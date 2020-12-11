Денісова звільнила свого представника на Донбасі Лисянського через бійку в кафе

Офіс омбудсмена закінчив службову перевірку і вирішив звільнити представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, який влаштував бійку в кафе.

Як повідомила в Facebook омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Службова перевірка інциденту, який стався 5 грудня 2020 між представником щодо дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павлом Лисянським і працівником готельного комплексу "Монарх", розташованого в місті Святогірськ - проведена", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що від сьогодні Лисянського звільнили від займаної посади.

Нагадаємо, 7 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова призначила службову перевірку через повідомлення про бійку в Святогорську за участю представника з дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павла Лисянського.

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