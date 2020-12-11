Рада планує призначити Шкарлета міністром освіти і Вітренка віцепрем'єр-міністром енергетики, - Железняк
На наступному пленарному тижні Верховна Рада планує призначити міністра освіти і віцепрем'єр-міністра енергетики.
Про це повідомив у Telegram нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, міністром освіти мають намір призначити в.о. глави міносвіти Сергія Шкарлета, а колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко може бути призначений віцепрем'єр-міністром енергетики.
"На ці призначення активно рахують голоси", - зазначив Железняк.
Він зазначив, що також можливі ротації міністрів: міністр Кабінету Міністрів, міністр ветеранів та міністр екології.
"А ось МОЗ (Степанов) поки залишиться на своєму місці мінімум до кінця локдауну", - додав нардеп.
Железняк також розповів, що в понеділок на засіданні бюджетного комітету планують затвердити фінальний текст Бюджету-2021.
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