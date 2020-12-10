Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо реформи Конституційного суду України

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) оприлюднила своє рішення щодо реформи Конституційного суду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У тексті рішення, оприлюдненого в четвер на сайті Комісії, ВК зазначає, що приймає рішення 13-r / 2020, прийняте Конституційним судом України, як "індикатор необхідності реформи КС і як відправний пункт для реформи".

"У цьому контексті Комісія, зокрема, посилатиметься на свій Висновок від 2016 року про тодішній законопроект про Конституційний суд 55 102. Таким чином, Венеціанська комісія дає наступні рекомендації щодо поправок до закону про КС, які викликають стурбованість: Парламенту слід розглянути можливість чіткіше висловити свій передбачуваний намір обмежити обсяг сфер КС з конкретних питань, порушених сторонами", - сказано в рішенні.

Венеціанська комісія також рекомендує зобов'язати КС вказати конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону. Дисциплінарна процедура повинна регулюватися законом про КС з більш докладними деталями, викладеними в Правилах процедури.

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Можливість відновлення справ у КС повинна бути встановлена тільки тоді, коли встановлено кримінальну відповідальність судді в зв'язку з цим рішенням (наприклад, одержання хабара). Слід дати більш чітке і докладне визначення "конфлікту інтересів", наприклад: коли певний фінансовий конфлікт інтересів, особливо коли це випливає з встановлених НАЗК протоколів, або НАБУ почало розслідування.

"Рішення про (само)відводи і їх обґрунтування повинні бути чітко викладені в основному рішенні, прийнятому судом, або окремим публічним процесуальним рішенням або постановою. Вимогу кворуму повинно бути зменшено в тих випадках, коли кворуму немає через відведення суддів", - зазначають у ВК.

Парламенту слід розглянути можливість прийняття закону, що деталізує наслідки для суддів КС за недотримання положення закону про відкликання, зокрема про порушення публічного дисциплінарного провадження та рішень щодо суддів Суду.

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Орган з відбору кандидатів на посаду судді КС повинен бути створений з міжнародним компонентом, який може включати міжнародних експертів з прав людини і участь громадянського суспільства, щоб гарантувати моральні і професійні якості кандидатів. Коли збори дійдуть висновку, що положення закону неконституційне і має бути анульовано, вони повинні запросити підтвердження Великої палати за запитом президента України або Верховною Радою. Судочинство Великої палати має бути, як правило, публічним.

Хоча процедура в КС і, зокрема, аспекти, пов'язані права і обов'язки сторін повинні регулюватися законом про КС, суд повинен мати можливість визначати додаткові деталі щодо своєї процедури в своїх власних правилах процедури, зазначають у ВК.

Венеціанська комісія рекомендує заповнити поточні вакансії в КС парламентом і конгресом суддів тільки після поліпшення системи призначень, як зазначено вище (перевіряючий орган). Тому терміново необхідно створення такої системи з тим, щоб заповнити ці вакансії.

З метою деполітизації складу КС судді за депутатською квотою повинні обиратися кваліфікованою більшістю. Для цього на більш пізньому етапі буде потрібна конституційна поправка. Корисною практичною мірою було б те, щоб новопризначені судді КС пройшли спеціальну, зокрема, міжнародну підготовку з тлумачення конституційних питань.

У процесі реформування КС з ним слід належним чином проводити консультації з усіх аспектів реформи. У світлі конкретної ситуації в Україні Конституційному суду слід проявляти деяку стриманість, якщо змінені положення будуть оскаржені в суді. ВК готова допомогти в цьому питанні.

Раніше у відповіді Венеціанської комісії на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського про повноваження антикорупційних органів заявили, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою і має бути врегульована національним законодавством.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.