Зеленский примет участие в заседании Венецианской комиссии
Президент Владимир Зеленский 11 декабря примет участие в 125-м пленарном заседании Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии), которое проходит в онлайн-режиме.
Об этом сообщается на сайте Венецианской комиссии, передает Цензор.НЕТ.
"Ожидается, что в пленарном заседании примут участие президент Албании Илир Мета и президент Украины Владимир Зеленский", - сообщает комиссия.
На заседании планируют одобрить следующие ранее выпущенные срочные заключения по полномочиям членов конституционных органов Молдовы, переносу выборов по мотивам конституционной реформы в Кыргызстане, проекту новой Конституции Болгарии.
Также планируется одобрить два заключения о законодательной ситуации касательно антикоррупционных механизмов и реформы Конституционного суда Украины (КС), последовавших после постановления КС №13-р/2020 от 27 октября.
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Ставлю на президента Албании
И это....Скажите ему кто то - пусть они с Ленкой сдадут авиабилеты.Выступление будет онлайн.
- От якого х*ра їм не вистачало?
- Схоже, що музичного...