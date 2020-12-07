Денісова відсторонила від посади свого представника на Донбасі Лисянського через повідомлення про бійку: буде проведено службове розслідування. ВIДЕО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова призначила службову перевірку через повідомлення про бійку в Святогірську за участю представника із дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павла Лисянського.

Лисянського відсторонено від посади до 21 грудня, повідомила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про інцидент, який стався 5 грудня 2020 року між моїм представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу "Монарх", розташованого у місті Святогірськ, повідомляю: у неділю вранці Павло Лисянський особисто поінформував мене про зазначений випадок", - йдеться в повідомленні.

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Наразі Денісова ухвалила рішення про проведення службової перевірки, яка триватиме до 21 грудня 2020 року включно з одночасним відстороненням Лисянського від посади на зазначений період. За результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи реагування.

Раніше в мережі оприлюднили відео, на якому чоловік, схожий на представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, в ресторані свариться і нападає на іншого чоловіка.

Волонтер і правозахисник Костянтин Рєуцький повідомив, що, за його даними, Лисянський напав на власника ресторану, обурившись тим, що той попросив його і осіб, що відпочивали з ним, залишити заклад, який закривався. Лисянський не погодився і напав на чоловіка після обіцянки викликати поліцію.

За повідомленням ЗМІ, Павло Лисянський - уродженець окупованого нині Антрацита. Йому 33 роки, він майстер спорту України з боротьби самбо, кандидат у майстри спорту з боротьби дзюдо. У студентські роки виступав за збірну університету з боксу, чемпіон і призер Луганської області з боксу. Працював заступником інженера, заступником директора шахти "Фащевська".





