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Новини
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План спільних кроків, запропонований українською делегацією в ТКГ, передбачає збільшення складу місії ОБСЄ в Україні учетверо, - Арестович

План спільних кроків, запропонований українською делегацією в ТКГ, передбачає збільшення складу місії ОБСЄ в Україні учетверо, - Арестович

План спільних кроків, запропонований українською делегацією в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ), передбачає збільшення складу наглядової місії ОБСЄ в чотири рази.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.

"Дорожня карта, яку оприлюднив президент Порошенко (лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, глава держави у 2014-19 роках – ред.) позавчора (9 грудня – ред.). Я дуже радий, що президент Порошенко повністю підтримує план спільних кроків, який запропонувала українська делегація в ТКГ. Вони збігаються на 99%", - сказав Арестович.

"Єдина відмінність - це миротворці ООН. Ми говоримо про збільшення спостережної місії ОБСЄ вчетверо, наразі майже 500, а ми плануємо 2 тис., яка здійснюватиме і контроль над переданням кордону, і проведенням виборів, і взагалі моніторинг всієї території України", - додав спікер український делегації в ТКГ.

Також читайте: Порошенко запропонував кроки для забезпечення миру на Донбасі: Залучення США до "нормандського формату", миротворці ООН, санкційний тиск на РФ

За його словами, питання можливого розміщення миротворців ООН в Україні не розглядається, оскільки РФ має право вето в Раді безпеки ООН. "Чому не ООН, чому не йдеться поки що про ООН? Тому що Росія має право вето в ООН, вона просто накладе право вето, і рік можна домовлятися про те, що "давайте введемо миротворців ООН", а потім одне вето - і вся робота прахом", - пояснив Арестович.

Як повідомлялося, Порошенко в річницю "нормандської зустрічі" в Парижі запропонував план забезпечення миру на Донбасі на основі виконання Мінських домовленостей.

Автор: 

