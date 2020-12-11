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Новини
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Денісова звільнила свого представника на Донбасі Лисянського через бійку в кафе

Денісова звільнила свого представника на Донбасі Лисянського через бійку в кафе

Офіс омбудсмена закінчив службову перевірку і вирішив звільнити представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, який влаштував бійку в кафе.

Як повідомила в Facebook омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Службова перевірка інциденту, який стався 5 грудня 2020 між представником щодо дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павлом Лисянським і працівником готельного комплексу "Монарх", розташованого в місті Святогірськ - проведена", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що від сьогодні Лисянського звільнили від займаної посади.

Нагадаємо, 7 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова призначила службову перевірку через повідомлення про бійку в Святогорську за участю представника з дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павла Лисянського.

Також дивіться: Денісова відсторонила від посади свого представника на Донбасі Лисянського через повідомлення про бійку: буде проведено службове розслідування. ВIДЕО

Автор: 

Денісова Людмила (883) омбудсмен (474) права людини (611) Лисянський Павло (100)


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Топ коментарі
+7
Так понабирали "правозащитников" из бывших отсидевших уголовников...
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11.12.2020 13:03
+6
Где она этого примата вообще нарыла?
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11.12.2020 13:09
+5
Понабирали блататы всякой с веерами вместо пальцев.
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11.12.2020 13:05
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Респект и уважение Денисовой!
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11.12.2020 12:57 Відповісти
А уголовку уже возбудили?
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11.12.2020 13:00 Відповісти
Такими ушами можна любую РЛС заменить!
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11.12.2020 13:02 Відповісти
Так понабирали "правозащитников" из бывших отсидевших уголовников...
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11.12.2020 13:03 Відповісти
А потом героически с ними борются...
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11.12.2020 13:16 Відповісти
Понабирали блататы всякой с веерами вместо пальцев.
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11.12.2020 13:05 Відповісти
Где она этого примата вообще нарыла?
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11.12.2020 13:09 Відповісти
Как Вам не стыдно.Это же элита нашего общества.
З.Ы.
Того мудака,который принимал этого гоблина на работу отправить под суд за учиненную драку.Пусть,****,тоже несет ответсвенность за свои решения.Хотя,Пашку скорее всего зеленая шобла повысит в должности и наградит какой нибудь медалькой.
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11.12.2020 13:25 Відповісти
Денісова звільнила свого представника на Донбасі Лисянського через бійку в кафе - Цензор.НЕТ 2104
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11.12.2020 13:14 Відповісти
А ти "в курсі", що дієприкметники "мусорські", "прокурорські", "судєйські" - це "чиста русские слава"? Такі поняття в українській мові не вживаються... Питання - "Хто створював цей плакат?...".
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11.12.2020 13:24 Відповісти
так і бігморда російською, чи ти не вкурив?
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11.12.2020 13:31 Відповісти
А ти сам, "вкурив" про що саме я сказав?... Сядь, перечитай уважно, а потім критикуй... Якщо буде потреба...
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11.12.2020 13:55 Відповісти
1. ты сильно ошибаешься и эти слова есть и используются и в Украине и на украинском языке
2. плакат на каком языке?
3. посмотри видео быкования этого полупокера в кафе потом возвращайся - продолжим на тему "откуда вот это вот все взялось?"
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11.12.2020 13:33 Відповісти
Доведи мою "ашипку"... Давай, "вперед, з піснею!...". (З посиланням на лінгвістів - знавців української мови, а не просто " ты сильно ошибаешься"...). "Используется" в українській розмовній мові і російський мат... Однак, не можна казать про те, що він - складова частина української лексики... Ну а щодо "ізика" - так я саме про це і кажу своїм питанням - "Хто створював цей плакат?...".
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11.12.2020 13:53 Відповісти
Он умеет только хамить , как я наблюдаю его комменты 😀😀😀
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11.12.2020 13:58 Відповісти
Причём нападает почему то только на проукраинских форумчан,
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11.12.2020 13:59 Відповісти
по пунктам
1. даже ты написал эти слова на украинском языке
2. я нигде не писал что это часть украинской лексики. я написал что "слова есть и используются и в Украине и на украинском языке". открой для себя понятие "заимствованные слова". То что в украинской лексике изначально в древние времена небыло слова "компьютер" не значит что сейчас слово "комп'ютер" не часть украинского языка
