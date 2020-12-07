УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12108 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 269 7

Денісова відсторонила від посади свого представника на Донбасі Лисянського через повідомлення про бійку: буде проведено службове розслідування. ВIДЕО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова призначила службову перевірку через повідомлення про бійку в Святогірську за участю представника із дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павла Лисянського.

Лисянського відсторонено від посади до 21 грудня, повідомила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про інцидент, який стався 5 грудня 2020 року між моїм представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу "Монарх", розташованого у місті Святогірськ, повідомляю: у неділю вранці Павло Лисянський особисто поінформував мене про зазначений випадок", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представник омбудсмена Лисянський про ситуацію із COVID-19 на окупованому Донбасі: "Лікарні в ОРДЛО переповнені"

Наразі Денісова ухвалила рішення про проведення службової перевірки, яка триватиме до 21 грудня 2020 року включно з одночасним відстороненням Лисянського від посади на зазначений період. За результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи реагування.

Раніше в мережі оприлюднили відео, на якому чоловік, схожий на представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, в ресторані свариться і нападає на іншого чоловіка.

Волонтер і правозахисник Костянтин Рєуцький повідомив, що, за його даними, Лисянський напав на власника ресторану, обурившись тим, що той попросив його і осіб, що відпочивали з ним, залишити заклад, який закривався. Лисянський не погодився і напав на чоловіка після обіцянки викликати поліцію.

За повідомленням ЗМІ, Павло Лисянський - уродженець окупованого нині Антрацита. Йому 33 роки, він майстер спорту України з боротьби самбо, кандидат у майстри спорту з боротьби дзюдо. У студентські роки виступав за збірну університету з боксу, чемпіон і призер Луганської області з боксу. Працював заступником інженера, заступником директора шахти "Фащевська".

Денісова відсторонила від посади свого представника на Донбасі Лисянського через повідомлення про бійку: буде проведено службове розслідування 01
Денісова відсторонила від посади свого представника на Донбасі Лисянського через повідомлення про бійку: буде проведено службове розслідування 02
Денісова відсторонила від посади свого представника на Донбасі Лисянського через повідомлення про бійку: буде проведено службове розслідування 03

Автор: 

Денісова Людмила (883) бійка (739) розслідування (2270) Лисянський Павло (100) Рєуцький Костянтин (14)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Урочка с переулочка...Капец сотруднички
показати весь коментар
07.12.2020 14:30 Відповісти
Этот уж позаботится об ордиловцах))
показати весь коментар
07.12.2020 14:53 Відповісти
Защита прав человека "в натуре".
показати весь коментар
07.12.2020 14:54 Відповісти
Яке дибало-таке й надибало)))
показати весь коментар
07.12.2020 15:02 Відповісти
"Донбасс порожняк не гонит" .
показати весь коментар
07.12.2020 15:17 Відповісти
..это быдло под стать начальнице-рыговке...(((
показати весь коментар
07.12.2020 16:53 Відповісти
Порожняк не гонит, права граждан в надежных руках.
показати весь коментар
07.12.2020 17:04 Відповісти
 
 