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Новини Конституційна криза
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Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо реформи Конституційного суду України

Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо реформи Конституційного суду України

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) оприлюднила своє рішення щодо реформи Конституційного суду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У тексті рішення, оприлюдненого в четвер на сайті Комісії, ВК зазначає, що приймає рішення 13-r / 2020, прийняте Конституційним судом України, як "індикатор необхідності реформи КС і як відправний пункт для реформи".

"У цьому контексті Комісія, зокрема, посилатиметься на свій Висновок від 2016 року про тодішній законопроект про Конституційний суд 55 102. Таким чином, Венеціанська комісія дає наступні рекомендації щодо поправок до закону про КС, які викликають стурбованість: Парламенту слід розглянути можливість чіткіше висловити свій передбачуваний намір обмежити обсяг сфер КС з конкретних питань, порушених сторонами", - сказано в рішенні.

Венеціанська комісія також рекомендує зобов'язати КС вказати конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону. Дисциплінарна процедура повинна регулюватися законом про КС з більш докладними деталями, викладеними в Правилах процедури.

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Можливість відновлення справ у КС повинна бути встановлена тільки тоді, коли встановлено кримінальну відповідальність судді в зв'язку з цим рішенням (наприклад, одержання хабара). Слід дати більш чітке і докладне визначення "конфлікту інтересів", наприклад: коли певний фінансовий конфлікт інтересів, особливо коли це випливає з встановлених НАЗК протоколів, або НАБУ почало розслідування.

"Рішення про (само)відводи і їх обґрунтування повинні бути чітко викладені в основному рішенні, прийнятому судом, або окремим публічним процесуальним рішенням або постановою. Вимогу кворуму повинно бути зменшено в тих випадках, коли кворуму немає через відведення суддів", - зазначають у ВК.

Парламенту слід розглянути можливість прийняття закону, що деталізує наслідки для суддів КС за недотримання положення закону про відкликання, зокрема про порушення публічного дисциплінарного провадження та рішень щодо суддів Суду.

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Орган з відбору кандидатів на посаду судді КС повинен бути створений з міжнародним компонентом, який може включати міжнародних експертів з прав людини і участь громадянського суспільства, щоб гарантувати моральні і професійні якості кандидатів. Коли збори дійдуть висновку, що положення закону неконституційне і має бути анульовано, вони повинні запросити підтвердження Великої палати за запитом президента України або Верховною Радою. Судочинство Великої палати має бути, як правило, публічним.

Хоча процедура в КС і, зокрема, аспекти, пов'язані права і обов'язки сторін повинні регулюватися законом про КС, суд повинен мати можливість визначати додаткові деталі щодо своєї процедури в своїх власних правилах процедури, зазначають у ВК.

Венеціанська комісія рекомендує заповнити поточні вакансії в КС парламентом і конгресом суддів тільки після поліпшення системи призначень, як зазначено вище (перевіряючий орган). Тому терміново необхідно створення такої системи з тим, щоб заповнити ці вакансії.

З метою деполітизації складу КС судді за депутатською квотою повинні обиратися кваліфікованою більшістю. Для цього на більш пізньому етапі буде потрібна конституційна поправка. Корисною практичною мірою було б те, щоб новопризначені судді КС пройшли спеціальну, зокрема, міжнародну підготовку з тлумачення конституційних питань.

У процесі реформування КС з ним слід належним чином проводити консультації з усіх аспектів реформи. У світлі конкретної ситуації в Україні Конституційному суду слід проявляти деяку стриманість, якщо змінені положення будуть оскаржені в суді. ВК готова допомогти в цьому питанні.

Раніше у відповіді Венеціанської комісії на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського про повноваження антикорупційних органів заявили, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою і має бути врегульована національним законодавством.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) КС (1427)


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Топ коментарі
+15
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https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1336972364337319942 9 ч

9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією

10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському

Господи, як же соромно за цих уйбщних шулерів
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10.12.2020 21:49
+11
А это ответ "величайшего реформатора"

Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по реформе Конституционного Суда Украины - Цензор.НЕТ 250
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10.12.2020 21:51
+11
По всім критеріям ці покидьки котрі зараз у К.С України повинні бути змінені і притягнуті до відповідальності.
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10.12.2020 21:51
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https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1336972364337319942 9 ч

9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією

10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському

Господи, як же соромно за цих уйбщних шулерів
показати весь коментар
10.12.2020 21:49 Відповісти
А это ответ "величайшего реформатора"

Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по реформе Конституционного Суда Украины - Цензор.НЕТ 250
показати весь коментар
10.12.2020 21:51 Відповісти
По всім критеріям ці покидьки котрі зараз у К.С України повинні бути змінені і притягнуті до відповідальності.
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10.12.2020 21:51 Відповісти
спочатку покидьки з Ради та з банкової...
бо ці поназамінюють...
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10.12.2020 21:56 Відповісти
Це ти вирішив? То чому ж ви з мальдівським бульдозеристом не міняли,а наприймали таких законів корі ваші судді по відміняли.?
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10.12.2020 21:59 Відповісти
кацапа,мерщий додому...
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10.12.2020 22:24 Відповісти
В першу чергу мають бути змінені і притягнуті до відповідальності покидьки з ОП! Бо в цій херні з КС, в першу чергу, стирчать вуха з ОП,а саме вуха зеленського з Єрмаком. От в чому корінь проблеми!
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10.12.2020 22:00 Відповісти
Конституційний суд присягав єрмаку ,чи народові України? Хто обирав єрмака і давав йому повноваження керувати незалежною гілкою влади конституційним судом? Що сказакла Венеціанська комісія з приводу єрмака?
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10.12.2020 22:05 Відповісти
Ідіота не вмикай. Весь цей спектакль з рішенням КС писаний на Банковій. Без візи і погодження шмарклі ніякий КС ніякого рішення не виніс би ніколи. Бубочка про підготовлене рішення КС знав, ще за 3 дні до його винесення. І тільки повний дебіл може стверджувати, що з ним, точніше, його регентом, то рішення не погоджували. Як ви вже дістали з тим пілятським 95-тим кварталом...
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10.12.2020 22:14 Відповісти
Таке враження що я з ідіотом спілкуюсь. Рішення конституційного суду це факт.Висновки Венеціанської комісії по цьому рішенню,це факт. Які питання до єрмака якщо він не причетний до незалежної гілки влади і ніде не згадується.
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10.12.2020 22:21 Відповісти
ты сам то давно на идиота проверялся?
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10.12.2020 22:31 Відповісти
От блін. Факт, що бубочка про підготовлення рішення знав за 3 дні до його оголошення. Факт, що бубочка НІХРЕНА не зробив, щоб виправити ситуацію. Факт, що скандал з КС вигідний, в першу чергу, Бубочці і його регентам. Все це просто факти. Як факт і те, що Зеленський робить все, щоб створити побільше хаосу і безладу в державі. Саме для цього його і "вибрали".
Ну а "твердження", що Єрмак непричетний, то таке може стверджувати лише повний ідіот.
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10.12.2020 22:33 Відповісти
Не лише ідіот, але й найнятий Єрмаком, чи кацапами троль з когорти Арєстовіча.
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11.12.2020 05:39 Відповісти
А ты, видать, вчерашний текст с предложениями Венецианской комиссии не осилил...
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10.12.2020 22:18 Відповісти
І що там відать тобі вчорашньому?
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10.12.2020 22:24 Відповісти
А там как раз и говорилось о том, что нужно отделять мух от котлет. В том числе о механизмах защиты судей от беспредела подконтрольных Ермаку органов. Так что можешь считать, что Ермака в Венецианской комиссии тоже вспомнили.
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10.12.2020 22:52 Відповісти
Не могу, там тобой место занято.
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10.12.2020 23:20 Відповісти
Геть від Конституції зрадників ворогів і покидьків!
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10.12.2020 21:54 Відповісти
Тобто таких зебілів як ти та клоунів обраних тобою і твоїми братами по "розуму". Самокритично молодець, продовжуй приймати ліки.
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11.12.2020 00:40 Відповісти
Луччу на английском выложите...
Патамушо перевод последние 10 лет оригиналу не соответствует..
Прочитать мона и на сайте веницианцев...
Лучче паррррралельно...
😎
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10.12.2020 21:55 Відповісти
Из этого ясно, что не было у КС никаких причин, чтобы отменить электронное декларирование чиновников.
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10.12.2020 21:56 Відповісти
Так а его и так не было. Это же поясняли сами судьи. Что закон прописан так, что убрать какую-то часть из него нельзя. Только из-за этого и рубанули полностью.
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10.12.2020 22:22 Відповісти
Вместо *его - *их
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10.12.2020 23:54 Відповісти
ЗЕ СТАНЬ МУЖ КОМ С ЯЙЦАМИ И ПЛЮНЬ НА ЭТОГО БОРОДАТОГО А ТО ПОСЛЕ ПЕРВОГО СРОКА ПЛЕВАТЬ БУДУТ В ТВОЮ СТОРОНУ !
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10.12.2020 21:56 Відповісти
Когда Зеля отсидит первый срок, тогда и Беня уже будет сидеть.
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10.12.2020 21:59 Відповісти
Кажется от ковида у него последствия - слышит только свой ОП.
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10.12.2020 22:13 Відповісти
Угу. По Закону всі повинні сісти. Але ви там, в своєму зімбвабве, самі розбирайтесь.
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10.12.2020 21:58 Відповісти
Лично я перестал верить в коррумпированную Венецианскую комиссию, когда они утвердили портновский УПК, от которго сейчас Украина страдает..
Я бы сжог всех членов корумпиррованной Венецианской комиссии..
Сдохните, европейские 3,14дорасы!!!
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10.12.2020 22:00 Відповісти
Занабто складно і багато літер. Нелох не зрозуміє. Тут треба відосік секунд на 30-40, не більше. Тоді як раз для Нелоха саме воно буде.
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10.12.2020 22:02 Відповісти
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZWAzKPOgZH5yNR0f49ddKGWvhCN0WQKkBWN7A2v8MhHr_GcJERe3J-uBYKm2KF4jZkN1yRHjM8_onBu_PztUlLXRJkrBExd7OTsz-cPMJKBRbzqIrxx2wintTd_bniDbYo&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10# 14 ч. ·

