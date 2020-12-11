Зеленський візьме участь у засіданні Венеціанської комісії
Президент Володимир Зеленський 11 грудня візьме участь у 125-му пленарному засіданні Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) в онлайн-режимі.
Про це повідомляється на сайті Венеціанської комісії, передає Цензор.НЕТ.
"Очікується, що в пленарному засіданні візьмуть участь президент Албанії Ілір Мета і президент України Володимир Зеленський", - повідомляє комісія.
На засіданні планують схвалити раніше випущені термінові висновки щодо повноважень членів конституційних органів Молдови, переносу виборів за мотивами конституційної реформи в Киргизстані, проекту нової Конституції Болгарії.
Також планується схвалити два висновки про законодавчу ситуацію щодо антикорупційних механізмів і реформи Конституційного суду України (КС), що виникли після постанови КС №13-р / 2020 від 27 жовтня.
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Ставлю на президента Албании
И это....Скажите ему кто то - пусть они с Ленкой сдадут авиабилеты.Выступление будет онлайн.
- От якого х*ра їм не вистачало?
- Схоже, що музичного...