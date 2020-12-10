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Новости Конституционный кризис
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Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по реформе Конституционного Суда Украины

Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по реформе Конституционного Суда Украины

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) обнародовала свое решение в отношении реформы Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В тексте решения, обнародованного в четверг на сайте Комиссии, отмечается, что ВК принимает решение 13-r/2020, принятое Конституционным судом Украины, как "индикатор необходимости реформы КС и как отправной пункт для реформы".

"В этом контексте Комиссия, в частности, будет ссылаться на свое Заключение от 2016 года о тогдашнем законопроекте о Конституционном суде 55 102. Таким образом, Венецианская комиссия дает следующие рекомендации в отношении поправок к законе о КС, которые вызывают обеспокоенность: Парламенту следует рассмотреть возможность более четко выразить свое предполагаемое намерение ограничить объем сфер КС по конкретным вопросам, поставленным сторонами", – говорится в решении.

Венецианская комиссия также рекомендует обязать КС указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона. Дисциплинарная процедура должна регулироваться законом о КС с более подробными деталями, изложенными в Правилах процедуры.

Возможность возобновления дел в КС должна быть установлена только тогда, когда установлена уголовная ответственность судьи в связи с этим решением (например, получение взятки). Следует дать более четкое и подробное определение "конфликта интересов", например: когда определен финансовый конфликт интересов, особенно когда это следует из установленных НАПК протоколов, или же НАБУ начало расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ, касающееся антикоррупционного законодательства

"Решения о (само)отводах и их обоснование должны быть четко изложены в основном решении, принятом судом, либо отдельным публичным процессуальным решением или постановлением. Требование кворума должно быть уменьшено в тех случаях, когда кворума нет из-за отвода судей", - отмечают в ВК.

Парламенту следует рассмотреть возможность принятия закона, детализирующего последствия для судей КС за несоблюдение положения закона об отзыве, в том числе о возбуждении публичного дисциплинарного производства и решений в отношении судей Суда.

Орган по отбору кандидатов на должность судьи КС должен быть создан с международным компонентом, который может включать международных экспертов по правам человека и участие гражданского общества, чтобы гарантировать моральные и профессиональные качества кандидатов. Когда собрание приходит к выводу, что положение закона неконституционно и должно быть аннулировано, он должен запросить подтверждение Большой палаты по запросу президента Украины или Верховной Радой. Судопроизводство Большой палаты должно быть, как правило, публичным.

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Хотя процедура в КС и, в частности, аспекты, связанные права и обязанности сторон должны регулироваться законом о КС, суд должен иметь возможность определять дополнительные детали в отношении своей процедуры в своих собственных правилах процедуры, отмечают в ВК.

Венецианская комиссия рекомендует заполнить текущие вакансии в КС парламентом и конгрессом судей только после улучшения системы назначений, как указано выше (проверяющий орган). Поэтому срочно необходимо создание такой системы с тем, чтобы заполнить эти вакансии.

В целях деполитизации состава КС судьи по депутатской квоте должны избираться квалифицированным большинством. Для этого на более позднем этапе потребуется конституционная поправка. Полезной практической мерой было бы то, чтобы вновь назначенные судьи КС прошли специальную, в том числе, международную подготовку по толкованию конституционных вопросов.

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В процессе реформирования КС с ним следует должным образом консультироваться по всем аспектам реформы. В свете конкретной ситуации в Украине Конституционному суду следует проявлять некоторую сдержанность, если измененные положения будут обжалованы в суде. ВК готова помочь в этом вопросе.

Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) КС (2248)


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Топ комментарии
+15
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https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1336972364337319942 9 ч

9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією

10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському

Господи, як же соромно за цих уйбщних шулерів
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10.12.2020 21:49
+11
А это ответ "величайшего реформатора"

Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по реформе Конституционного Суда Украины - Цензор.НЕТ 250
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10.12.2020 21:51
+11
По всім критеріям ці покидьки котрі зараз у К.С України повинні бути змінені і притягнуті до відповідальності.
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10.12.2020 21:51
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https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1336972364337319942 9 ч

9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією

10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському

Господи, як же соромно за цих уйбщних шулерів
показать весь комментарий
10.12.2020 21:49 Ответить
А это ответ "величайшего реформатора"

Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по реформе Конституционного Суда Украины - Цензор.НЕТ 250
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10.12.2020 21:51 Ответить
По всім критеріям ці покидьки котрі зараз у К.С України повинні бути змінені і притягнуті до відповідальності.
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10.12.2020 21:51 Ответить
спочатку покидьки з Ради та з банкової...
бо ці поназамінюють...
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10.12.2020 21:56 Ответить
Це ти вирішив? То чому ж ви з мальдівським бульдозеристом не міняли,а наприймали таких законів корі ваші судді по відміняли.?
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10.12.2020 21:59 Ответить
кацапа,мерщий додому...
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10.12.2020 22:24 Ответить
В першу чергу мають бути змінені і притягнуті до відповідальності покидьки з ОП! Бо в цій херні з КС, в першу чергу, стирчать вуха з ОП,а саме вуха зеленського з Єрмаком. От в чому корінь проблеми!
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10.12.2020 22:00 Ответить
Конституційний суд присягав єрмаку ,чи народові України? Хто обирав єрмака і давав йому повноваження керувати незалежною гілкою влади конституційним судом? Що сказакла Венеціанська комісія з приводу єрмака?
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10.12.2020 22:05 Ответить
Ідіота не вмикай. Весь цей спектакль з рішенням КС писаний на Банковій. Без візи і погодження шмарклі ніякий КС ніякого рішення не виніс би ніколи. Бубочка про підготовлене рішення КС знав, ще за 3 дні до його винесення. І тільки повний дебіл може стверджувати, що з ним, точніше, його регентом, то рішення не погоджували. Як ви вже дістали з тим пілятським 95-тим кварталом...
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10.12.2020 22:14 Ответить
Таке враження що я з ідіотом спілкуюсь. Рішення конституційного суду це факт.Висновки Венеціанської комісії по цьому рішенню,це факт. Які питання до єрмака якщо він не причетний до незалежної гілки влади і ніде не згадується.
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10.12.2020 22:21 Ответить
ты сам то давно на идиота проверялся?
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10.12.2020 22:31 Ответить
От блін. Факт, що бубочка про підготовлення рішення знав за 3 дні до його оголошення. Факт, що бубочка НІХРЕНА не зробив, щоб виправити ситуацію. Факт, що скандал з КС вигідний, в першу чергу, Бубочці і його регентам. Все це просто факти. Як факт і те, що Зеленський робить все, щоб створити побільше хаосу і безладу в державі. Саме для цього його і "вибрали".
Ну а "твердження", що Єрмак непричетний, то таке може стверджувати лише повний ідіот.
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10.12.2020 22:33 Ответить
Не лише ідіот, але й найнятий Єрмаком, чи кацапами троль з когорти Арєстовіча.
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11.12.2020 05:39 Ответить
А ты, видать, вчерашний текст с предложениями Венецианской комиссии не осилил...
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10.12.2020 22:18 Ответить
І що там відать тобі вчорашньому?
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10.12.2020 22:24 Ответить
А там как раз и говорилось о том, что нужно отделять мух от котлет. В том числе о механизмах защиты судей от беспредела подконтрольных Ермаку органов. Так что можешь считать, что Ермака в Венецианской комиссии тоже вспомнили.
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10.12.2020 22:52 Ответить
Не могу, там тобой место занято.
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10.12.2020 23:20 Ответить
Геть від Конституції зрадників ворогів і покидьків!
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10.12.2020 21:54 Ответить
Тобто таких зебілів як ти та клоунів обраних тобою і твоїми братами по "розуму". Самокритично молодець, продовжуй приймати ліки.
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11.12.2020 00:40 Ответить
Луччу на английском выложите...
Патамушо перевод последние 10 лет оригиналу не соответствует..
Прочитать мона и на сайте веницианцев...
Лучче паррррралельно...
😎
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10.12.2020 21:55 Ответить
Из этого ясно, что не было у КС никаких причин, чтобы отменить электронное декларирование чиновников.
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10.12.2020 21:56 Ответить
Так а его и так не было. Это же поясняли сами судьи. Что закон прописан так, что убрать какую-то часть из него нельзя. Только из-за этого и рубанули полностью.
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10.12.2020 22:22 Ответить
Вместо *его - *их
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10.12.2020 23:54 Ответить
ЗЕ СТАНЬ МУЖ КОМ С ЯЙЦАМИ И ПЛЮНЬ НА ЭТОГО БОРОДАТОГО А ТО ПОСЛЕ ПЕРВОГО СРОКА ПЛЕВАТЬ БУДУТ В ТВОЮ СТОРОНУ !
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10.12.2020 21:56 Ответить
Когда Зеля отсидит первый срок, тогда и Беня уже будет сидеть.
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10.12.2020 21:59 Ответить
Кажется от ковида у него последствия - слышит только свой ОП.
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10.12.2020 22:13 Ответить
Угу. По Закону всі повинні сісти. Але ви там, в своєму зімбвабве, самі розбирайтесь.
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10.12.2020 21:58 Ответить
Лично я перестал верить в коррумпированную Венецианскую комиссию, когда они утвердили портновский УПК, от которго сейчас Украина страдает..
Я бы сжог всех членов корумпиррованной Венецианской комиссии..
Сдохните, европейские 3,14дорасы!!!
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10.12.2020 22:00 Ответить
Занабто складно і багато літер. Нелох не зрозуміє. Тут треба відосік секунд на 30-40, не більше. Тоді як раз для Нелоха саме воно буде.
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10.12.2020 22:02 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZWAzKPOgZH5yNR0f49ddKGWvhCN0WQKkBWN7A2v8MhHr_GcJERe3J-uBYKm2KF4jZkN1yRHjM8_onBu_PztUlLXRJkrBExd7OTsz-cPMJKBRbzqIrxx2wintTd_bniDbYo&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10# 14 ч. ·

