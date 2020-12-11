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Новости Борьба с коронавирусом
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Страны ЕС должны получить вакцину от COVID-19 одновременно, - Меркель

Страны ЕС должны получить вакцину от COVID-19 одновременно, - Меркель

Страны Евросоюза должны получить вакцину от коронавируса в одно и то же время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украинна, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

"Доставка вакцин должна быть скоординирована, чтобы они прибыли всюду в одно время", - сказала Меркель.

Канцлер ФРГ добавила, что не знает, смогут ли страны соблюсти эту договоренность с точностью до часа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одобрение вакцины компаний Pfizer /BioNTech от коронавируса COVID-19 планируется завершить к концу года, а решение по вакцине Moderna должно быть принято до середины января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

вакцина (3815) карантин (16729) Меркель Ангела (2125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
а еще лучше к какому празднику подгадать - по скрепному так, как в те годы.
почему одновременно, а не при первой возможности?
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11.12.2020 13:20
+1
Точно ! Лучше укалотца качественной расейскай вакцинай
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11.12.2020 13:26
+1
Переплутав трохе , це не Мордовія це Німеччина
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11.12.2020 13:27
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Ну естественно, Меркель, вы одновременно получите чипы для все Европы, чтобы превратить европейцев в биороботов, если они на это согласятся.
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11.12.2020 13:11 Ответить
Точно ! Лучше укалотца качественной расейскай вакцинай
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11.12.2020 13:26 Ответить
Дебилоид, нет расейской вакцины и нет европейской вакцины. Все они разлиты по разным флакончикам из одной бочки и все для того, чтобы ты стал биороботом и долго не жил.)
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11.12.2020 13:30 Ответить
Дєбілоідко! Твой глибокий ум визивает васхищение ! Давай ісчо што нібудь ісполні !
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11.12.2020 16:37 Ответить
Я с такими как ты не разговариваю, это все равно, что в психбольнице дискутировать с больными.
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11.12.2020 19:35 Ответить
Тьотко !Нi разгаваривай плз со мной !!! Бо мене вiд тебе чомусь нудитъ )
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11.12.2020 20:50 Ответить
Чмо, я тебе не тетка, не дай Бог таких племянников без мозга.
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12.12.2020 19:49 Ответить
Дєбілко, ти мені взагалі ніхто (слава богу !), просто не мукай мені більше нічого тут, нудить мене від твоєї тупості базарноі баби
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12.12.2020 20:56 Ответить
сатанюгы
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11.12.2020 13:29 Ответить
а еще лучше к какому празднику подгадать - по скрепному так, как в те годы.
почему одновременно, а не при первой возможности?
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11.12.2020 13:20 Ответить
плять ****! -и если это не будет "спутник" - порву, падлы....
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11.12.2020 13:23 Ответить
Переплутав трохе , це не Мордовія це Німеччина
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11.12.2020 13:27 Ответить
так, можливо... але я находжусь в Украiнi - з медветчуками, бойками та ще хз. якими падлами!
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11.12.2020 13:35 Ответить
Ну бо курва понавибірали ж цих паскуд .... І то добре що не голосував Донбас та Крим бо ця вся срань була б більшосттю у ВР
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11.12.2020 13:40 Ответить
там де нужна европейская солидарность - там все всегда со скрипом на квадратных колесах.
там де не нужна - европейцы монолитной стеной и одновременно.
и с какого казалось бы беса? - та они и сами не знают....
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11.12.2020 13:26 Ответить
 
 