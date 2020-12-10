Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по реформе Конституционного Суда Украины

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) обнародовала свое решение в отношении реформы Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В тексте решения, обнародованного в четверг на сайте Комиссии, отмечается, что ВК принимает решение 13-r/2020, принятое Конституционным судом Украины, как "индикатор необходимости реформы КС и как отправной пункт для реформы".

"В этом контексте Комиссия, в частности, будет ссылаться на свое Заключение от 2016 года о тогдашнем законопроекте о Конституционном суде 55 102. Таким образом, Венецианская комиссия дает следующие рекомендации в отношении поправок к законе о КС, которые вызывают обеспокоенность: Парламенту следует рассмотреть возможность более четко выразить свое предполагаемое намерение ограничить объем сфер КС по конкретным вопросам, поставленным сторонами", – говорится в решении.

Венецианская комиссия также рекомендует обязать КС указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона. Дисциплинарная процедура должна регулироваться законом о КС с более подробными деталями, изложенными в Правилах процедуры.

Возможность возобновления дел в КС должна быть установлена только тогда, когда установлена уголовная ответственность судьи в связи с этим решением (например, получение взятки). Следует дать более четкое и подробное определение "конфликта интересов", например: когда определен финансовый конфликт интересов, особенно когда это следует из установленных НАПК протоколов, или же НАБУ начало расследование.

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"Решения о (само)отводах и их обоснование должны быть четко изложены в основном решении, принятом судом, либо отдельным публичным процессуальным решением или постановлением. Требование кворума должно быть уменьшено в тех случаях, когда кворума нет из-за отвода судей", - отмечают в ВК.

Парламенту следует рассмотреть возможность принятия закона, детализирующего последствия для судей КС за несоблюдение положения закона об отзыве, в том числе о возбуждении публичного дисциплинарного производства и решений в отношении судей Суда.

Орган по отбору кандидатов на должность судьи КС должен быть создан с международным компонентом, который может включать международных экспертов по правам человека и участие гражданского общества, чтобы гарантировать моральные и профессиональные качества кандидатов. Когда собрание приходит к выводу, что положение закона неконституционно и должно быть аннулировано, он должен запросить подтверждение Большой палаты по запросу президента Украины или Верховной Радой. Судопроизводство Большой палаты должно быть, как правило, публичным.

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Хотя процедура в КС и, в частности, аспекты, связанные права и обязанности сторон должны регулироваться законом о КС, суд должен иметь возможность определять дополнительные детали в отношении своей процедуры в своих собственных правилах процедуры, отмечают в ВК.

Венецианская комиссия рекомендует заполнить текущие вакансии в КС парламентом и конгрессом судей только после улучшения системы назначений, как указано выше (проверяющий орган). Поэтому срочно необходимо создание такой системы с тем, чтобы заполнить эти вакансии.

В целях деполитизации состава КС судьи по депутатской квоте должны избираться квалифицированным большинством. Для этого на более позднем этапе потребуется конституционная поправка. Полезной практической мерой было бы то, чтобы вновь назначенные судьи КС прошли специальную, в том числе, международную подготовку по толкованию конституционных вопросов.

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В процессе реформирования КС с ним следует должным образом консультироваться по всем аспектам реформы. В свете конкретной ситуации в Украине Конституционному суду следует проявлять некоторую сдержанность, если измененные положения будут обжалованы в суде. ВК готова помочь в этом вопросе.

Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.