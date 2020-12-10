Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський в річницю саміту "нормандської четвірки" в Парижі зазначає, що Україна показала всьому світу, що зацікавлена у встановленні миру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей", – зазначив Глава держави.
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.
Президент наголосив, що попри складнощі вперше за роки війни вдалося встановити реальний режим припинення вогню, який в цілому триває з 27 липня 2020 року. Завдяки цьому вдалося зберегти десятки життів українських військових і цивільних.
Крім того, українська влада спростила вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і побудувала на лінії розмежування нові сучасні контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) з центрами надання адміністративних послуг. За словами Глави держави, цим Україна демонструє мирним мешканцям Донбасу по обидва боки лінії розмежування, що досягти миру реально.
"Україна здатна виграти битву за емоції мешканців тимчасово окупованої території. Ми робимо цілком конкретні речі, які наочно демонструють усім мешканцям Донецька та Луганська, які перетинають лінію розмежування, що Україна – це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури", – заявив Володимир Зеленський.
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Чому ніхто не підтримує позицію Президента України, невже вона настільки недолуга та шкідлива для держави?
Чим вам усім не догодив Президент України, що ви вже всі погані слова понаписували і починаєте нові видумувати?
Його ж вибрав народ, йому повірив народ, а народ ніколи не помиляється! Якщо саме так зараз каже і робить Президент України - значить так вирішив народ України, і крапка!
Печально недоумка видеть во главе страны, но это наша проблема и беда - иметь огромное количество придурков среди собственных граждан!
Кому ти і що демонструєш? Вони нас вважали БЕНДЕРОВЦАМИ і продовжують вважати. У них давно промиті мізки. На не підконтрольній території хотять в РФ, а не в Україну. А якщо і в Україну, то тільки часів Януковича. Вони самі про це говорять: "Если бы вернуть то, что было"... І чхати вони хочуть на твої "розведення"!
а тільки відступаємо , здаючи наші позиціі московским катам !
Зеленський , горітимеш в пеклі , бо втекти , як це зробив хам , тобі не вдвстя !
ЦЕ СЛОВА СПРАВЖНЬОГО ПАСИВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ГЕЯ
Если Зеленский решит баллотироваться на второй срок (а что-то подсказывает, что решит), то ему к выборам так же срочно придётся придумывать какую нибудь свою армовиру. Ибо реальных достижений будет примерно столько же, как и у Петра.
Барыга Мальдивский свое прозвище получил на 4-м годе каденции, а "не лох, оманский" спустя полгода пребывания на должности президента!
А уж какой он мастак "разводить", вай-вай-вай... самим коломойшей обученный!!!
На встрече (9 декабря 2019 года) лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже
Была очень благоприятная ситуация для Украины, необходимо было подписывать договор на транзит российского газа в Европу, который очень был нужен покупателям газа - Германии, Франции и поставщику - России. У украинской делегации были на руках козырные карты, джекпот, необходимо было в первую очередь потребовать возврат оккупированных своих территорий, а лишь после этого подписывать всякие договора. Но этого не произошло, утеряно время и возможности, выигрышную ситуацию свели на нет или умышленно слили в ведро. Встреча, от которой много ждала Украина, кончилась пшиком.
После заключения договора на транзит российского газа, интерес Европы (в первую очередь Германии и Франции) угас ко всякого рода переговорам. Теперь после упущенных возможностей украинская власть во главе с Зеленским пытается вести какие-то бесполезные переговоры с Путиным, которые Путину уже не нужны, который уже получил что ему нужно и откровенно послал Украину далеко. Упущена была возможность.
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" Мы стоим по колени в грязи на пороге космической эррры! Через тернии - к звездам! "От винта!" - великий народ!""