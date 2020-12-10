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Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський в річницю саміту "нормандської четвірки" в Парижі зазначає, що Україна показала всьому світу, що зацікавлена у встановленні миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей", – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

Президент наголосив, що попри складнощі вперше за роки війни вдалося встановити реальний режим припинення вогню, який в цілому триває з 27 липня 2020 року. Завдяки цьому вдалося зберегти десятки життів українських військових і цивільних.

Крім того, українська влада спростила вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і побудувала на лінії розмежування нові сучасні контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) з центрами надання адміністративних послуг. За словами Глави держави, цим Україна демонструє мирним мешканцям Донбасу по обидва боки лінії розмежування, що досягти миру реально.

"Україна здатна виграти битву за емоції мешканців тимчасово окупованої території. Ми робимо цілком конкретні речі, які наочно демонструють усім мешканцям Донецька та Луганська, які перетинають лінію розмежування, що Україна – це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури", – заявив Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко запропонував кроки для забезпечення миру на Донбасі: Залучення США до "нормандського формату", миротворці ООН, санкційний тиск на РФ
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Топ коментарі
+72
Зеленский о годовщине Нормандского саммита в Париже: Мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей - Цензор.НЕТ 1358
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09.12.2020 21:02
+38
зеЛенін - "Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны."
Зеленский о годовщине Нормандского саммита в Париже: Мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей - Цензор.НЕТ 2863
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09.12.2020 21:06
+36
Мира з Рашкою небуде ніколи!! Кординально протилежні в нас погляди на світовий устрій !!)))
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09.12.2020 21:27
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краще б цей 42-річний лошара жував...
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10.12.2020 05:35 Відповісти
Путин показал то, как играть на рояле, по примеру Зеленского! И здесь не рояль, как и раньше, главное, и не музыка, вышибаемая членом, а сам член! Поэтому, односторонее разведение войск, это государственная измена!
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10.12.2020 05:50 Відповісти
ЗЕ-ЄР тупорилий колаборант!
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10.12.2020 06:19 Відповісти
Чого ви тут усі такі злющі?

