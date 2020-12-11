Лікарні "Укрзалізниці" прийматимуть пацієнтів із COVID-19: МОЗ підготував постанову, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт постанови про виділення коштів з Фонду боротьби з COVID-19 для медустанов "Укрзалізниці" на закупівлю обладнання для лікування пацієнтів з коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"До лікування пацієнтів з COVID-19 ми залучаємо відомчі медичні заклади, зокрема медустанови "Укрзалізниці". Для того щоб вони функціонували, підготовлений вже проєкт постанови Кабміну щодо виділення коштів цим лікарням на додаткове обладнання з Фонду боротьби з COVID-19. Зараз документ проходить узгодження", - сказав він на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Міністр додав, що поширюється недостовірна інформація про невідповідність Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 вимогам до лікування пацієнтів з COVID-19.

"Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1 буде законтрактована Національною службою здоров'я по COVID-пакету вже сьогодні, вона відповідає критеріям. У медустанові сформовано п'ять медичних бригад, там є п'ять апаратів ШВЛ, балони з киснем, запас засобів індивідуального захисту. Також вирішено питання з лікарями-інфекціоністами - їх делегували з Київської клінічної лікарні №2", - зазначив Степанов.

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