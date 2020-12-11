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План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в ТКГ, предусматривает увеличение состава миссии ОБСЕ в Украине в 4 раза, - Арестович

План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в ТКГ, предусматривает увеличение состава миссии ОБСЕ в Украине в 4 раза, - Арестович

План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), предусматривает увеличение состава наблюдательной миссии ОБСЕ в четыре раза

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

"Дорожная карта, которую обнародовал президент Порошенко (лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, глава государства в 2014-19 гг. – Ред.) позавчера (9 декабря. – Ред.). Я очень рад, что президент Порошенко полностью поддерживает план совместных шагов, который предложила украинская делегация в ТКГ. Они совпадают на 99%", - сказал Арестович

"Единственное отличие - это миротворцы ООН. Мы говорим об увеличении наблюдательной миссии ОБСЕ в 4 раза, сейчас около 500, а мы планируем 2 тыс., которая будет осуществлять и контроль над передачей границы, и проведение выборов, и вообще мониторинг всей территории Украины", - добавил спикер украинский делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко предложил шаги для обеспечения мира на Донбассе: Привлечение США к "нормандскому формату", миротворцы ООН, санкционное давление на РФ

По его словам, вопрос возможного размещения миротворцев ООН в Украине не рассматривается, поскольку РФ имеет право вето в Совете безопасности ООН. "Почему не ООН, почему речь не идет пока об ООН? Потому что Россия имеет право вето в ООН, она просто наложит право вето, и год можно договариваться о том, что "давайте введем миротворцев ООН", а потом одно вето - и вся работа прахом", - пояснил Арестович.

Как сообщалось, Порошенко в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил план обеспечения мира на Донбассе на основе выполнения минских договоренностей.

