Зеленський візьме участь у засіданні Венеціанської комісії

Президент Володимир Зеленський 11 грудня візьме участь у 125-му пленарному засіданні Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) в онлайн-режимі.

Про це повідомляється на сайті Венеціанської комісії, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що в пленарному засіданні візьмуть участь президент Албанії Ілір Мета і президент України Володимир Зеленський", - повідомляє комісія.

На засіданні планують схвалити раніше випущені термінові висновки щодо повноважень членів конституційних органів Молдови, переносу виборів за мотивами конституційної реформи в Киргизстані, проекту нової Конституції Болгарії.

Також читайте: Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо реформи Конституційного суду України

Також планується схвалити два висновки про законодавчу ситуацію щодо антикорупційних механізмів і реформи Конституційного суду України (КС), що виникли після постанови КС №13-р / 2020 від 27 жовтня.