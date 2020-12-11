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Рада планирует назначить Шкарлета министром образования и Витренко вице-премьер-министром энергетики, - Железняк

Рада планирует назначить Шкарлета министром образования и Витренко вице-премьер-министром энергетики, - Железняк

На следующей пленарной недели Верховная Рада планирует назначить министра образования и вице-премьер-министра энергетики.

Об этом сообщил в Telegram нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, министром образования намерены назначить и.о. главы Минобразования Сергея Шкарлета, а бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко может быть назначен вице-премьер-министром энергетики.

"На эти назначения активно считают голоса", - отметил Железняк.

Он отметил, что также возможны ротации министров: министр Кабинета Министров, министр ветеранов и министр экологии.

"А вот МОЗ (Степанов) пока останется на своем месте минимум до конца локдауна", - добавил нардеп.

Железняк также рассказал, что в понедельник на заседании бюджетного комитета планируют утвердить финальный текст Бюджета-2021.

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Автор: 

ВР (29240) Минобразования (1735) Витренко Юрий (377) Железняк Ярослав (422) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+4
Рада планирует назначить Шкарлета министром образования и Витренко вице-премьер-министром энергетики, - Железняк - Цензор.НЕТ 3185
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11.12.2020 13:36
+3
Шкарлета назначать нельзя . Это будет очередной гвоздь в гроб этой РАДЫ
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11.12.2020 13:29
+3
ой, да там и нет никого на своем месте. их гроб уже как дикобраз с гвоздями
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11.12.2020 13:35
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Юрий Витренко сын Наталии Витренко, а Шкарлет чей сын?
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11.12.2020 13:29 Ответить
Шкарлета назначать нельзя . Это будет очередной гвоздь в гроб этой РАДЫ
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11.12.2020 13:29 Ответить
ой, да там и нет никого на своем месте. их гроб уже как дикобраз с гвоздями
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11.12.2020 13:35 Ответить
Рада планирует назначить Шкарлета министром образования и Витренко вице-премьер-министром энергетики, - Железняк - Цензор.НЕТ 3185
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11.12.2020 13:36 Ответить
нам тут только кацапской думы не хватало
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11.12.2020 13:38 Ответить
Что-то я сомневаюсь в Витренко....
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11.12.2020 13:36 Ответить
Он не идиот бежать к зеленке на поклон
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11.12.2020 14:02 Ответить
за деньги побежит к кому угодно. Я имею в виду пользу, которую он вряд ли сможет принести.
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11.12.2020 14:38 Ответить
Рада планирует назначить...

Где-то заулыбался куратор от ФСБ зельца ермак. Рада какая-то... У брата должности нужно покупать!
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11.12.2020 15:19 Ответить
ДО його офіційної відмови від претензії на виплату йому мільйонів - призначати Вітренка не можна... Бо "конфлікт інтересів" спрацює.... як і у суддів КСУ...
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11.12.2020 21:29 Ответить
Шо вообще людей уже нет?
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11.12.2020 15:19 Ответить
таки пропихивают єту рыго-анальную мразь на должность министра
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11.12.2020 19:12 Ответить
 
 