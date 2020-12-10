Украина готова к новому этапу разведения войск, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский в годовщину саммита "нормандской четверки" в Париже отмечает, что Украина показала всему миру, что заинтересована в установлении мира.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - заявил Зеленский.
Также он отметил, что Украина готова к новому этапу разведения войск, разминированию новых участков и к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Президент подчеркнул, что несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом длится с 27 июля 2020 года. Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских.
Кроме того, украинская власть упростила поступление в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий и построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда/выезда с центрами предоставления административных услуг. По словам главы государства, этим Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально.
"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", - заявил Зеленский.
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Чому ніхто не підтримує позицію Президента України, невже вона настільки недолуга та шкідлива для держави?
Чим вам усім не догодив Президент України, що ви вже всі погані слова понаписували і починаєте нові видумувати?
Його ж вибрав народ, йому повірив народ, а народ ніколи не помиляється! Якщо саме так зараз каже і робить Президент України - значить так вирішив народ України, і крапка!
Печально недоумка видеть во главе страны, но это наша проблема и беда - иметь огромное количество придурков среди собственных граждан!
Кому ти і що демонструєш? Вони нас вважали БЕНДЕРОВЦАМИ і продовжують вважати. У них давно промиті мізки. На не підконтрольній території хотять в РФ, а не в Україну. А якщо і в Україну, то тільки часів Януковича. Вони самі про це говорять: "Если бы вернуть то, что было"... І чхати вони хочуть на твої "розведення"!
а тільки відступаємо , здаючи наші позиціі московским катам !
Зеленський , горітимеш в пеклі , бо втекти , як це зробив хам , тобі не вдвстя !
ЦЕ СЛОВА СПРАВЖНЬОГО ПАСИВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ГЕЯ
Если Зеленский решит баллотироваться на второй срок (а что-то подсказывает, что решит), то ему к выборам так же срочно придётся придумывать какую нибудь свою армовиру. Ибо реальных достижений будет примерно столько же, как и у Петра.
Барыга Мальдивский свое прозвище получил на 4-м годе каденции, а "не лох, оманский" спустя полгода пребывания на должности президента!
А уж какой он мастак "разводить", вай-вай-вай... самим коломойшей обученный!!!
На встрече (9 декабря 2019 года) лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже
Была очень благоприятная ситуация для Украины, необходимо было подписывать договор на транзит российского газа в Европу, который очень был нужен покупателям газа - Германии, Франции и поставщику - России. У украинской делегации были на руках козырные карты, джекпот, необходимо было в первую очередь потребовать возврат оккупированных своих территорий, а лишь после этого подписывать всякие договора. Но этого не произошло, утеряно время и возможности, выигрышную ситуацию свели на нет или умышленно слили в ведро. Встреча, от которой много ждала Украина, кончилась пшиком.
После заключения договора на транзит российского газа, интерес Европы (в первую очередь Германии и Франции) угас ко всякого рода переговорам. Теперь после упущенных возможностей украинская власть во главе с Зеленским пытается вести какие-то бесполезные переговоры с Путиным, которые Путину уже не нужны, который уже получил что ему нужно и откровенно послал Украину далеко. Упущена была возможность.
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" Мы стоим по колени в грязи на пороге космической эррры! Через тернии - к звездам! "От винта!" - великий народ!""