Венеційська Комісія назвала скасування е-декларування Конституційним Судом України
УЗУРПАЦІЄЮ ВЛАДИ!
Псевдо намагання Зе! з подолання кризи- НЕЕФЕКТИВНИМИ!
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10.12.2020 22:07 Відповісти
С такими темпами, что написала Венецианская комиссия, Украина никогда не вылезит из коррупционного болота. Ли Куин Ю плачет.
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10.12.2020 22:10 Відповісти
рекомендации по реформе Конституционного Суда Украины

Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо реформи Конституційного суду України - Цензор.НЕТ 1306
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10.12.2020 22:57 Відповісти
Поміж рядків я читаю, що у суддів ВК очі на лоба вилазили, коли вони читали оце рішення КС, і вони самі достеменно не знають, як виходити з цієї ситуації так, щоби не підірвати повагу до Конституційного суду України.
Але справа в тому, що ніякої поваги до КСУ в Україні вже нема, принаймі до цього його складу. Але звільняти їх ніхто не може. І як з цієї дупи виходити, навіть ВК не знає, а все що вона рекомендує - це намагання пройтись "поміж крапельок", зробити так, аби і вовки були ситі, і вівці цілі.
Ну такі собі рекомендації!
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11.12.2020 01:08 Відповісти
Штирлиц,вы можете идти.Не смею задерживать.
-Значит улик против меня нет?И то,шо я русский,это ничто иное как бессовестный навет и поклёп!
-Улик вагон и тележка.Ваши отпечатки на чемодане и этого достаточно для вашей обработки.То,шо вы москаль видно по роже.Просто Венецианская комиссия, рекомендует проявить уважение к IV управлению Гестапо в котором вы работаете.Идите Штирлиц идите.Покатайтесь на гондоле.Снимите куртизанку в Венецианском квартале.Идите идите..пока.
-Пока?!
-В смысле пока,то есть до свидания ауфидерзейн.Ферштейн?
Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо реформи Конституційного суду України - Цензор.НЕТ 4197
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11.12.2020 01:12 Відповісти
КС-в "химчистку" !!!!
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11.12.2020 04:46 Відповісти
Потрібно не КС розганяти зеленим придуркам, а карати суддів за їх конкретні кримінальні злочини і косяки, а саме коли вони відверто трахали Конституцію під Кучму, Януковича, коли мову забороняли щоб язик окупантів звучав і не замовкав (бо так вигідно хабаду для їх общего пространства), брали хабарі на обновку їх елітних квартир і авто тощо, а також привести їх утримання до адекватних заробітних плат по Україні і не 700 000 в місяць (і це без накруток), а 30000 грн, не пенсія в 250 000 а в 5000грн. Ця влада хабадників-олігархів поставила своїх хлопців які, як їм подобається трахають Конституцію гроблять Україну, а їм щей заплати в 26 000 баксів в місяць. Це, що за така тяжка бурякова плантація з такою оплатою бездарних виродків?
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11.12.2020 09:01 Відповісти
Венеціанська комісія дала відповідь по ситуації з КСУ.
Головний меседж ― боротьба з корупцією життєво важливий елемент держави, так само як і верховенство права та повага до Конституції.

Вирішувати ситуацію потрібно у законний спосіб.
А не намагатися ламати закон через коліно !!
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11.12.2020 09:09 Відповісти
млоПИД,,роский, бенин, нарко-Дегенерат думает что самый умный и хитрый))) навешает лапши, а там ее схавают, нет клоун низкопробный, там люди дипломы заработали, а не купили как ты и ЗЕбилов с маргарином в голове там нет......
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11.12.2020 09:09 Відповісти
Нечего там реформировать!
Если КС принял политическое решение - всех "к стенке".
Судит строго согласно Конституции Украины - наградить.
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11.12.2020 09:26 Відповісти
Що можна Зебілам рекомендувати. Це ж невиправні ідіоти і в більшості своїй покидьки...
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11.12.2020 10:06 Відповісти
 
 