Порошенко Петр (19596) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+7
https://prm.ua/niiakoho-planu-b-ne-isnuie-vsi-rozmovy-pro-noho-dlia-toho-shchob-zaspokoity-suspilstvo-pohrebyskyy/ Всі розмови про план "Б" щодо закінчення війни на Донбасі виключно для того, щоб заспокоїти суспільство, бо насправді його не існує.
Про це в коментарі "Прямому" заявив ветеран АТО, громадський діяч Олександр Погребиський.
"На мою думку, ніякого плану "Б" не існує. Всі ці розмови про план "Б" виключно для того, щоб заспокоїти суспільство. Насамперед під цією назвою не існує абсолютно нічого. Оскільки розмови ці були ще понад рік тому, коли тільки анонсували першу Нормандську зустріч. Ніби "якщо нічого там не вийде, ми перейдемо до плану "Б".
Хочу нагадати, що я особисто був присутній на зустрічі з учасниками війни в Офісі президента, де обговорювалися всі ці питання досить чутливі, ще коли були перші розведення в Золотому та інших містах. Ніякого плану "Б" по суті не існує. Ми не почули якихось варіантів інших планів, ніж Мінськ. Але Мінськ, який інтерпретується тепер українською стороною, чинною владою, виключно в одному ключі, який вигідний Російській Федерації", - сказав Погребиський.
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11.12.2020 12:03
+7
очередной ЗЕ эксперт межгалактического разлива як кажуть вони друг друга здибали
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11.12.2020 12:05
+5
цього перевертня з його заявами стало занадто вже багато
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11.12.2020 12:35
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11.12.2020 12:03 Ответить
https://prm.ua/niiakoho-planu-b-ne-isnuie-vsi-rozmovy-pro-noho-dlia-toho-shchob-zaspokoity-suspilstvo-pohrebyskyy/ Всі розмови про план "Б" щодо закінчення війни на Донбасі виключно для того, щоб заспокоїти суспільство, бо насправді його не існує.
Про це в коментарі "Прямому" заявив ветеран АТО, громадський діяч Олександр Погребиський.
"На мою думку, ніякого плану "Б" не існує. Всі ці розмови про план "Б" виключно для того, щоб заспокоїти суспільство. Насамперед під цією назвою не існує абсолютно нічого. Оскільки розмови ці були ще понад рік тому, коли тільки анонсували першу Нормандську зустріч. Ніби "якщо нічого там не вийде, ми перейдемо до плану "Б".
Хочу нагадати, що я особисто був присутній на зустрічі з учасниками війни в Офісі президента, де обговорювалися всі ці питання досить чутливі, ще коли були перші розведення в Золотому та інших містах. Ніякого плану "Б" по суті не існує. Ми не почули якихось варіантів інших планів, ніж Мінськ. Але Мінськ, який інтерпретується тепер українською стороною, чинною владою, виключно в одному ключі, який вигідний Російській Федерації", - сказав Погребиський.
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11.12.2020 12:03 Ответить
очередной ЗЕ эксперт межгалактического разлива як кажуть вони друг друга здибали
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11.12.2020 12:05 Ответить
https://prm.ua/ukraina-ne-rozghliadaie-pytannia-vvedennia-myrotvortsiv-oon-na-donbas-arestovych/ Наразі не розглядається питання розміщення на Донбасі миротворців ООН. Українська сторона пропонує в чотири рази збільшити склад місії ОБСЄ. Про це заявив на брифінгу радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
"Ми кажемо про збільшення складу місії ОБСЄ в чотири рази", - сказав він.
Арестович зазначив що питання миротворців ООН поки не розглядають, бо Росія має право вето в цій організації, так ситуація може затягнутись ще на рік.
Нагадаємо, https://prm.ua/zasidannia-tkh-rosiyska-storona-pidtrymala-plan-boyovykiv-shchodo-donbasu/ представники Росії у ТКГ підтримали план спільних дій щодо Донбасу, який запропонували бойовики.
https://prm.ua/ukraina-proponuie-prypynyty-viynu-na-donbasi-ta-za-p-iat-misiatsiv-provesty-vybory-v-ordlo-kravchuk/ Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій по Донбасу". Також за словами Леоніда Кравчука цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 року, контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 року.
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11.12.2020 12:05 Ответить
Тоді про які 99% співпадіння планів Порошенка і Зе пистить Аоестович? Якщо за миротворців не йдеться?
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11.12.2020 12:08 Ответить
Голландия поймала очередную партию РАБссиянских Штирлицов...
Шпионская говень Путлера поразила даже разведку США и Британии..,рюцкие болваны...вот я знаю Голландия Великая страна,в отличие от вас баранов Шариковых...
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11.12.2020 12:07 Ответить
С 1 января председательствовать в ОБСЕ будет Швеция...,Мавзолейные болваны...,готовьтесь...будет не сладко...
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11.12.2020 12:10 Ответить
давайте в 100 раз сразу по плану!
пусть цепью стоят в затьылок дышат друг другу
нахера их увеличивать? от них есть толк? при условии что в обсе входит рашка - вы чего добиваетесь? чтобы представителей слапатоедии стало в 4 раза больше?
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11.12.2020 12:11 Ответить
План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в ТКГ, предусматривает увеличение состава миссии ОБСЕ в Украине в 4 раза, - Арестович - Цензор.НЕТ 5574
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11.12.2020 12:11 Ответить
Из истории...
Швеция всегда была с Украиной в союзе....
В 1711 году Швеция разбила РАБссию в пух и прах....,тем самым отомстив рюсским болванам за бой под Полтавой...в 1709 году
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11.12.2020 12:15 Ответить
План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в ТКГ, предусматривает увеличение состава миссии ОБСЕ в Украине в 4 раза, - Арестович - Цензор.НЕТ 6640План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в ТКГ, предусматривает увеличение состава миссии ОБСЕ в Украине в 4 раза, - Арестович - Цензор.НЕТ 840
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11.12.2020 12:21 Ответить
Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг предупредил РАБссию о приоритетах демократии в Украине и последствиях аннексии Крыма и части Донбасса...
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11.12.2020 12:23 Ответить
Я не понимаю ,какой смысл в четыре раза увеличивать ЛГБТ ,они же там все голубые в плохом смысле этого слова ,ничего, ничего не решают 🤫🤔🙄🤦 .Трахаються в машинах и жрут в дорогих ресторанах ,все ,что они могут ,за наш , кстати счёт 😡😡😡 Сплошной Фарс и обман 😡
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11.12.2020 12:26 Ответить
Бабы РАБссии хотят украинцам подарить Кокошники и бьалалайки..мышиодиннарод План спільних кроків, запропонований українською делегацією в ТКГ, передбачає збільшення складу місії ОБСЄ в Україні учетверо, - Арестович - Цензор.НЕТ 7355
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11.12.2020 12:29 Ответить
План спільних кроків, запропонований українською делегацією в ТКГ, передбачає збільшення складу місії ОБСЄ в Україні учетверо, - Арестович - Цензор.НЕТ 990 Калмыки пля...
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11.12.2020 12:30 Ответить
цього перевертня з його заявами стало занадто вже багато
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11.12.2020 12:35 Ответить
План спільних кроків, запропонований українською делегацією в ТКГ, передбачає збільшення складу місії ОБСЄ в Україні учетверо, - Арестович - Цензор.НЕТ 7974
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11.12.2020 12:36 Ответить
Смотрел пару видосов Арестовича в Ютьюбе..
весьма посредственный аналитик...,Портников и Арестович..это Небо и Земля..даже сравнивать неохота...
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11.12.2020 12:39 Ответить
В чотири рази ???!!! Ну ніф"га себе ..... це перемога. А для чого ? І та що є, глуха і сліпа....
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11.12.2020 13:09 Ответить
ЗЕперевертыш пробует показать свою полезность предлагая полезные (по его мнению) предложения. В результате выполнения этого маразма мы получим только одно - количество слепых, глухих и озабоченных вырастет ровно в четыре раза. И все, больше ничего.
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11.12.2020 17:41 Ответить
 
 