Венеційська Комісія назвала скасування е-декларування Конституційним Судом України
УЗУРПАЦІЄЮ ВЛАДИ!
Псевдо намагання Зе! з подолання кризи- НЕЕФЕКТИВНИМИ!
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10.12.2020 22:07 Ответить
С такими темпами, что написала Венецианская комиссия, Украина никогда не вылезит из коррупционного болота. Ли Куин Ю плачет.
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10.12.2020 22:10 Ответить
рекомендации по реформе Конституционного Суда Украины

Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо реформи Конституційного суду України - Цензор.НЕТ 1306
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10.12.2020 22:57 Ответить
Поміж рядків я читаю, що у суддів ВК очі на лоба вилазили, коли вони читали оце рішення КС, і вони самі достеменно не знають, як виходити з цієї ситуації так, щоби не підірвати повагу до Конституційного суду України.
Але справа в тому, що ніякої поваги до КСУ в Україні вже нема, принаймі до цього його складу. Але звільняти їх ніхто не може. І як з цієї дупи виходити, навіть ВК не знає, а все що вона рекомендує - це намагання пройтись "поміж крапельок", зробити так, аби і вовки були ситі, і вівці цілі.
Ну такі собі рекомендації!
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11.12.2020 01:08 Ответить
Штирлиц,вы можете идти.Не смею задерживать.
-Значит улик против меня нет?И то,шо я русский,это ничто иное как бессовестный навет и поклёп!
-Улик вагон и тележка.Ваши отпечатки на чемодане и этого достаточно для вашей обработки.То,шо вы москаль видно по роже.Просто Венецианская комиссия, рекомендует проявить уважение к IV управлению Гестапо в котором вы работаете.Идите Штирлиц идите.Покатайтесь на гондоле.Снимите куртизанку в Венецианском квартале.Идите идите..пока.
-Пока?!
-В смысле пока,то есть до свидания ауфидерзейн.Ферштейн?
Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо реформи Конституційного суду України - Цензор.НЕТ 4197
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11.12.2020 01:12 Ответить
КС-в "химчистку" !!!!
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11.12.2020 04:46 Ответить
Потрібно не КС розганяти зеленим придуркам, а карати суддів за їх конкретні кримінальні злочини і косяки, а саме коли вони відверто трахали Конституцію під Кучму, Януковича, коли мову забороняли щоб язик окупантів звучав і не замовкав (бо так вигідно хабаду для їх общего пространства), брали хабарі на обновку їх елітних квартир і авто тощо, а також привести їх утримання до адекватних заробітних плат по Україні і не 700 000 в місяць (і це без накруток), а 30000 грн, не пенсія в 250 000 а в 5000грн. Ця влада хабадників-олігархів поставила своїх хлопців які, як їм подобається трахають Конституцію гроблять Україну, а їм щей заплати в 26 000 баксів в місяць. Це, що за така тяжка бурякова плантація з такою оплатою бездарних виродків?
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11.12.2020 09:01 Ответить
Венеціанська комісія дала відповідь по ситуації з КСУ.
Головний меседж ― боротьба з корупцією життєво важливий елемент держави, так само як і верховенство права та повага до Конституції.

Вирішувати ситуацію потрібно у законний спосіб.
А не намагатися ламати закон через коліно !!
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11.12.2020 09:09 Ответить
млоПИД,,роский, бенин, нарко-Дегенерат думает что самый умный и хитрый))) навешает лапши, а там ее схавают, нет клоун низкопробный, там люди дипломы заработали, а не купили как ты и ЗЕбилов с маргарином в голове там нет......
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11.12.2020 09:09 Ответить
Нечего там реформировать!
Если КС принял политическое решение - всех "к стенке".
Судит строго согласно Конституции Украины - наградить.
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11.12.2020 09:26 Ответить
Що можна Зебілам рекомендувати. Це ж невиправні ідіоти і в більшості своїй покидьки...
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11.12.2020 10:06 Ответить
 
 