3. не важно кто создал этот плакат. от языка самого плаката это никак не зависит.
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11.12.2020 14:24 Відповісти
Я писав тобі українською мовою... Це РАЗ...
Я вказав, що плакат написаний у відповідності з правилами РОСІЙСЬКОЇ лексики та російською розмовною мовою - напівкримінальнм жаргоном, що свідчить про несприйняття людиною, що "представляє інтереси українського народу в міжнародних стосунках", самого українського народу та його мови. Це - ДВА...
Я вказав на "кримінальний" відтінок лозунгу на плакаті, що не відповідає вимогам до публічності посади Лисянського... Це ТРИ...
Так, в українській мові відсутній аналог слова "комп"ютер" (аббревіатура ЕОМ - не прижилася)... Однак аналоги, навіть образливі, що характеризують поліцію, в українській мові існують... Це - ЧОТИРИ...
Дуже важливо, якою мовою звертається представник української виконавчої влади до тих, кому адресований плакат. Дуже важливо, що саме він говорить... Бо це - "мова плаката"!... Там навіть кольори зображення несуть своє сенсове навантаження. І коли людина, що представляє офіційно державу Україна, зображена не на фоні державного прапора, а на фоні трьої інших кольорів, два з яких - складові частини прапора ворога України, коли вона звертається до глядачів мовою держави агресора, та ще й на напівкримінальному жаргоні - ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО... Бо це, фактично, держава звертається до своїх громадян... Це - П"ЯТЬ!...
Досить? Чи і далі будеш "****** ногами"?...
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11.12.2020 14:44 Відповісти
скажи ты идиот? вот честно, не понимаю
1. и что я теперь должен сделать от того что ты мне написал по украински? так плакат и написан по русски и конечно же согласно правил русского языка. не понимаю претензий
2,3. почему ты мне предъявляешь претензии если они у тебя к этому человеку?
4. ок. приведи эти "украинские аналоги" унизительного отношения к полиции и почему они должны использоваться в плакате написанном по русски?
5. еще раз - почему претензии ко мне?.
6. если будет общение и дальше в таком русле - огорчу вербально. ты тут не перец с горя и оправдываться\ перед тобой я не намерен. если тебе тупоголовому не доходит к чему этот плакат и что и как на нем написано - обратись к врачам.
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11.12.2020 14:53 Відповісти
"Ідіота" шукай у дзеркалі, бо я бачу, що навіть те, що я тобі "розжував і в рот поклав", ти зрозуміть не здатен... Я тобі не "претензії пред"являв", а просто звертав увагу, як через наглядну агітацію державної структури нам пропихають "русский мир"...
На цьому закінчую... Бо бачу, що гірше ворога буває лише "власний корисний ідіот"...
А "огорчить вербально"... Ну, спробуй... Дивись тільки, щоб "очкур не репнув..." ... Не такі "вербальники " вже пробували...
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11.12.2020 15:08 Відповісти
а с чего ты взял что мне интересно твоя "увага" чтобы я на нее обращал внимание? если бы ты хотел обратить внимание ты бы написал по другому.
ты смотри вылезло тут аутентичное.... строить пытается с предъявами. ты вообще кто?
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11.12.2020 15:11 Відповісти
Хто я? Людина... Яка, на відміну від тебе, вміє думать... А ти - просто неук, що своє невігластво прикриває агресивністю і хамством...
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11.12.2020 15:24 Відповісти
то что ты называешь "которая умеет думать" на самом деле даже не базовые инстинкты.
а про агрессию и хамство ты себя почитай для начала
яр ты вроде как был вменяем. что случилось? баба не дала? или ты решил всех удивить своей напускной украинскостью? послушай пионер, мне насрать на твое внимание и на твои вскукареки. вот честно. это не я ктебе пришел под коммент а ты ко мне. ты жиденько обгадился пытаясь высказать абсолютно непонятную мысль про то что в украинском языке не используются слова "мусорські", "прокурорські", "судєйські". причем сделал это по украински. и теперь что то пытаешься тут из себя строить? да иди ты нахер притрушеный. чо я на тебя время свое должен тратить? убейся об угол борцун с мельницами. найди в интернете источник картинки и долби мозг там. ты смотри какое оно "думающее".. жопой
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11.12.2020 15:38 Відповісти
"Посмерди", "посмерди"... Я бачу, що у тебе навіть "догонялка" не виросла, щоб зрозуміть те, що я тобі "розіклав по поличках"... Такі, як ти, характреризуються словосполученням "войовничий агресивний неук"... Єдине, на що ти здатен - накласти купку на коврик і обмазать лайном дверну ручку сусідської квартири... Поздоровляю...
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11.12.2020 16:32 Відповісти
При всем уважении... Вы, два нормальных человека, начали спор из-за буковок на плакатике. Зачем? Взрослые же люди! И ты ,и он работали в правоохрантиельных органах или имеют там знакомых. Он выставил плакатик, который отображеет сущность Лисянского. Последний реально выглядит и ведет себя, как урка. О чем спор?
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11.12.2020 17:15 Відповісти
Извините , что вмешиваюсь .А вот я не уверена , что один из спорщиков - нормален .
И Пан Яр прав.

