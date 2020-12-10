Комітет ВР схвалив і рекомендує прийняти законопроєкти, що відновлюють повноваження НАЗК

Антикорупційний комітет Ради розглянув два законопроєкти робочої групи, які повертають інституційний механізм запобігання корупції та повноваження Національному агентству з питань запобігання корупції, і схвалив їх.

Про це інформує Transparency International, передає Цензор.НЕТ.

Комітет рекомендує прийняти документи за основу і в цілому, наголосили в організації.

"В цілому можна сказати, що такі рішення народних депутатів - це перший реальний і дієвий крок до виходу України з конституційної кризи. Адже ці два проєкти законів цілком враховують рішення Конституційного Суду, при цьому не обмежуючи незалежності НАЗК або судової влади", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, додають у TI, зазначені законопроєкти відповідають висновку Венеціанської комісії та дійсно допоможуть нормалізувати роботу антикорупційної інфраструктури.

Читайте також: Рішення КС щодо скасування е-декларування дуже прикре: система мусить бути збережена, - президент Венеціанської комісії Букіккіо

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.