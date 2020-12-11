Росія підтвердила бажання провести зустріч на рівні політичних радників, - Арестович

РФ підтвердила бажання провести зустріч на рівні політичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), повідомив спікер делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович.

"Українська делегація для участі в ТКГ кваліфікує те, що відбувається, як дуже-дуже-дуже повільне, але просування. Найголовніше досягнення для нас - те, що Росія все ще зберігає процес, і, фактично, ми можемо констатувати, що справи йдуть за планом "А", що формальних та неформальних підстав для переходу до плану "Б" поки ще немає", - сказав Арестович на пресбрифінгу "Річниця "нормандського саміту" в Парижі: чого вдалося досягти за рік?" в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що "нещодавно на цьому тижні вони (РФ. - Ред.) підтвердили бажання провести зустріч на рівні політичних радників".

Спікер нагадав, що 15 грудня відбудеться останнє цьогоріч засідання ТКГ.

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"І якщо навіть подивитися у справах в підгрупах, ми можемо сказати, що навіть в роботі КПВВ всі ці два листа з технічними умовами, які ми погоджуємо постійно, і там є просування. На жаль, воно дуже повільне. На жаль, воно найбільш повільне в найбільш болючому питанні, який полягає у звільненні взаємно утримуваних осіб. Проте, "нормандський формат" існує, і хоча він просувається по міліметру, по краплині, але він є", - вказав Арестович.