Чому ніхто не підтримує позицію Президента України, невже вона настільки недолуга та шкідлива для держави?
Чим вам усім не догодив Президент України, що ви вже всі погані слова понаписували і починаєте нові видумувати?
Його ж вибрав народ, йому повірив народ, а народ ніколи не помиляється! Якщо саме так зараз каже і робить Президент України - значить так вирішив народ України, і крапка!
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10.12.2020 07:41 Відповісти
иди нахйу зі своїм президентом .в Україні нема президента
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10.12.2020 10:36 Відповісти
В Україні - БЛАЗЕНЬ, там де має бути - Президент....
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10.12.2020 10:46 Відповісти
Ты же идиот, почему твой президент не может быть идиотом?
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10.12.2020 10:55 Відповісти
" а народ ніколи не помиляється!"- оттут я сміявся...- навіть не беручи до уваги те , що у нас "народ" ні на що не ВПЛИВАЕ.... Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6544
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10.12.2020 11:48 Відповісти
Я думав, наглухо упороті зелені давно вимерли, а тут мамонт виповз з небуття...
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10.12.2020 18:01 Відповісти
Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 911
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10.12.2020 08:03 Відповісти
Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5193
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10.12.2020 11:49 Відповісти
Будь ти прояклята зелена жаба.
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10.12.2020 08:12 Відповісти
Здесь, явная привязанность к слову " разведение". Видно привык разводить лохов, путающих реальность с иллюзиями.
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10.12.2020 08:17 Відповісти
Шо ж ти, зелена іудо, твориш! Відповідати за зраду доведеться не тільки тобі, а й дітям твоїм жити з тавром зрадника України.
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10.12.2020 09:00 Відповісти
Шоб ты, животное зеленое, закончило свою жизнь на живодерне.
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10.12.2020 09:09 Відповісти
наволоч анти-державна...
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10.12.2020 09:13 Відповісти
Отступатель грё...ный.
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10.12.2020 09:14 Відповісти
Маму Римму мона селить на передовую в серую зону,гарантия так сказать.
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10.12.2020 09:18 Відповісти
удивляться не чего, это тупой, брехливый, сцикливый, малоПИД,,роский, бенин нарик, который находится в Украине на "гастролях" и полностью под каблуком кремля!!!
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10.12.2020 09:32 Відповісти
Под каблуком еврейской мафии (...под которым находиться и кремль!)
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10.12.2020 10:37 Відповісти
Кто скажет сколько нам ещё терпеть это клоуна- зеленского.?
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10.12.2020 09:32 Відповісти
сначала голосуешь по приколу - в конце умываешься кровью..
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10.12.2020 09:40 Відповісти
Гореть тебе в Аду, тварь предательская
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10.12.2020 09:44 Відповісти
Что можно сказать о контрацептиве? Только одно-ШТОПАНЫЙ!
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10.12.2020 09:50 Відповісти
с малохольного что взять? ну, разве что на рояле членом поиграет....
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10.12.2020 09:52 Відповісти
Ростов чекаэ!
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10.12.2020 09:52 Відповісти
Путлер, вне сомнений, обрадуется готовности нашего клоуна-мазохиста отступать и дальше, отдавая врагу территорию за территорией...!
Печально недоумка видеть во главе страны, но это наша проблема и беда - иметь огромное количество придурков среди собственных граждан!
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10.12.2020 10:04 Відповісти
Как я и утверждал еще вчера, что Европа просто так денег не дает. Вчера Зелупа получил для раздеребана 600млн. Евро от Европы а сегодня оно уже заявило что будет отводить войска и сдавать наши территории дальше. Спешат выродки продажные сдать как можно больше пока Байден не вступил в должность.
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10.12.2020 10:05 Відповісти
А ТРАМПеску, как и лУКАШЕСКУ, мечтающий до смерти находиться на троне, подсуетился замутить уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против ХАНТЕРА БАЙДЕНА. И уже 17 штатов выразили намерение оспорить результаты выборов, а один штат- признать результаты недействительными. Вот как не хочется САМОМУ попасть под такой же пресс!
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10.12.2020 14:20 Відповісти
Виродок готовий до здачі ще одного шматка нашої країни
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10.12.2020 10:07 Відповісти
Разводят кроликов или лохов а не войска. Войска отводят, тоесть дают команду отступать. Команду отступать врагу Зелупа дать не может. Значит отступать будут наши войска и оставлять на растерзание врагу наших людей и населенные пункты. А вы думали для кого на Лугандоне власть строит дороги и мосты за наши деньги? Фактически ето измена.
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10.12.2020 10:14 Відповісти
Це не Україна, а ти, презЕдент ВАЗеленскій, готовий здавати українську землю. І саме ти будеш відповідати за злочин.
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10.12.2020 10:19 Відповісти
Украина готова к новому этапу разведения войск - АяааанеааЛОХааа..аааполнийааДОЛБОЙОБааа..
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10.12.2020 10:28 Відповісти
Пётр Алексеич всех выгнал на сайт...даже тех кто спал..))
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10.12.2020 10:32 Відповісти
петро алєксєїч - такий же недотепа, як і клоун. Бо підтримує загальне вакцинування ковідною вакциною. Яка тобі разніца: вмерти від москальського спутника чи якоїсь китайської біозарази?
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10.12.2020 12:37 Відповісти
До чого тут вакцинація* Мова йде про чергову поступку і відступ ВСУ вглиб України. Хворієш тією ж хворобою, що і Зе- про що б мова не йшла- все одно ( хоч в чомусь) винен Порошенко,
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10.12.2020 15:56 Відповісти
Пане Зеленський, в прагненні до миру ви таки перевершили Петра Олексійовича. Той хоч паузи робив стратегічні між договорняками. Мабуть доведеться вас таки зносити.
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10.12.2020 10:36 Відповісти
а лучше посадить в одну камеру с Петром Алексеичем....и пусть дебатируют, но пока неким этих брехунов заменить, ну разве что на РОбиновича..))))))))))
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10.12.2020 10:42 Відповісти
"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", - заявил Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3236004

