Рада планирует назначить Шкарлета министром образования и Витренко вице-премьер-министром энергетики, - Железняк
На следующей пленарной недели Верховная Рада планирует назначить министра образования и вице-премьер-министра энергетики.
Об этом сообщил в Telegram нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, министром образования намерены назначить и.о. главы Минобразования Сергея Шкарлета, а бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко может быть назначен вице-премьер-министром энергетики.
"На эти назначения активно считают голоса", - отметил Железняк.
Он отметил, что также возможны ротации министров: министр Кабинета Министров, министр ветеранов и министр экологии.
"А вот МОЗ (Степанов) пока останется на своем месте минимум до конца локдауна", - добавил нардеп.
Железняк также рассказал, что в понедельник на заседании бюджетного комитета планируют утвердить финальный текст Бюджета-2021.
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