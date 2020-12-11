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Страны ЕС должны получить вакцину от COVID-19 одновременно, - Меркель
Страны Евросоюза должны получить вакцину от коронавируса в одно и то же время.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украинна, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.
"Доставка вакцин должна быть скоординирована, чтобы они прибыли всюду в одно время", - сказала Меркель.
Канцлер ФРГ добавила, что не знает, смогут ли страны соблюсти эту договоренность с точностью до часа.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одобрение вакцины компаний Pfizer /BioNTech от коронавируса COVID-19 планируется завершить к концу года, а решение по вакцине Moderna должно быть принято до середины января.
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+1 три - пятнадцать
показать весь комментарий11.12.2020 13:20
+1 Igor Lemke #390467
показать весь комментарий11.12.2020 13:26
+1 Igor Lemke #390467
показать весь комментарий11.12.2020 13:27
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почему одновременно, а не при первой возможности?
там де не нужна - европейцы монолитной стеной и одновременно.
и с какого казалось бы беса? - та они и сами не знают....