине саммита "Нормандской четверки": "Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем". ФОТО

Кроме того, украинская власть упростила поступление в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий и построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда/выезда с центрами предоставления административных услуг. По словам главы государства, этим Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально.

"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", - заявил Зеленский.

Также читайте: Украина за год выполнила все условия, предусмотренные встречей в "нормандском формате", - Мендель

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+72
Зеленский о годовщине Нормандского саммита в Париже: Мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей - Цензор.НЕТ 1358
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09.12.2020 21:02
+38
зеЛенін - "Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны."
Зеленский о годовщине Нормандского саммита в Париже: Мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей - Цензор.НЕТ 2863
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09.12.2020 21:06
+36
Мира з Рашкою небуде ніколи!! Кординально протилежні в нас погляди на світовий устрій !!)))
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09.12.2020 21:27
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краще б цей 42-річний лошара жував...
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10.12.2020 05:35 Ответить
Путин показал то, как играть на рояле, по примеру Зеленского! И здесь не рояль, как и раньше, главное, и не музыка, вышибаемая членом, а сам член! Поэтому, односторонее разведение войск, это государственная измена!
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10.12.2020 05:50 Ответить
ЗЕ-ЄР тупорилий колаборант!
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10.12.2020 06:19 Ответить
Чого ви тут усі такі злющі?

Чому ніхто не підтримує позицію Президента України, невже вона настільки недолуга та шкідлива для держави?
Чим вам усім не догодив Президент України, що ви вже всі погані слова понаписували і починаєте нові видумувати?
Його ж вибрав народ, йому повірив народ, а народ ніколи не помиляється! Якщо саме так зараз каже і робить Президент України - значить так вирішив народ України, і крапка!
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10.12.2020 07:41 Ответить
иди нахйу зі своїм президентом .в Україні нема президента
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10.12.2020 10:36 Ответить
В Україні - БЛАЗЕНЬ, там де має бути - Президент....
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10.12.2020 10:46 Ответить
Ты же идиот, почему твой президент не может быть идиотом?
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10.12.2020 10:55 Ответить
" а народ ніколи не помиляється!"- оттут я сміявся...- навіть не беручи до уваги те , що у нас "народ" ні на що не ВПЛИВАЕ.... Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6544
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10.12.2020 11:48 Ответить
Я думав, наглухо упороті зелені давно вимерли, а тут мамонт виповз з небуття...
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10.12.2020 18:01 Ответить
Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 911
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10.12.2020 08:03 Ответить
Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5193
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10.12.2020 11:49 Ответить
Будь ти прояклята зелена жаба.
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10.12.2020 08:12 Ответить
Здесь, явная привязанность к слову " разведение". Видно привык разводить лохов, путающих реальность с иллюзиями.
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10.12.2020 08:17 Ответить
Шо ж ти, зелена іудо, твориш! Відповідати за зраду доведеться не тільки тобі, а й дітям твоїм жити з тавром зрадника України.
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10.12.2020 09:00 Ответить
Шоб ты, животное зеленое, закончило свою жизнь на живодерне.
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10.12.2020 09:09 Ответить
наволоч анти-державна...
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10.12.2020 09:13 Ответить
Отступатель грё...ный.
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10.12.2020 09:14 Ответить
Маму Римму мона селить на передовую в серую зону,гарантия так сказать.
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10.12.2020 09:18 Ответить
удивляться не чего, это тупой, брехливый, сцикливый, малоПИД,,роский, бенин нарик, который находится в Украине на "гастролях" и полностью под каблуком кремля!!!
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10.12.2020 09:32 Ответить
Под каблуком еврейской мафии (...под которым находиться и кремль!)
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10.12.2020 10:37 Ответить
Кто скажет сколько нам ещё терпеть это клоуна- зеленского.?
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10.12.2020 09:32 Ответить
сначала голосуешь по приколу - в конце умываешься кровью..
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10.12.2020 09:40 Ответить
Гореть тебе в Аду, тварь предательская
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10.12.2020 09:44 Ответить
Что можно сказать о контрацептиве? Только одно-ШТОПАНЫЙ!
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10.12.2020 09:50 Ответить
с малохольного что взять? ну, разве что на рояле членом поиграет....
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10.12.2020 09:52 Ответить
Ростов чекаэ!
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10.12.2020 09:52 Ответить
Путлер, вне сомнений, обрадуется готовности нашего клоуна-мазохиста отступать и дальше, отдавая врагу территорию за территорией...!
Печально недоумка видеть во главе страны, но это наша проблема и беда - иметь огромное количество придурков среди собственных граждан!
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10.12.2020 10:04 Ответить
Как я и утверждал еще вчера, что Европа просто так денег не дает. Вчера Зелупа получил для раздеребана 600млн. Евро от Европы а сегодня оно уже заявило что будет отводить войска и сдавать наши территории дальше. Спешат выродки продажные сдать как можно больше пока Байден не вступил в должность.
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10.12.2020 10:05 Ответить
А ТРАМПеску, как и лУКАШЕСКУ, мечтающий до смерти находиться на троне, подсуетился замутить уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против ХАНТЕРА БАЙДЕНА. И уже 17 штатов выразили намерение оспорить результаты выборов, а один штат- признать результаты недействительными. Вот как не хочется САМОМУ попасть под такой же пресс!
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10.12.2020 14:20 Ответить
Виродок готовий до здачі ще одного шматка нашої країни
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10.12.2020 10:07 Ответить
Разводят кроликов или лохов а не войска. Войска отводят, тоесть дают команду отступать. Команду отступать врагу Зелупа дать не может. Значит отступать будут наши войска и оставлять на растерзание врагу наших людей и населенные пункты. А вы думали для кого на Лугандоне власть строит дороги и мосты за наши деньги? Фактически ето измена.
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10.12.2020 10:14 Ответить
Це не Україна, а ти, презЕдент ВАЗеленскій, готовий здавати українську землю. І саме ти будеш відповідати за злочин.
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10.12.2020 10:19 Ответить
Украина готова к новому этапу разведения войск - АяааанеааЛОХааа..аааполнийааДОЛБОЙОБааа..
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10.12.2020 10:28 Ответить
Пётр Алексеич всех выгнал на сайт...даже тех кто спал..))
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10.12.2020 10:32 Ответить
петро алєксєїч - такий же недотепа, як і клоун. Бо підтримує загальне вакцинування ковідною вакциною. Яка тобі разніца: вмерти від москальського спутника чи якоїсь китайської біозарази?
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10.12.2020 12:37 Ответить
До чого тут вакцинація* Мова йде про чергову поступку і відступ ВСУ вглиб України. Хворієш тією ж хворобою, що і Зе- про що б мова не йшла- все одно ( хоч в чомусь) винен Порошенко,
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10.12.2020 15:56 Ответить
Пане Зеленський, в прагненні до миру ви таки перевершили Петра Олексійовича. Той хоч паузи робив стратегічні між договорняками. Мабуть доведеться вас таки зносити.
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10.12.2020 10:36 Ответить
а лучше посадить в одну камеру с Петром Алексеичем....и пусть дебатируют, но пока неким этих брехунов заменить, ну разве что на РОбиновича..))))))))))
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10.12.2020 10:42 Ответить
"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", - заявил Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3236004

