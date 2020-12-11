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Новини Конституційна криза
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Зеленський візьме участь у засіданні Венеціанської комісії

Зеленський візьме участь у засіданні Венеціанської комісії

Президент Володимир Зеленський 11 грудня візьме участь у 125-му пленарному засіданні Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) в онлайн-режимі.

Про це повідомляється на сайті Венеціанської комісії, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що в пленарному засіданні візьмуть участь президент Албанії Ілір Мета і президент України Володимир Зеленський", - повідомляє комісія.

На засіданні планують схвалити раніше випущені термінові висновки щодо повноважень членів конституційних органів Молдови, переносу виборів за мотивами конституційної реформи в Киргизстані, проекту нової Конституції Болгарії.

Також читайте: Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо реформи Конституційного суду України

Також планується схвалити два висновки про законодавчу ситуацію щодо антикорупційних механізмів і реформи Конституційного суду України (КС), що виникли після постанови КС №13-р / 2020 від 27 жовтня.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) Зеленський Володимир (23764) КС (1427)


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Топ коментарі
+12
просто так посидит или снова будет нести какую-то дичь?
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11.12.2020 12:37
+10
Не себе хрєна , то віслючок щей дерьмократ ,в додаток до наркоманіі!! Обдовбаний дерьмократ !!))
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11.12.2020 12:36
+10
Звучит как насмешка. И хорошо, что там ничего не надо подписывать, а то "найвеличніший" опять бы во что-то вляпался!
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11.12.2020 12:40
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Не себе хрєна , то віслючок щей дерьмократ ,в додаток до наркоманіі!! Обдовбаний дерьмократ !!))
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11.12.2020 12:36 Відповісти
Эта скотина так работает, что люди пишут петиции за петициями и митингуют бесконечно.Это же надо так руководить страной, чтобы люди писали петиции даже о вооружении украинской армии современным оружием. Вот эта петиция - ЗАБЕЗПЕЧИТИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАММИ РОЗРОБКИ УДАРНОГО БПЛА "СОКІЛ-300" ЗА ПРОЕКТОМ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ЛУЧ». Эта зеленая скотина ничего не делает для армии и людей.
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11.12.2020 13:28 Відповісти
В кремлівському сценаріі підвищення обороноздатності України не передбачається !!)))
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11.12.2020 13:55 Відповісти
"При Порошенку такого не було!!!". Ге, Ларочка? А як же ж ти проти нього топила... "З трусів вискакувала...". Жери те, що наробила... Я тобі це писав ще весною 2019-го... Тоді я був для тебе "тупим порохоботом"... Тепер питання: "Так хто ж "тупий", Лара?...".
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11.12.2020 14:48 Відповісти
просто так посидит или снова будет нести какую-то дичь?
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11.12.2020 12:37 Відповісти
Беда.
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11.12.2020 12:38 Відповісти
Президент Албании & преЗедент Украины!
Ставлю на президента Албании
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11.12.2020 12:39 Відповісти
в качестве стендапера
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11.12.2020 12:39 Відповісти
Какой он стендапер он двух слов не свяжет
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11.12.2020 12:42 Відповісти
так зря что ли "дистанционно"? у него перед глазами телесуфлер будет
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11.12.2020 12:46 Відповісти
Звучит как насмешка. И хорошо, что там ничего не надо подписывать, а то "найвеличніший" опять бы во что-то вляпался!
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11.12.2020 12:40 Відповісти
В роли " гондольера"
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11.12.2020 12:41 Відповісти
Промоют мозги Зеленскому и албанцу, 😀😀😀
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11.12.2020 12:43 Відповісти
А там є що промивати???)))
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11.12.2020 12:45 Відповісти
Меми показиватиме?
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11.12.2020 12:44 Відповісти
Майстер-клас гри на фортеп"яні !!)))
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11.12.2020 12:46 Відповісти
Оце буде буфонада , хай Юзіка і "лисого" з собою візьме , так-би мовити для повноти картини. .
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11.12.2020 12:48 Відповісти
Обеспечит музыкальное сопровождение игрой хером на рояле.
И это....Скажите ему кто то - пусть они с Ленкой сдадут авиабилеты.Выступление будет онлайн.
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11.12.2020 12:49 Відповісти
Интересно, кто кого чему будет учить: венецианцы Зелю основам законодательства, или Зеля венецианцев игре на пианино причинным местом?
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11.12.2020 12:50 Відповісти
Зеленский опять примет со всех сторон,конкурируя с актерами фильмов для взрослых!
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11.12.2020 12:54 Відповісти
А він там хоч щось зрозуміє
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11.12.2020 13:07 Відповісти
Великий заседатель!!!!
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11.12.2020 13:13 Відповісти
Примет участие в качестве КОГО!? Там шо, после заседания корпоративчик намечается? Роялька будет!?
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11.12.2020 13:13 Відповісти
и ЗАЧЕМ?
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11.12.2020 13:14 Відповісти
и шо? кому ж он там будет в глаза смотреть? так КС он разгонять собирается или будем дальше сопли жевать?
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11.12.2020 13:46 Відповісти
там кацапи будуть?
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11.12.2020 14:04 Відповісти
Все менше віри в корисність таких зустрічей. Як кажуть наші політичні (і не тільки) вороги- довіряй ділам. А тут проблеми: можна вимагати смертної кари для корупціонерів. Тільки на ділі буде: відмазуй своїх злочинців і розстрілюй невинних чужих.
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11.12.2020 14:03 Відповісти
Для чого це йому?! Він так і буде все «проганяти» через Вініціанчьку комісію?! Комісія працює на Україну?! Для чого тоді державі законодавчі органи взагалі?!
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11.12.2020 14:03 Відповісти
- Куме, ви чули що Зеленський прийме участь у засіданні Венеціанської комісії?
- От якого х*ра їм не вистачало?
- Схоже, що музичного...
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11.12.2020 14:31 Відповісти
Лучше бы не позорился. Пока только мы знаем что он δεбил ,а так все станет ясно.
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11.12.2020 16:14 Відповісти
 
 