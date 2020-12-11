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Новини Боротьба з коронавірусом
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Країни ЄС повинні отримати вакцину проти COVID-19 одночасно, - Меркель

Країни ЄС повинні отримати вакцину проти COVID-19 одночасно, - Меркель

Країни Євросоюзу повинні отримати вакцину проти коронавірусу одночасно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на пресконференції в Брюсселі в п'ятницю.

"Доставка вакцин повинна бути скоординована, щоб вони прибули всюди в один час", - сказала Меркель.

Канцлерка ФРН додала, що не знає, чи зможуть країни дотримати цю домовленість з точністю до години.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що схвалення вакцини компаній Pfizer / BioNTech від коронавіруса COVID-19 планується завершити до кінця року, а рішення щодо вакцини Moderna має бути ухвалено до середини січня.

Також читайте: Вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Меркель Ангела (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
а еще лучше к какому празднику подгадать - по скрепному так, как в те годы.
почему одновременно, а не при первой возможности?
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11.12.2020 13:20
+1
Точно ! Лучше укалотца качественной расейскай вакцинай
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11.12.2020 13:26
+1
Переплутав трохе , це не Мордовія це Німеччина
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11.12.2020 13:27
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Ну естественно, Меркель, вы одновременно получите чипы для все Европы, чтобы превратить европейцев в биороботов, если они на это согласятся.
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11.12.2020 13:11 Відповісти
Точно ! Лучше укалотца качественной расейскай вакцинай
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11.12.2020 13:26 Відповісти
Дебилоид, нет расейской вакцины и нет европейской вакцины. Все они разлиты по разным флакончикам из одной бочки и все для того, чтобы ты стал биороботом и долго не жил.)
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11.12.2020 13:30 Відповісти
Дєбілоідко! Твой глибокий ум визивает васхищение ! Давай ісчо што нібудь ісполні !
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11.12.2020 16:37 Відповісти
Я с такими как ты не разговариваю, это все равно, что в психбольнице дискутировать с больными.
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11.12.2020 19:35 Відповісти
Тьотко !Нi разгаваривай плз со мной !!! Бо мене вiд тебе чомусь нудитъ )
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11.12.2020 20:50 Відповісти
Чмо, я тебе не тетка, не дай Бог таких племянников без мозга.
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12.12.2020 19:49 Відповісти
Дєбілко, ти мені взагалі ніхто (слава богу !), просто не мукай мені більше нічого тут, нудить мене від твоєї тупості базарноі баби
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12.12.2020 20:56 Відповісти
сатанюгы
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11.12.2020 13:29 Відповісти
а еще лучше к какому празднику подгадать - по скрепному так, как в те годы.
почему одновременно, а не при первой возможности?
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11.12.2020 13:20 Відповісти
плять ****! -и если это не будет "спутник" - порву, падлы....
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11.12.2020 13:23 Відповісти
Переплутав трохе , це не Мордовія це Німеччина
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11.12.2020 13:27 Відповісти
так, можливо... але я находжусь в Украiнi - з медветчуками, бойками та ще хз. якими падлами!
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11.12.2020 13:35 Відповісти
Ну бо курва понавибірали ж цих паскуд .... І то добре що не голосував Донбас та Крим бо ця вся срань була б більшосттю у ВР
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11.12.2020 13:40 Відповісти
там де нужна европейская солидарность - там все всегда со скрипом на квадратных колесах.
там де не нужна - европейцы монолитной стеной и одновременно.
и с какого казалось бы беса? - та они и сами не знают....
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11.12.2020 13:26 Відповісти
 
 