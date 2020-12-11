Больницы "Укрзализныци" будут принимать пациентов с COVID-19: Минздрав подготовил постановление, - Степанов

Министерство здравоохранения разработало проект постановления о выделении средств из Фонда борьбы с COVID-19 для медучреждений "Укрзализныци" на закупку оборудования для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"К лечению пациентов с COVID-19 мы привлекаем ведомственные медучреждения, в частности медучреждения "Укрзализныци". Для того чтобы они функционировали, подготовлен уже проект постановления Кабмина относительно выделения средств этим больницам на дополнительное оборудование из Фонда борьбы с COVID-19. Сейчас документ проходит согласование", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Министр добавил, что распространяется недостоверная информация о несоответствии Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 требованиям к лечению пациентов с COVID-19.

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"Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №1 будет законтрактована Национальной службой здоровья по COVID-пакету уже сегодня, она соответствует критериям. В медучреждении сформировано пять медицинских бригад, там есть пять аппаратов ИВЛ, баллоны с кислородом, запас средств индивидуальной защиты. Также решен вопрос с врачами-инфекционистами – их делегировали из Киевской клинической больницы №2", - отметил Степанов.