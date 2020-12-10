Комитет ВР одобрил и рекомендует принять законопроекты, восстанавливающие полномочия НАПК

Антикоррупционный комитет Рады рассмотрел два законопроекта рабочей группы, которые возвращают институциональный механизм предотвращения коррупции и полномочия Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, и одобрил их.

Об этом сообщает Transparency International, передает Цензор.НЕТ.

Комитет рекомендует принять документы за основу и в целом, подчеркнули в организации.

"В целом можно сказать, что такие решения народных депутатов - это первый реальный и действенный шаг к выходу Украины из конституционного кризиса. Ведь эти два проекта законов вполне учитывают решения Конституционного Суда, при этом не ограничивая независимость НАПК или судебной власти", - говорится в сообщении.

Кроме этого, добавляют в TI, указанные законопроекты соответствуют выводу Венецианской комиссии и действительно помогут нормализовать работу антикоррупционной инфраструктуры.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.