Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський в річницю саміту "нормандської четвірки" в Парижі зазначає, що Україна показала всьому світу, що зацікавлена у встановленні миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей", – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

Президент наголосив, що попри складнощі вперше за роки війни вдалося встановити реальний режим припинення вогню, який в цілому триває з 27 липня 2020 року. Завдяки цьому вдалося зберегти десятки життів українських військових і цивільних.

Крім того, українська влада спростила вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і побудувала на лінії розмежування нові сучасні контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) з центрами надання адміністративних послуг. За словами Глави держави, цим Україна демонструє мирним мешканцям Донбасу по обидва боки лінії розмежування, що досягти миру реально.

"Україна здатна виграти битву за емоції мешканців тимчасово окупованої території. Ми робимо цілком конкретні речі, які наочно демонструють усім мешканцям Донецька та Луганська, які перетинають лінію розмежування, що Україна – це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури", – заявив Володимир Зеленський.

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