Кому ти і що демонструєш? Вони нас вважали БЕНДЕРОВЦАМИ і продовжують вважати. У них давно промиті мізки. На не підконтрольній території хотять в РФ, а не в Україну. А якщо і в Україну, то тільки часів Януковича. Вони самі про це говорять: "Если бы вернуть то, что было"... І чхати вони хочуть на твої "розведення"!
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10.12.2020 10:38 Відповісти
я в этом краю живу и подтверждаю каждое ваше слово .....
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10.12.2020 10:46 Відповісти
Просто моя жена с Донбасса и там, в ДНР остались все ее родственники.
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10.12.2020 10:58 Відповісти
Президент на столько глуп? Люди на оккупированных территориях даже не знают о каких-то действиях Украины. Там у них информационная матрица - хунта, каратели фошисты... Там заблокированы украинские каналы и сайты. В Киеве полностью отсутствует понятие об информационной войне и пропаганде. Потом не удивляйтесь когда на следующих выборах российские партии победят, а президентом будет друг путина.
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10.12.2020 11:46 Відповісти
Совершенно верно,на прошлой неделе связывалась со своими земляками. Говорят ,идет пропаганда - Украина покупает турецкие дроны и собирается освобождать Донбасс. Так и хотелось ответить: да кому вы нах..нужны? Но сказала другое- Турция если и будет помогать в войне, так это только за Крым,потому что мусульманский мир.
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10.12.2020 12:43 Відповісти
Отже, криворізьке Чмо вибрало таки капітуляцію. Тепер будемо знати, що нас чекає...
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10.12.2020 10:54 Відповісти
За період президентства Зеблазня , ми не відвоювали жодного клаптика нашоі , политою кров'ю , землі ,
а тільки відступаємо , здаючи наші позиціі московским катам !
Зеленський , горітимеш в пеклі , бо втекти , як це зробив хам , тобі не вдвстя !
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10.12.2020 11:07 Відповісти
підарюга криворога ніяк не зрозуміє, що розведенням військ території не повертають, а от статус "терпіли" - точно отримують..
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10.12.2020 11:10 Відповісти
Исполнился год встречи (9 декабря 2019 года) лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже, чтобы выработать решения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Была очень благоприятная ситуация для Украины, необходимо было подписывать договор на транзит российского газа в Европу. Украинской делегации необходимо было в первую очередь потребовать возврат оккупированных своих территорий, а лишь после этого подписывать всякие договора. Но этого не произошло, утеряно время и возможности. С Россией невозможно договариваться и необходимо решать всякие вопросы силой и подписывать всякие договора только после деоккупации. А разведение в одностороннем порядке войск это не что иное как сдача национальных интересов
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10.12.2020 11:11 Відповісти
Почему это долбонутое недоразумение вечно путает себя с Украиной? Врожденный идиотизм или мания величия?
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10.12.2020 11:12 Відповісти
Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории - заявил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3236004

ЦЕ СЛОВА СПРАВЖНЬОГО ПАСИВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ГЕЯ Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2302
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10.12.2020 11:22 Відповісти
Зеленский всё больше становится похож на Порошенко. Тот в Фейсбуке считал сколько дней Украина якобы не покупала российский газ, этот считает дни якобы перемирия.)
Если Зеленский решит баллотироваться на второй срок (а что-то подсказывает, что решит), то ему к выборам так же срочно придётся придумывать какую нибудь свою армовиру. Ибо реальных достижений будет примерно столько же, как и у Петра.
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10.12.2020 11:29 Відповісти
Разница между ними - колоссальная!

Барыга Мальдивский свое прозвище получил на 4-м годе каденции, а "не лох, оманский" спустя полгода пребывания на должности президента!
А уж какой он мастак "разводить", вай-вай-вай... самим коломойшей обученный!!!
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10.12.2020 11:39 Відповісти
Разница конечно есть. Хотя бы взять рост и вес.)) Тем не менее, сходств с каждым годом всё больше.
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10.12.2020 12:02 Відповісти
два чоботи - пара
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10.12.2020 18:03 Відповісти
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10.12.2020 12:10 Відповісти
Де ж поділися "загляну в очи", просто припинити стріляти", бачу мир в його очах" ...? Зараз він зібрався боротися за емоції Всі емоції в кремлі, а на окупованих територіях в очах лише жах від присутності рос.банд. То і всі емоції. До того ж, як їх може приваблювати клоун на троні с растущими тарифами, цінами та різким зменшенням доходів? Безглузді локдауни та заборона працювати, руйнування малого бізнесу та зростаюча корупція зі 100% слідчими, суддями та прокурорами? У них це й без нього є.
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10.12.2020 12:12 Відповісти
развод... к разводу готов... а может пора требовать не развод, а вывод со всеми последствиями...в том числе с выдачей всех ДО ЕДИНОГО кацапов, убивавших украинцев на из земле и оккупировавших Крым? пусть, как немцы после войны, в течение 10 лет поживут на баланде и восстановят всю инфраструктуру... или на пианине вздрачивать - это не требовать?
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10.12.2020 12:21 Відповісти
Кто потребует вывод со всеми последствиями...
На встрече (9 декабря 2019 года) лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже
Была очень благоприятная ситуация для Украины, необходимо было подписывать договор на транзит российского газа в Европу, который очень был нужен покупателям газа - Германии, Франции и поставщику - России. У украинской делегации были на руках козырные карты, джекпот, необходимо было в первую очередь потребовать возврат оккупированных своих территорий, а лишь после этого подписывать всякие договора. Но этого не произошло, утеряно время и возможности, выигрышную ситуацию свели на нет или умышленно слили в ведро. Встреча, от которой много ждала Украина, кончилась пшиком.
После заключения договора на транзит российского газа, интерес Европы (в первую очередь Германии и Франции) угас ко всякого рода переговорам. Теперь после упущенных возможностей украинская власть во главе с Зеленским пытается вести какие-то бесполезные переговоры с Путиным, которые Путину уже не нужны, который уже получил что ему нужно и откровенно послал Украину далеко. Упущена была возможность.
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10.12.2020 12:36 Відповісти
Ели говорить о МИРЕ, то разговор об одном ОРДЛо , это разговор не о чем. МИР должен включать в себя и Крым и Севастополь, и вывод рашен баз от туда, включая ВМ с Севастополя ( в связи с нарушением всех договоров) и компенсация убытком, и свобода навигации в Азовском море, и не вмешательство в дела Украины ( особенно в свете ее желания вступить в ЕС и НАТО) Вот это и есть МИР. Все остальное это капитуляция или в лучшем случае перемирие или замораживание конфликта. Пока украинская власть это не будет озвучивать всегда и везде, и действовать соответственно ,вера в эту власть всегда будет под большим сомнением ( и это самое малое) и она будет считаться капитуляционной и по сути предательской.
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10.12.2020 12:31 Відповісти
"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны Источник: https://censor.net/ru/n3236004