Кому ти і що демонструєш? Вони нас вважали БЕНДЕРОВЦАМИ і продовжують вважати. У них давно промиті мізки. На не підконтрольній території хотять в РФ, а не в Україну. А якщо і в Україну, то тільки часів Януковича. Вони самі про це говорять: "Если бы вернуть то, что было"... І чхати вони хочуть на твої "розведення"!
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10.12.2020 10:38 Ответить
я в этом краю живу и подтверждаю каждое ваше слово .....
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10.12.2020 10:46 Ответить
Просто моя жена с Донбасса и там, в ДНР остались все ее родственники.
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10.12.2020 10:58 Ответить
Президент на столько глуп? Люди на оккупированных территориях даже не знают о каких-то действиях Украины. Там у них информационная матрица - хунта, каратели фошисты... Там заблокированы украинские каналы и сайты. В Киеве полностью отсутствует понятие об информационной войне и пропаганде. Потом не удивляйтесь когда на следующих выборах российские партии победят, а президентом будет друг путина.
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10.12.2020 11:46 Ответить
Совершенно верно,на прошлой неделе связывалась со своими земляками. Говорят ,идет пропаганда - Украина покупает турецкие дроны и собирается освобождать Донбасс. Так и хотелось ответить: да кому вы нах..нужны? Но сказала другое- Турция если и будет помогать в войне, так это только за Крым,потому что мусульманский мир.
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10.12.2020 12:43 Ответить
Отже, криворізьке Чмо вибрало таки капітуляцію. Тепер будемо знати, що нас чекає...
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10.12.2020 10:54 Ответить
За період президентства Зеблазня , ми не відвоювали жодного клаптика нашоі , политою кров'ю , землі ,
а тільки відступаємо , здаючи наші позиціі московским катам !
Зеленський , горітимеш в пеклі , бо втекти , як це зробив хам , тобі не вдвстя !
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10.12.2020 11:07 Ответить
підарюга криворога ніяк не зрозуміє, що розведенням військ території не повертають, а от статус "терпіли" - точно отримують..
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10.12.2020 11:10 Ответить
Исполнился год встречи (9 декабря 2019 года) лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже, чтобы выработать решения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Была очень благоприятная ситуация для Украины, необходимо было подписывать договор на транзит российского газа в Европу. Украинской делегации необходимо было в первую очередь потребовать возврат оккупированных своих территорий, а лишь после этого подписывать всякие договора. Но этого не произошло, утеряно время и возможности. С Россией невозможно договариваться и необходимо решать всякие вопросы силой и подписывать всякие договора только после деоккупации. А разведение в одностороннем порядке войск это не что иное как сдача национальных интересов
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10.12.2020 11:11 Ответить
Почему это долбонутое недоразумение вечно путает себя с Украиной? Врожденный идиотизм или мания величия?
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10.12.2020 11:12 Ответить
Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории - заявил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3236004