Порошенко Петро (15168) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+7
https://prm.ua/niiakoho-planu-b-ne-isnuie-vsi-rozmovy-pro-noho-dlia-toho-shchob-zaspokoity-suspilstvo-pohrebyskyy/ Всі розмови про план "Б" щодо закінчення війни на Донбасі виключно для того, щоб заспокоїти суспільство, бо насправді його не існує.
Про це в коментарі "Прямому" заявив ветеран АТО, громадський діяч Олександр Погребиський.
"На мою думку, ніякого плану "Б" не існує. Всі ці розмови про план "Б" виключно для того, щоб заспокоїти суспільство. Насамперед під цією назвою не існує абсолютно нічого. Оскільки розмови ці були ще понад рік тому, коли тільки анонсували першу Нормандську зустріч. Ніби "якщо нічого там не вийде, ми перейдемо до плану "Б".
Хочу нагадати, що я особисто був присутній на зустрічі з учасниками війни в Офісі президента, де обговорювалися всі ці питання досить чутливі, ще коли були перші розведення в Золотому та інших містах. Ніякого плану "Б" по суті не існує. Ми не почули якихось варіантів інших планів, ніж Мінськ. Але Мінськ, який інтерпретується тепер українською стороною, чинною владою, виключно в одному ключі, який вигідний Російській Федерації", - сказав Погребиський.
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11.12.2020 12:03
+7
очередной ЗЕ эксперт межгалактического разлива як кажуть вони друг друга здибали
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11.12.2020 12:05
+5
цього перевертня з його заявами стало занадто вже багато
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11.12.2020 12:35
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11.12.2020 12:03 Відповісти
https://prm.ua/niiakoho-planu-b-ne-isnuie-vsi-rozmovy-pro-noho-dlia-toho-shchob-zaspokoity-suspilstvo-pohrebyskyy/ Всі розмови про план "Б" щодо закінчення війни на Донбасі виключно для того, щоб заспокоїти суспільство, бо насправді його не існує.
Про це в коментарі "Прямому" заявив ветеран АТО, громадський діяч Олександр Погребиський.
"На мою думку, ніякого плану "Б" не існує. Всі ці розмови про план "Б" виключно для того, щоб заспокоїти суспільство. Насамперед під цією назвою не існує абсолютно нічого. Оскільки розмови ці були ще понад рік тому, коли тільки анонсували першу Нормандську зустріч. Ніби "якщо нічого там не вийде, ми перейдемо до плану "Б".
Хочу нагадати, що я особисто був присутній на зустрічі з учасниками війни в Офісі президента, де обговорювалися всі ці питання досить чутливі, ще коли були перші розведення в Золотому та інших містах. Ніякого плану "Б" по суті не існує. Ми не почули якихось варіантів інших планів, ніж Мінськ. Але Мінськ, який інтерпретується тепер українською стороною, чинною владою, виключно в одному ключі, який вигідний Російській Федерації", - сказав Погребиський.
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11.12.2020 12:03 Відповісти
очередной ЗЕ эксперт межгалактического разлива як кажуть вони друг друга здибали
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11.12.2020 12:05 Відповісти
https://prm.ua/ukraina-ne-rozghliadaie-pytannia-vvedennia-myrotvortsiv-oon-na-donbas-arestovych/ Наразі не розглядається питання розміщення на Донбасі миротворців ООН. Українська сторона пропонує в чотири рази збільшити склад місії ОБСЄ. Про це заявив на брифінгу радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
"Ми кажемо про збільшення складу місії ОБСЄ в чотири рази", - сказав він.
Арестович зазначив що питання миротворців ООН поки не розглядають, бо Росія має право вето в цій організації, так ситуація може затягнутись ще на рік.
Нагадаємо, https://prm.ua/zasidannia-tkh-rosiyska-storona-pidtrymala-plan-boyovykiv-shchodo-donbasu/ представники Росії у ТКГ підтримали план спільних дій щодо Донбасу, який запропонували бойовики.
https://prm.ua/ukraina-proponuie-prypynyty-viynu-na-donbasi-ta-za-p-iat-misiatsiv-provesty-vybory-v-ordlo-kravchuk/ Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій по Донбасу". Також за словами Леоніда Кравчука цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 року, контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 року.
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11.12.2020 12:05 Відповісти
Тоді про які 99% співпадіння планів Порошенка і Зе пистить Аоестович? Якщо за миротворців не йдеться?
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11.12.2020 12:08 Відповісти
Голландия поймала очередную партию РАБссиянских Штирлицов...
Шпионская говень Путлера поразила даже разведку США и Британии..,рюцкие болваны...вот я знаю Голландия Великая страна,в отличие от вас баранов Шариковых...
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11.12.2020 12:07 Відповісти
С 1 января председательствовать в ОБСЕ будет Швеция...,Мавзолейные болваны...,готовьтесь...будет не сладко...
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11.12.2020 12:10 Відповісти
давайте в 100 раз сразу по плану!
пусть цепью стоят в затьылок дышат друг другу
нахера их увеличивать? от них есть толк? при условии что в обсе входит рашка - вы чего добиваетесь? чтобы представителей слапатоедии стало в 4 раза больше?
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11.12.2020 12:11 Відповісти
План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в ТКГ, предусматривает увеличение состава миссии ОБСЕ в Украине в 4 раза, - Арестович - Цензор.НЕТ 5574
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11.12.2020 12:11 Відповісти
Из истории...
Швеция всегда была с Украиной в союзе....
В 1711 году Швеция разбила РАБссию в пух и прах....,тем самым отомстив рюсским болванам за бой под Полтавой...в 1709 году
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11.12.2020 12:15 Відповісти
План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в ТКГ, предусматривает увеличение состава миссии ОБСЕ в Украине в 4 раза, - Арестович - Цензор.НЕТ 6640План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в ТКГ, предусматривает увеличение состава миссии ОБСЕ в Украине в 4 раза, - Арестович - Цензор.НЕТ 840
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11.12.2020 12:21 Відповісти
Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг предупредил РАБссию о приоритетах демократии в Украине и последствиях аннексии Крыма и части Донбасса...
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11.12.2020 12:23 Відповісти
Я не понимаю ,какой смысл в четыре раза увеличивать ЛГБТ ,они же там все голубые в плохом смысле этого слова ,ничего, ничего не решают 🤫🤔🙄🤦 .Трахаються в машинах и жрут в дорогих ресторанах ,все ,что они могут ,за наш , кстати счёт 😡😡😡 Сплошной Фарс и обман 😡
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11.12.2020 12:26 Відповісти
Бабы РАБссии хотят украинцам подарить Кокошники и бьалалайки..мышиодиннарод План спільних кроків, запропонований українською делегацією в ТКГ, передбачає збільшення складу місії ОБСЄ в Україні учетверо, - Арестович - Цензор.НЕТ 7355
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11.12.2020 12:29 Відповісти
План спільних кроків, запропонований українською делегацією в ТКГ, передбачає збільшення складу місії ОБСЄ в Україні учетверо, - Арестович - Цензор.НЕТ 990 Калмыки пля...
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11.12.2020 12:30 Відповісти
цього перевертня з його заявами стало занадто вже багато
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11.12.2020 12:35 Відповісти
План спільних кроків, запропонований українською делегацією в ТКГ, передбачає збільшення складу місії ОБСЄ в Україні учетверо, - Арестович - Цензор.НЕТ 7974
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11.12.2020 12:36 Відповісти
Смотрел пару видосов Арестовича в Ютьюбе..
весьма посредственный аналитик...,Портников и Арестович..это Небо и Земля..даже сравнивать неохота...
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11.12.2020 12:39 Відповісти
В чотири рази ???!!! Ну ніф"га себе ..... це перемога. А для чого ? І та що є, глуха і сліпа....
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11.12.2020 13:09 Відповісти
ЗЕперевертыш пробует показать свою полезность предлагая полезные (по его мнению) предложения. В результате выполнения этого маразма мы получим только одно - количество слепых, глухих и озабоченных вырастет ровно в четыре раза. И все, больше ничего.
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11.12.2020 17:41 Відповісти
 
 