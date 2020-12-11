План спільних кроків, запропонований українською делегацією в ТКГ, передбачає збільшення складу місії ОБСЄ в Україні учетверо, - Арестович
План спільних кроків, запропонований українською делегацією в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ), передбачає збільшення складу наглядової місії ОБСЄ в чотири рази.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.
"Дорожня карта, яку оприлюднив президент Порошенко (лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, глава держави у 2014-19 роках – ред.) позавчора (9 грудня – ред.). Я дуже радий, що президент Порошенко повністю підтримує план спільних кроків, який запропонувала українська делегація в ТКГ. Вони збігаються на 99%", - сказав Арестович.
"Єдина відмінність - це миротворці ООН. Ми говоримо про збільшення спостережної місії ОБСЄ вчетверо, наразі майже 500, а ми плануємо 2 тис., яка здійснюватиме і контроль над переданням кордону, і проведенням виборів, і взагалі моніторинг всієї території України", - додав спікер український делегації в ТКГ.
За його словами, питання можливого розміщення миротворців ООН в Україні не розглядається, оскільки РФ має право вето в Раді безпеки ООН. "Чому не ООН, чому не йдеться поки що про ООН? Тому що Росія має право вето в ООН, вона просто накладе право вето, і рік можна домовлятися про те, що "давайте введемо миротворців ООН", а потім одне вето - і вся робота прахом", - пояснив Арестович.
Як повідомлялося, Порошенко в річницю "нормандської зустрічі" в Парижі запропонував план забезпечення миру на Донбасі на основі виконання Мінських домовленостей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про це в коментарі "Прямому" заявив ветеран АТО, громадський діяч Олександр Погребиський.
"На мою думку, ніякого плану "Б" не існує. Всі ці розмови про план "Б" виключно для того, щоб заспокоїти суспільство. Насамперед під цією назвою не існує абсолютно нічого. Оскільки розмови ці були ще понад рік тому, коли тільки анонсували першу Нормандську зустріч. Ніби "якщо нічого там не вийде, ми перейдемо до плану "Б".
Хочу нагадати, що я особисто був присутній на зустрічі з учасниками війни в Офісі президента, де обговорювалися всі ці питання досить чутливі, ще коли були перші розведення в Золотому та інших містах. Ніякого плану "Б" по суті не існує. Ми не почули якихось варіантів інших планів, ніж Мінськ. Але Мінськ, який інтерпретується тепер українською стороною, чинною владою, виключно в одному ключі, який вигідний Російській Федерації", - сказав Погребиський.
"Ми кажемо про збільшення складу місії ОБСЄ в чотири рази", - сказав він.
Арестович зазначив що питання миротворців ООН поки не розглядають, бо Росія має право вето в цій організації, так ситуація може затягнутись ще на рік.
Нагадаємо, https://prm.ua/zasidannia-tkh-rosiyska-storona-pidtrymala-plan-boyovykiv-shchodo-donbasu/ представники Росії у ТКГ підтримали план спільних дій щодо Донбасу, який запропонували бойовики.
https://prm.ua/ukraina-proponuie-prypynyty-viynu-na-donbasi-ta-za-p-iat-misiatsiv-provesty-vybory-v-ordlo-kravchuk/ Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій по Донбасу". Також за словами Леоніда Кравчука цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 року, контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 року.
Шпионская говень Путлера поразила даже разведку США и Британии..,рюцкие болваны...вот я знаю Голландия Великая страна,в отличие от вас баранов Шариковых...
пусть цепью стоят в затьылок дышат друг другу
нахера их увеличивать? от них есть толк? при условии что в обсе входит рашка - вы чего добиваетесь? чтобы представителей слапатоедии стало в 4 раза больше?
Швеция всегда была с Украиной в союзе....
В 1711 году Швеция разбила РАБссию в пух и прах....,тем самым отомстив рюсским болванам за бой под Полтавой...в 1709 году
весьма посредственный аналитик...,Портников и Арестович..это Небо и Земля..даже сравнивать неохота...