Денісова звільнила свого представника на Донбасі Лисянського через бійку в кафе
Офіс омбудсмена закінчив службову перевірку і вирішив звільнити представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, який влаштував бійку в кафе.
Як повідомила в Facebook омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"Службова перевірка інциденту, який стався 5 грудня 2020 між представником щодо дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павлом Лисянським і працівником готельного комплексу "Монарх", розташованого в місті Святогірськ - проведена", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що від сьогодні Лисянського звільнили від займаної посади.
Нагадаємо, 7 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова призначила службову перевірку через повідомлення про бійку в Святогорську за участю представника з дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павла Лисянського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З.Ы.
Того мудака,который принимал этого гоблина на работу отправить под суд за учиненную драку.Пусть,****,тоже несет ответсвенность за свои решения.Хотя,Пашку скорее всего зеленая шобла повысит в должности и наградит какой нибудь медалькой.
2. плакат на каком языке?
3. посмотри видео быкования этого полупокера в кафе потом возвращайся - продолжим на тему "откуда вот это вот все взялось?"
1. даже ты написал эти слова на украинском языке
2. я нигде не писал что это часть украинской лексики. я написал что "слова есть и используются и в Украине и на украинском языке". открой для себя понятие "заимствованные слова". То что в украинской лексике изначально в древние времена небыло слова "компьютер" не значит что сейчас слово "комп'ютер" не часть украинского языка
3. не важно кто создал этот плакат. от языка самого плаката это никак не зависит.
Я вказав, що плакат написаний у відповідності з правилами РОСІЙСЬКОЇ лексики та російською розмовною мовою - напівкримінальнм жаргоном, що свідчить про несприйняття людиною, що "представляє інтереси українського народу в міжнародних стосунках", самого українського народу та його мови. Це - ДВА...
Я вказав на "кримінальний" відтінок лозунгу на плакаті, що не відповідає вимогам до публічності посади Лисянського... Це ТРИ...
Так, в українській мові відсутній аналог слова "комп"ютер" (аббревіатура ЕОМ - не прижилася)... Однак аналоги, навіть образливі, що характеризують поліцію, в українській мові існують... Це - ЧОТИРИ...
Дуже важливо, якою мовою звертається представник української виконавчої влади до тих, кому адресований плакат. Дуже важливо, що саме він говорить... Бо це - "мова плаката"!... Там навіть кольори зображення несуть своє сенсове навантаження. І коли людина, що представляє офіційно державу Україна, зображена не на фоні державного прапора, а на фоні трьої інших кольорів, два з яких - складові частини прапора ворога України, коли вона звертається до глядачів мовою держави агресора, та ще й на напівкримінальному жаргоні - ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО... Бо це, фактично, держава звертається до своїх громадян... Це - П"ЯТЬ!...
Досить? Чи і далі будеш "****** ногами"?...
1. и что я теперь должен сделать от того что ты мне написал по украински? так плакат и написан по русски и конечно же согласно правил русского языка. не понимаю претензий
2,3. почему ты мне предъявляешь претензии если они у тебя к этому человеку?
4. ок. приведи эти "украинские аналоги" унизительного отношения к полиции и почему они должны использоваться в плакате написанном по русски?
5. еще раз - почему претензии ко мне?.
6. если будет общение и дальше в таком русле - огорчу вербально. ты тут не перец с горя и оправдываться\ перед тобой я не намерен. если тебе тупоголовому не доходит к чему этот плакат и что и как на нем написано - обратись к врачам.
На цьому закінчую... Бо бачу, що гірше ворога буває лише "власний корисний ідіот"...
А "огорчить вербально"... Ну, спробуй... Дивись тільки, щоб "очкур не репнув..." ... Не такі "вербальники " вже пробували...
ты смотри вылезло тут аутентичное.... строить пытается с предъявами. ты вообще кто?
а про агрессию и хамство ты себя почитай для начала
яр ты вроде как был вменяем. что случилось? баба не дала? или ты решил всех удивить своей напускной украинскостью? послушай пионер, мне насрать на твое внимание и на твои вскукареки. вот честно. это не я ктебе пришел под коммент а ты ко мне. ты жиденько обгадился пытаясь высказать абсолютно непонятную мысль про то что в украинском языке не используются слова "мусорські", "прокурорські", "судєйські". причем сделал это по украински. и теперь что то пытаешься тут из себя строить? да иди ты нахер притрушеный. чо я на тебя время свое должен тратить? убейся об угол борцун с мельницами. найди в интернете источник картинки и долби мозг там. ты смотри какое оно "думающее".. жопой
И Пан Яр прав.
У сожалению , часто под маской патриотов собираются люди, которые тянут Украину в прошлое , в совок в силу своих привычек и ментальности. Пан Яр и обратил внимание на этот ньюанс .
Кстати, сделала по Вашему рецепту и все получилось, спасибо
В общем, я не адвокат. Люди взрослые - разберутся. Уверен, что при личной встрече у них бы подобных разногласий вообще не возникло.
А за рецепт - на здоровье, не за что. К тому же он не мой. Рассол лучше не выливайте, а добавляйте в ту же борщевую зажарку (если Вы там варите наш борщ) вместо воды.
І до чого тут "правоохоронні органи"? Це що, надає якийсь статус у суперечці? Додаткові аргументи? Я бачив простих електриків, слюсарів, у яких "клепок у голові" було більше, ніж у деяких директорів підприємств...
Но еще раз, мы далеко не всегда правы. У меня со Стрелком тоже позиции часто расходятся - я считаю это нормальным. Но стоит ли из-за этого ругаться? Здесь на форуме достаточно реальных врагов, которых тебе довольно успешно получается выворачивать на изнанку. И мне это нравится. И мне кажется, что Стрелок к таким не относится.
Такие товариЩи 100 лет вбивали людям в голову , шо в шляпе и очках - враг народа . Вот и вырастили 73 % зебилов