Правоохранители на Сумщине сообщили о подозрении 27-летнему "смотрящему" колонии из-за преступного влияния

В Сумской области сотрудники Национальной полиции сообщили о подозрении "смотрящему" за исправительной колонией, который отбывает в учреждении наказание за тяжкие преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Нацполицию".

"В 2013 году 27-летнего мужчину приговорили к 13-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений и этапировали для отбывания наказания в одну из исправительных колоний Сумской области. Своим неповиновением выполнять установленные учреждением правила поведения он добился "авторитета" среди осужденных и его определили "смотрящим" по исправительному учреждению закрытого типа", - сообщает полиция.

Отмечается, что получив такой статус, подозреваемый назначил "помощников" среди арестованных, установил и контролировал соблюдение "воровских законов", проводил сбор средств, в том числе полученных преступным путем, для пополнения "общака" и отвечал за их распределение. Осужденных, не желающих подчиняться правилам "смотрящего" и выполнять его указания, избивали.

Кроме того, подозреваемый организовал преступную деятельность группировки и наладил канал поставки наркотиков и психотропов в колонию. "Товар" путем "перебрасывания" доставляли в учреждение местные жители, ранее также отбывавшие в нем наказание.

17 сентября злоумышленники были задержаны во время очередной попытки доставить наркотики в колонию. Им было сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств. В том числе о подозрении было сообщено и их лидеру.

Правоохранители собрали материалы, которые подтверждают причастность 27-летнего "авторитета" к установлению и распространению преступного влияния на территории колонии. В связи с этим ему было дополнительно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет с конфискацией имущества.

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