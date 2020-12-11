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Новини Агресія Росії проти України
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Росія підтвердила бажання провести зустріч на рівні політичних радників, - Арестович

Росія підтвердила бажання провести зустріч на рівні політичних радників, - Арестович

РФ підтвердила бажання провести зустріч на рівні політичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), повідомив спікер делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович.

"Українська делегація для участі в ТКГ кваліфікує те, що відбувається, як дуже-дуже-дуже повільне, але просування. Найголовніше досягнення для нас - те, що Росія все ще зберігає процес, і, фактично, ми можемо констатувати, що справи йдуть за планом "А", що формальних та неформальних підстав для переходу до плану "Б" поки ще немає", - сказав Арестович на пресбрифінгу "Річниця "нормандського саміту" в Парижі: чого вдалося досягти за рік?" в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що "нещодавно на цьому тижні вони (РФ. - Ред.) підтвердили бажання провести зустріч на рівні політичних радників".

Спікер нагадав, що 15 грудня відбудеться останнє цьогоріч засідання ТКГ.

Читайте: Єрмак: Є потреба в новій зустрічі лідерів "Нормандської четвірки"

"І якщо навіть подивитися у справах в підгрупах, ми можемо сказати, що навіть в роботі КПВВ всі ці два листа з технічними умовами, які ми погоджуємо постійно, і там є просування. На жаль, воно дуже повільне. На жаль, воно найбільш повільне в найбільш болючому питанні, який полягає у звільненні взаємно утримуваних осіб. Проте, "нормандський формат" існує, і хоча він просувається по міліметру, по краплині, але він є", - вказав Арестович.

Автор: 

росія (65052) нормандська четвірка (1526) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+12
Россия подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников, - Арестович - Цензор.НЕТ 5257
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11.12.2020 11:12
+7
помнится год назад феофаний VI бодро рапортовал о норвой встрече "нормандИ" в марте 2020 года. потом в маю, потом к осени.
а теперь встречу завхозов вы называете прорывом? арестович, вот честно, не дай бог так обосраться. бабло не пахнет конечно, но как ты потом отмываться то будешь?
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11.12.2020 11:22
+5
А Арестовича арестуют? у него ж призвыще так и просится шоб его повязали
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11.12.2020 11:15
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Россия подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников проституток...
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11.12.2020 11:11 Відповісти
Россия подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников, - Арестович - Цензор.НЕТ 5257
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11.12.2020 11:12 Відповісти
завезли в ОФП новую партию картишек надо испробывать да Арестович...
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11.12.2020 11:20 Відповісти
Зеля, я стараюсь! Твоя Люся.
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11.12.2020 11:22 Відповісти
а советником будет мертвечук .не ?
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11.12.2020 11:14 Відповісти
А Арестовича арестуют? у него ж призвыще так и просится шоб его повязали
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11.12.2020 11:15 Відповісти
Арестович поставлений вести пропаганду, але найогидніше, що він несе її для українців. а не для агресора.
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11.12.2020 11:15 Відповісти
а для агресора, то як? їхати в рашку і виступати на тамтешніх каналах? )
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11.12.2020 22:14 Відповісти
Треплович герой войны
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11.12.2020 11:16 Відповісти
Люськ, а Люськ, а советником будешь ты?
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11.12.2020 11:16 Відповісти
имитация имтации имитаторами
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11.12.2020 11:18 Відповісти
Полезный идиот
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11.12.2020 11:18 Відповісти
У блазнів з цим проблем жодних - радники один з поперед одного з порадами вилазять з будь-якого приводу...
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11.12.2020 11:19 Відповісти
А я думаю: Че-то в последнее время Ермака не видно и не слышно. Теперь понятно. Оно убеждало своих кремлевский друзей: "С Вовой добазарился, он готов и дальше сдавать интересы Украины"
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11.12.2020 11:19 Відповісти
Что за уровень такой.Со взрослыми мужиками-пообщаться-захотелось?
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11.12.2020 11:20 Відповісти
та напишіть про те, що говорили там Іра Геращенко та Іванка Климпуш!
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11.12.2020 11:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O3xRxWhLcsk
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11.12.2020 11:24 Відповісти
Советник Дристович:
Основная задача армии - НЕ воевать, а предотвращать войны
https://bbf.ru/quotes/?author=33001