У сожалению , часто под маской патриотов собираются люди, которые тянут Украину в прошлое , в совок в силу своих привычек и ментальности. Пан Яр и обратил внимание на этот ньюанс .

Кстати, сделала по Вашему рецепту и все получилось, спасибо
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11.12.2020 17:40 Відповісти
Я тоже вмешался. И считаю Яра именно в данном случае неправым, что вообще-то редкость. (Хотя на личности Стрелок перешел первым). Да, безусловно, у пана Яра огромный багаж энциклопедических, исторических, лингвистических, кулинарных и прочих знаний. Тем более удивило вообще, что он из-за такой мелочи завелся. Я тоже недавно спорил со Стрелком из-за катания в скейт-парке. У нас были диаметрально противоположные позиции, но никто из нас на оскорбления не переходил. А здесь вроде как позиция одна, но начали спор из-за неправильных слов. Зачем? Стрелок хотел показать образ такого себе "бандита" из 90-х в костюмчике. На мой взгляд, удалось, хотя я и не люблю подобных картинок. А слова к этому образу подходят...
В общем, я не адвокат. Люди взрослые - разберутся. Уверен, что при личной встрече у них бы подобных разногласий вообще не возникло.
А за рецепт - на здоровье, не за что. К тому же он не мой. Рассол лучше не выливайте, а добавляйте в ту же борщевую зажарку (если Вы там варите наш борщ) вместо воды.
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11.12.2020 18:00 Відповісти
Вчера как раз сварила , но не рискнула добавить . А сколько надо добавлять ?
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11.12.2020 18:03 Відповісти
Думаете, я помню? Во-первых, давно так капусту не делал, а во вторых все на глазок обычно. Где-то стакан, наверное, но количество уксуса (если добавляете) нужно уменьшить. Я когда зажарку на борщ делаю, у меня ее очень много - где-то половина (даже больше) довольно высокой сковороды диаметром 28 см (2 средних луковицы, 1-2 моркови, 3 буряка) на кастрюлю борща 8 литров.
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11.12.2020 18:14 Відповісти
Ясно, спасибо
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11.12.2020 23:52 Відповісти
Це "Стрєлок" нормальний? Я звернув його увагу на нарратив пропаганди "русского міра" на плакаті, де головна фігура - представник держави Україна... Він, не розібравшись, пів дня "на гімно сходить", пробуючи довести мені незрозуміло що і принизить опонента за те, що сам же не зрозумів його доводів...
І до чого тут "правоохоронні органи"? Це що, надає якийсь статус у суперечці? Додаткові аргументи? Я бачив простих електриків, слюсарів, у яких "клепок у голові" було більше, ніж у деяких директорів підприємств...
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11.12.2020 18:23 Відповісти
Не хочу с тобой спорить. Это ваше дело. Просто мне кажется, что погрызлись вы на пустом месте. Когда я говорил про правоохранительные органы, то просто имел ввиду ,что он точно не кидал камень в их огород. Короче, формально ты прав, но стоит ли всегда доказывать свою правоту? А ты как профессиональный адвокат, хватаешься за зацепку, которая может и не относиться к делу и пытаешься ее раскручивать. Это просто мой взгляд со стороны.
