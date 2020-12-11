Денисова уволила своего представителя на Донбассе Лисянского из-за драки в кафе

Офис омбудсмена закончил служебную проверку и решил уволить представителя уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, который устроил драку в кафе.

Как сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск - проведена", - говорится в сообщении.

Указано, что с сегодняшнего дня Лисянского освободили от занимаемой должности.

Напомним, 7 декабря уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назначила служебную проверку из-за сообщения о драке в Святогорске с участием представителя по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского.

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