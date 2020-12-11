Країни ЄС повинні отримати вакцину проти COVID-19 одночасно, - Меркель

Країни Євросоюзу повинні отримати вакцину проти коронавірусу одночасно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на пресконференції в Брюсселі в п'ятницю.

"Доставка вакцин повинна бути скоординована, щоб вони прибули всюди в один час", - сказала Меркель.

Канцлерка ФРН додала, що не знає, чи зможуть країни дотримати цю домовленість з точністю до години.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що схвалення вакцини компаній Pfizer / BioNTech від коронавіруса COVID-19 планується завершити до кінця року, а рішення щодо вакцини Moderna має бути ухвалено до середини січня.

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