Но еще раз, мы далеко не всегда правы. У меня со Стрелком тоже позиции часто расходятся - я считаю это нормальным. Но стоит ли из-за этого ругаться? Здесь на форуме достаточно реальных врагов, которых тебе довольно успешно получается выворачивать на изнанку. И мне это нравится. И мне кажется, что Стрелок к таким не относится.
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11.12.2020 21:59 Відповісти
Извините, но я не хочу перемывать кости людям. Я вижу, что Стрелок не прокацапский, не "зеленый" и не рыг, меня он не оскорблял. Пить я с ним не собираюсь - поэтому мне этого достаточно.
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12.12.2020 00:11 Відповісти
Ясно. Спасибо
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12.12.2020 00:16 Відповісти
"Срач" розвів не я... Я просто спокійно, без будь-яких образ чи переходу на особистості, звернув увагу, як просувають "русский мир" люди, шо представляють нашу державу... Цей неук з мого коментарю розвів "шкандаль"... Мені цікаво - а він сам хоч зрозумів, якої мети добивається? Навіть не розібрався, на що я вказую, а "забрикав", як кобила, якій віжки під хвіст потрапили... Не люблю я таких людей... Краще вже з розумним противником сперечаться : хоч якась користь є - у суперечці з ними розвиваєш інтелект...А з цим навіженим лише витрачаєш час... Спрощений ефект принципу Даннінга-Крюгера - "Дурень не здатен зрозуміть, що він дурень, саме тому, що він дурень..."
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12.12.2020 00:25 Відповісти
Пусть будет так. Не хочу спорить. А терпения нам всем порой не хватает.
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12.12.2020 00:44 Відповісти
Та я вмію буть терплячим... Однак, тупість деяких просто "виводить з себе"... Береться "розмишлять" про те, до чого йому - "як до зірки небесної...". Такі люди часто заміняють брак знань агресивністю і нахабством... І тебе ж звинувачують в тому, що вони зрозуміть не здатні...
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12.12.2020 01:38 Відповісти
Пан Яр, тут даже Фрейда не надо : «ты смотри вылезло тут аутентичное....»
Такие товариЩи 100 лет вбивали людям в голову , шо в шляпе и очках - враг народа . Вот и вырастили 73 % зебилов
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11.12.2020 15:46 Відповісти
Людина виконувала вимоги посадової інструкції - качала свої права.
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11.12.2020 13:25 Відповісти
та ты шо , таки уволила? а я думал поймешь и простишь, как 300 зэков которых ты из лугандона на отсидку в Украину забрать хочешь! мы же страна богатая!!!!!!!!!! да денисова?
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11.12.2020 13:28 Відповісти
У Денисовой все такие, кадры, с , не обременёнными интеллектом, фейсами..!?
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11.12.2020 14:17 Відповісти
Быстро среагировала и отстрапонила от должности. Моторна дівка
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11.12.2020 16:03 Відповісти
Смотришь на это одухотворенное лицо и сразу веришь, врут на ангела, врут.
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11.12.2020 18:44 Відповісти
 
 