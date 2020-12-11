План спільних кроків, запропонований українською делегацією в ТКГ, передбачає збільшення складу місії ОБСЄ в Україні учетверо, - Арестович

План спільних кроків, запропонований українською делегацією в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ), передбачає збільшення складу наглядової місії ОБСЄ в чотири рази.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.

"Дорожня карта, яку оприлюднив президент Порошенко (лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, глава держави у 2014-19 роках – ред.) позавчора (9 грудня – ред.). Я дуже радий, що президент Порошенко повністю підтримує план спільних кроків, який запропонувала українська делегація в ТКГ. Вони збігаються на 99%", - сказав Арестович.

"Єдина відмінність - це миротворці ООН. Ми говоримо про збільшення спостережної місії ОБСЄ вчетверо, наразі майже 500, а ми плануємо 2 тис., яка здійснюватиме і контроль над переданням кордону, і проведенням виборів, і взагалі моніторинг всієї території України", - додав спікер український делегації в ТКГ.

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За його словами, питання можливого розміщення миротворців ООН в Україні не розглядається, оскільки РФ має право вето в Раді безпеки ООН. "Чому не ООН, чому не йдеться поки що про ООН? Тому що Росія має право вето в ООН, вона просто накладе право вето, і рік можна домовлятися про те, що "давайте введемо миротворців ООН", а потім одне вето - і вся робота прахом", - пояснив Арестович.

Як повідомлялося, Порошенко в річницю "нормандської зустрічі" в Парижі запропонував план забезпечення миру на Донбасі на основі виконання Мінських домовленостей.