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Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9436 " Мы стоим по колени в грязи на пороге космической эррры! Через тернии - к звездам! "От винта!" - великий народ!""
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10.12.2020 13:08 Відповісти
Продавать Родину - всегда готов!
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10.12.2020 13:32 Відповісти
Пусть выиграет битву за эмоции жителей обычной Украины....
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10.12.2020 13:56 Відповісти
ПРИДУРОК
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10.12.2020 13:59 Відповісти
новину слід читати так: зеленський вчергове готовий бухнути на коліна перед уйлом, щоб провести еффєктівнає развєдєніє ягадіц
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10.12.2020 14:01 Відповісти
Зеленский, ты зря в свое время не предложил Алиеву освободить Карабах путем развода войск в Карабахе и постоянно смотреть в глаза Пашиняну, чтобы увидеть в них стремление к миру.
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10.12.2020 14:01 Відповісти
КОГО І "РАЗВЕЛИ" З КРЕМЛЯ ТАК ЦЕ Зе ЯК ЛОХА
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10.12.2020 14:05 Відповісти
. Украина готова к новому этапу разведения лохов на бабки ...
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10.12.2020 14:06 Відповісти
Ось вам і план "Б" - відводити свої війська до Дніпра.
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10.12.2020 14:08 Відповісти
"Отступление", называет "разведением".
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10.12.2020 14:15 Відповісти
----Даремні сподівання і щодо відповідальності. і щодо фінального Ростова нашого ЗЕ--чудотвоця ...Забули : оточення ЗЕ--коміка --це пташенята льоші --космоса /Єрмак. Гарега. Столяр.../Як мінімум---фешенебельна віла в Тель--А--віві . Апотім захист Докторської на тему : ---Як розвести НЕ лохів / саможерів--українців .../З перспективою очолити .з папіком . кафедру Ізраїльського університету Зовнішніх зносин / А від ліліпутіна. як пити дати ---Орден пошани легіону РФ .../
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10.12.2020 14:21 Відповісти
Дебіл *** скоро до Києва відступить.
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10.12.2020 14:35 Відповісти
Путин надеется на Зеленского и ,возможно, поэтому нет полномасштабного вторжения. Но паралельно с забалтыванием противника необходимо укреплять армию и вычищать вражескую агентуру. А вот тут у зеленых как раз серьезные проблемы. Можно к концу правления получить армию образца 2013 года, полуразваленную и нашпигованую вражеской агентурой.
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10.12.2020 14:39 Відповісти
і як то можна стулити до купи.......... , з одного боку надважливі для країни і насущні питання, з іншого тупоголова рипа кловуна........ .
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10.12.2020 14:52 Відповісти
Курва...
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10.12.2020 15:10 Відповісти
Україна готова до нового етапу розведення військ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6670
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10.12.2020 15:28 Відповісти
" выиграть битву за эмоции жителей окупированных территорий" - это цель ? До Киева отступать готов, Зе? Вот уж сепары получат глубокое удовлетворение!
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10.12.2020 15:48 Відповісти
Янелоху 25 сiчня виповниться 43 ...Почав готуватись до зустрiчi з верераноми АТО\ООС, щоб iм про це урочисто(у супроводi полку охорони) з "глазу на глаз " по-пацански повiдомити.Без чергового розведення тут не обiйтись.
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10.12.2020 16:35 Відповісти
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