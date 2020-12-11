Росія підтвердила бажання провести зустріч на рівні політичних радників, - Арестович
РФ підтвердила бажання провести зустріч на рівні політичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), повідомив спікер делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович.
"Українська делегація для участі в ТКГ кваліфікує те, що відбувається, як дуже-дуже-дуже повільне, але просування. Найголовніше досягнення для нас - те, що Росія все ще зберігає процес, і, фактично, ми можемо констатувати, що справи йдуть за планом "А", що формальних та неформальних підстав для переходу до плану "Б" поки ще немає", - сказав Арестович на пресбрифінгу "Річниця "нормандського саміту" в Парижі: чого вдалося досягти за рік?" в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він додав, що "нещодавно на цьому тижні вони (РФ. - Ред.) підтвердили бажання провести зустріч на рівні політичних радників".
Спікер нагадав, що 15 грудня відбудеться останнє цьогоріч засідання ТКГ.
"І якщо навіть подивитися у справах в підгрупах, ми можемо сказати, що навіть в роботі КПВВ всі ці два листа з технічними умовами, які ми погоджуємо постійно, і там є просування. На жаль, воно дуже повільне. На жаль, воно найбільш повільне в найбільш болючому питанні, який полягає у звільненні взаємно утримуваних осіб. Проте, "нормандський формат" існує, і хоча він просувається по міліметру, по краплині, але він є", - вказав Арестович.
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советниковпроституток...
Основная задача армии - НЕ воевать, а предотвращать войны
https://bbf.ru/quotes/?author=33001
Расейские советники тоже думают так - Основная задача украинской армии - НЕ воевать
Ты найдешь с ними общий язык
а теперь встречу завхозов вы называете прорывом? арестович, вот честно, не дай бог так обосраться. бабло не пахнет конечно, но как ты потом отмываться то будешь?
(ну да, ну да! тех кого по-зарез надо было рашке уже выменяли...)
2. Захід не хоче дожимати куйла, бо в тій чи іншій мірі залежний від торгівлі з рашкою. Тут захід скоріше діє за інерцією, оскільки став сам заручником демократичних цінностей, де верховенство права - найвищий пріоритет. але це тільки по відношенню до їхнього світу, тобто блоку НАТО. ми поки не в НАТО. тому жертвувати своїми вигодами заради нас, щоб прижати ще більше рашку, я в це не вірю. особливо на фоні того, що наше нинішнє керівництво саме не дуже поспішає нажимати на рашку. тому зараз, при відносному затишші на фронті, захід не буде торпедувати нові санкції. раніше введені то продовжить. а посилювати санції навряд чи наважиться.
3. Куйло ніколи нікого не буде просити, тим більше Піаніста. чому? бо куйло рахує, що він ще є пуп землі.
4. Нам таки дійсно потрібно бути українцями. особливо в контексті зовнішньої агресії. і не ділитися на рихильників Петра чи Вови. внутрішні питання, то так. проте коли мова йде про національний інтерес, потрібно об'єднуватися проти зовнішніх загроз. Так поступив зараз і Арестович. раніше він топив не так за Пороха, як за той момент, що під час війни краще для України було би переорбрати Пороха на другий термін. Тобто національний інтерес для нього стоїть набагато вище прихмльності до того чи іншого політика.
Уважаю!!!
1546 раз сходил на "ту сторону" и узнал "информацию"!)))
поняли почему он так топил против Пороха?