Расейские советники тоже думают так - Основная задача украинской армии - НЕ воевать
Ты найдешь с ними общий язык
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11.12.2020 11:21 Відповісти
помнится год назад феофаний VI бодро рапортовал о норвой встрече "нормандИ" в марте 2020 года. потом в маю, потом к осени.
а теперь встречу завхозов вы называете прорывом? арестович, вот честно, не дай бог так обосраться. бабло не пахнет конечно, но как ты потом отмываться то будешь?
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11.12.2020 11:22 Відповісти
Він в черговий раз скаже, що це була його 35-та спецоперація.
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11.12.2020 11:24 Відповісти
Раха подтвердила желание провести встречу всех уровней фсб-шной агентуры.
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11.12.2020 11:23 Відповісти
т.е. клятвеннообещанного преЗЕдентом обмена.. опять всех на всех ...как бы нет в проекте?
(ну да, ну да! тех кого по-зарез надо было рашке уже выменяли...)
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11.12.2020 11:25 Відповісти
Такого отвратного и тупого пропагандона,как люся,еще найти надо было...
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11.12.2020 11:27 Відповісти
Пока, нет участия США, ни будет, никакого толка от этой встречи. Бесполезная встреча притом на уровне каких-то советников, которые ничего не решают.
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11.12.2020 11:29 Відповісти
Ну хоч побудете в своєму звичайному середовищі, якого не мали з початку війни московитів проти України
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11.12.2020 11:44 Відповісти
А на уровне старших мощников младшего дворника не предлагали? Нет? Зря... Зря...
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11.12.2020 11:50 Відповісти
какое "медленное продвижение"? что ты несешь ? ты о таких победах будешь своему хозяину рассказывать аине нам . зельцу это продвижение как мёд в уста. он сейчас в качестве омазки за год безполезной работы по окончанию войны, схавает любую брехню. вот вы там опять собиратся будете в этом ткг и что ? так просто покиздеть? вы ведь вообще ничего не решаете!
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11.12.2020 11:53 Відповісти
Ну Арестович ..."експерт треплом заробляюший" ..і як завжди недобалакує..як і всі політики і..експерти . Пясню.. що діється на мій погляд. Україна в ТКГ добренько натиснула на кацапшину тим що показала світові хто тормозить встановлення миру на Донбасі...і поставила та озвучила шо Мінські домовленості тормозить Росія і привела доводи і докази....Україна висловила сумніви в Мінському переговорному процесі і пригрозила вийти....Про це було поставлено до відома членам Нормандського формату (Німечені та Франціїї ,,вони про це заявляли)... Росія до речі на це не дуже звернула увагу бо вважає себе пупом землі тому і не бачить що лохонулась.. потім проаналізувавши..зрозуміла що здала позиціїї...але ні чого не змогла запропонувати крім якогось плану ..і тільки для того щоб потягти час і якось викрутитись... Далі..Меркель зробила теж важливий крок і при розмові з Ху..ловим царем ..(я так думаю) сказал ... "пан Х..ло ви щось думаєте робить бо як що буде таке ставлення санкції будуть такі жорсткі що прийде триндець вам, Всі настроєні дужу жорстко ..Тут ху..ловськи цар призадумався визна що тут він (баярі його) лохонули і погодився на де які перемовини далі ( ну як завжди соплі тянуть) Тому пан триндун Арестович і каже що план А - мирний слях до миру через перемовини, ще діє. Останні дії пана піаністо стосовно прямих перемовин з Путіним... це підтверджує ..щось був базарчик... Тільки тут одне но..Хтоє інеціатором чих между собойчиків...Бо Піаніст може зіграти не ту сонату яку треба і буде об'й..баний Ху..ловським царем. Я б дожимав Росію з допомогою западних партнерів і ООН щоб печатка агресора і відповідно жорстке ставлення до Росіїї висвітилась на лобі Ху..ловського царя ... І він тоді сам запропонував побалакати Піаністу... Ну це все мій погляд і аналіз подій .. Тому люди міркуйте самі ..вчится читати між слів і подій.. і припиніть роздор між собою Не діліться на Шоколадних і Піаністів ..будьте Українцями
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11.12.2020 12:02 Відповісти
1. Піаніст навіть якщо і захотів би дожати куйла, то нічого в нього не вийде навіть при підтримці західних партнерів. не вийде по тій простій причині, що він на таке не здатен.

2. Захід не хоче дожимати куйла, бо в тій чи іншій мірі залежний від торгівлі з рашкою. Тут захід скоріше діє за інерцією, оскільки став сам заручником демократичних цінностей, де верховенство права - найвищий пріоритет. але це тільки по відношенню до їхнього світу, тобто блоку НАТО. ми поки не в НАТО. тому жертвувати своїми вигодами заради нас, щоб прижати ще більше рашку, я в це не вірю. особливо на фоні того, що наше нинішнє керівництво саме не дуже поспішає нажимати на рашку. тому зараз, при відносному затишші на фронті, захід не буде торпедувати нові санкції. раніше введені то продовжить. а посилювати санції навряд чи наважиться.

3. Куйло ніколи нікого не буде просити, тим більше Піаніста. чому? бо куйло рахує, що він ще є пуп землі.

4. Нам таки дійсно потрібно бути українцями. особливо в контексті зовнішньої агресії. і не ділитися на рихильників Петра чи Вови. внутрішні питання, то так. проте коли мова йде про національний інтерес, потрібно об'єднуватися проти зовнішніх загроз. Так поступив зараз і Арестович. раніше він топив не так за Пороха, як за той момент, що під час війни краще для України було би переорбрати Пороха на другий термін. Тобто національний інтерес для нього стоїть набагато вище прихмльності до того чи іншого політика.
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11.12.2020 22:35 Відповісти
Во мужик!
Уважаю!!!
1546 раз сходил на "ту сторону" и узнал "информацию"!)))
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11.12.2020 12:28 Відповісти
Все,що можуть вирішити "політічєскіє совєтнікі" то скільки фляшок пива випити на "встрєчє"...Далі їх повноваження кінчаються...
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11.12.2020 12:54 Відповісти
Опять будут тянут кота за хвост,идиоты.
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11.12.2020 14:06 Відповісти
Результата не будет никакого, а командировочные и суточные у Арестовича будут "ого-го".
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11.12.2020 17:47 Відповісти
Вот и вскрылась очередная росийская консерва...

поняли почему он так топил против Пороха?
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12.12.2020 14:57 Відповісти
 
 