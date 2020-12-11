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Країни ЄС повинні отримати вакцину проти COVID-19 одночасно, - Меркель
Країни Євросоюзу повинні отримати вакцину проти коронавірусу одночасно.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на пресконференції в Брюсселі в п'ятницю.
"Доставка вакцин повинна бути скоординована, щоб вони прибули всюди в один час", - сказала Меркель.
Канцлерка ФРН додала, що не знає, чи зможуть країни дотримати цю домовленість з точністю до години.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що схвалення вакцини компаній Pfizer / BioNTech від коронавіруса COVID-19 планується завершити до кінця року, а рішення щодо вакцини Moderna має бути ухвалено до середини січня.
Топ коментарі
+1 три - пятнадцать
показати весь коментар11.12.2020 13:20
+1 Igor Lemke #390467
показати весь коментар11.12.2020 13:26
+1 Igor Lemke #390467
показати весь коментар11.12.2020 13:27
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почему одновременно, а не при первой возможности?
там де не нужна - европейцы монолитной стеной и одновременно.
и с какого казалось бы беса? - та они и сами не знают....