ЦЕ СЛОВА СПРАВЖНЬОГО ПАСИВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ГЕЯ Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2302
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10.12.2020 11:22 Ответить
Зеленский всё больше становится похож на Порошенко. Тот в Фейсбуке считал сколько дней Украина якобы не покупала российский газ, этот считает дни якобы перемирия.)
Если Зеленский решит баллотироваться на второй срок (а что-то подсказывает, что решит), то ему к выборам так же срочно придётся придумывать какую нибудь свою армовиру. Ибо реальных достижений будет примерно столько же, как и у Петра.
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10.12.2020 11:29 Ответить
Разница между ними - колоссальная!

Барыга Мальдивский свое прозвище получил на 4-м годе каденции, а "не лох, оманский" спустя полгода пребывания на должности президента!
А уж какой он мастак "разводить", вай-вай-вай... самим коломойшей обученный!!!
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10.12.2020 11:39 Ответить
Разница конечно есть. Хотя бы взять рост и вес.)) Тем не менее, сходств с каждым годом всё больше.
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10.12.2020 12:02 Ответить
два чоботи - пара
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10.12.2020 18:03 Ответить
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10.12.2020 12:10 Ответить
Де ж поділися "загляну в очи", просто припинити стріляти", бачу мир в його очах" ...? Зараз він зібрався боротися за емоції Всі емоції в кремлі, а на окупованих територіях в очах лише жах від присутності рос.банд. То і всі емоції. До того ж, як їх може приваблювати клоун на троні с растущими тарифами, цінами та різким зменшенням доходів? Безглузді локдауни та заборона працювати, руйнування малого бізнесу та зростаюча корупція зі 100% слідчими, суддями та прокурорами? У них це й без нього є.
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10.12.2020 12:12 Ответить
развод... к разводу готов... а может пора требовать не развод, а вывод со всеми последствиями...в том числе с выдачей всех ДО ЕДИНОГО кацапов, убивавших украинцев на из земле и оккупировавших Крым? пусть, как немцы после войны, в течение 10 лет поживут на баланде и восстановят всю инфраструктуру... или на пианине вздрачивать - это не требовать?
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10.12.2020 12:21 Ответить
Кто потребует вывод со всеми последствиями...
На встрече (9 декабря 2019 года) лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже
Была очень благоприятная ситуация для Украины, необходимо было подписывать договор на транзит российского газа в Европу, который очень был нужен покупателям газа - Германии, Франции и поставщику - России. У украинской делегации были на руках козырные карты, джекпот, необходимо было в первую очередь потребовать возврат оккупированных своих территорий, а лишь после этого подписывать всякие договора. Но этого не произошло, утеряно время и возможности, выигрышную ситуацию свели на нет или умышленно слили в ведро. Встреча, от которой много ждала Украина, кончилась пшиком.
После заключения договора на транзит российского газа, интерес Европы (в первую очередь Германии и Франции) угас ко всякого рода переговорам. Теперь после упущенных возможностей украинская власть во главе с Зеленским пытается вести какие-то бесполезные переговоры с Путиным, которые Путину уже не нужны, который уже получил что ему нужно и откровенно послал Украину далеко. Упущена была возможность.
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10.12.2020 12:36 Ответить
Ели говорить о МИРЕ, то разговор об одном ОРДЛо , это разговор не о чем. МИР должен включать в себя и Крым и Севастополь, и вывод рашен баз от туда, включая ВМ с Севастополя ( в связи с нарушением всех договоров) и компенсация убытком, и свобода навигации в Азовском море, и не вмешательство в дела Украины ( особенно в свете ее желания вступить в ЕС и НАТО) Вот это и есть МИР. Все остальное это капитуляция или в лучшем случае перемирие или замораживание конфликта. Пока украинская власть это не будет озвучивать всегда и везде, и действовать соответственно ,вера в эту власть всегда будет под большим сомнением ( и это самое малое) и она будет считаться капитуляционной и по сути предательской.
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10.12.2020 12:31 Ответить
"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны Источник: https://censor.net/ru/n3236004

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Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9436 " Мы стоим по колени в грязи на пороге космической эррры! Через тернии - к звездам! "От винта!" - великий народ!""
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10.12.2020 13:08 Ответить
Продавать Родину - всегда готов!
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10.12.2020 13:32 Ответить
Пусть выиграет битву за эмоции жителей обычной Украины....
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10.12.2020 13:56 Ответить
ПРИДУРОК
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10.12.2020 13:59 Ответить
новину слід читати так: зеленський вчергове готовий бухнути на коліна перед уйлом, щоб провести еффєктівнає развєдєніє ягадіц
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10.12.2020 14:01 Ответить
Зеленский, ты зря в свое время не предложил Алиеву освободить Карабах путем развода войск в Карабахе и постоянно смотреть в глаза Пашиняну, чтобы увидеть в них стремление к миру.
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10.12.2020 14:01 Ответить
КОГО І "РАЗВЕЛИ" З КРЕМЛЯ ТАК ЦЕ Зе ЯК ЛОХА
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10.12.2020 14:05 Ответить
. Украина готова к новому этапу разведения лохов на бабки ...
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10.12.2020 14:06 Ответить
Ось вам і план "Б" - відводити свої війська до Дніпра.
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10.12.2020 14:08 Ответить
"Отступление", называет "разведением".
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10.12.2020 14:15 Ответить
----Даремні сподівання і щодо відповідальності. і щодо фінального Ростова нашого ЗЕ--чудотвоця ...Забули : оточення ЗЕ--коміка --це пташенята льоші --космоса /Єрмак. Гарега. Столяр.../Як мінімум---фешенебельна віла в Тель--А--віві . Апотім захист Докторської на тему : ---Як розвести НЕ лохів / саможерів--українців .../З перспективою очолити .з папіком . кафедру Ізраїльського університету Зовнішніх зносин / А від ліліпутіна. як пити дати ---Орден пошани легіону РФ .../
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10.12.2020 14:21 Ответить
Дебіл *** скоро до Києва відступить.
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10.12.2020 14:35 Ответить
Путин надеется на Зеленского и ,возможно, поэтому нет полномасштабного вторжения. Но паралельно с забалтыванием противника необходимо укреплять армию и вычищать вражескую агентуру. А вот тут у зеленых как раз серьезные проблемы. Можно к концу правления получить армию образца 2013 года, полуразваленную и нашпигованую вражеской агентурой.
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10.12.2020 14:39 Ответить
і як то можна стулити до купи.......... , з одного боку надважливі для країни і насущні питання, з іншого тупоголова рипа кловуна........ .
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10.12.2020 14:52 Ответить
Курва...
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10.12.2020 15:10 Ответить
Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6670
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10.12.2020 15:28 Ответить
" выиграть битву за эмоции жителей окупированных территорий" - это цель ? До Киева отступать готов, Зе? Вот уж сепары получат глубокое удовлетворение!
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10.12.2020 15:48 Ответить
Янелоху 25 сiчня виповниться 43 ...Почав готуватись до зустрiчi з верераноми АТО\ООС, щоб iм про це урочисто(у супроводi полку охорони) з "глазу на глаз " по-пацански повiдомити.Без чергового розведення тут не обiйтись.
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10.12.2020 16:35 Ответить
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