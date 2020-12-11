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Новини
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Рада планує призначити Шкарлета міністром освіти і Вітренка віцепрем'єр-міністром енергетики, - Железняк

Рада планує призначити Шкарлета міністром освіти і Вітренка віцепрем'єр-міністром енергетики, - Железняк

На наступному пленарному тижні Верховна Рада планує призначити міністра освіти і віцепрем'єр-міністра енергетики.

Про це повідомив у Telegram нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, міністром освіти мають намір призначити в.о. глави міносвіти Сергія Шкарлета, а колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко може бути призначений віцепрем'єр-міністром енергетики.

"На ці призначення активно рахують голоси", - зазначив Железняк.

Він зазначив, що також можливі ротації міністрів: міністр Кабінету Міністрів, міністр ветеранів та міністр екології.

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"А ось МОЗ (Степанов) поки залишиться на своєму місці мінімум до кінця локдауну", - додав нардеп.

Железняк також розповів, що в понеділок на засіданні бюджетного комітету планують затвердити фінальний текст Бюджету-2021.

Автор: 

ВР (14961) Міносвіти (1411) Вітренко Юрій (632) Железняк Ярослав (551) Міністерство енергетики та захисту довкілля (68) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+4
Рада планирует назначить Шкарлета министром образования и Витренко вице-премьер-министром энергетики, - Железняк - Цензор.НЕТ 3185
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11.12.2020 13:36
+3
Шкарлета назначать нельзя . Это будет очередной гвоздь в гроб этой РАДЫ
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11.12.2020 13:29
+3
ой, да там и нет никого на своем месте. их гроб уже как дикобраз с гвоздями
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11.12.2020 13:35
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Юрий Витренко сын Наталии Витренко, а Шкарлет чей сын?
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11.12.2020 13:29 Відповісти
Шкарлета назначать нельзя . Это будет очередной гвоздь в гроб этой РАДЫ
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11.12.2020 13:29 Відповісти
ой, да там и нет никого на своем месте. их гроб уже как дикобраз с гвоздями
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11.12.2020 13:35 Відповісти
Рада планирует назначить Шкарлета министром образования и Витренко вице-премьер-министром энергетики, - Железняк - Цензор.НЕТ 3185
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11.12.2020 13:36 Відповісти
нам тут только кацапской думы не хватало
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11.12.2020 13:38 Відповісти
Что-то я сомневаюсь в Витренко....
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11.12.2020 13:36 Відповісти
Он не идиот бежать к зеленке на поклон
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11.12.2020 14:02 Відповісти
за деньги побежит к кому угодно. Я имею в виду пользу, которую он вряд ли сможет принести.
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11.12.2020 14:38 Відповісти
Рада планирует назначить...

Где-то заулыбался куратор от ФСБ зельца ермак. Рада какая-то... У брата должности нужно покупать!
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11.12.2020 15:19 Відповісти
ДО його офіційної відмови від претензії на виплату йому мільйонів - призначати Вітренка не можна... Бо "конфлікт інтересів" спрацює.... як і у суддів КСУ...
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11.12.2020 21:29 Відповісти
Шо вообще людей уже нет?
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11.12.2020 15:19 Відповісти
таки пропихивают єту рыго-анальную мразь на должность министра
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11.12.2020 19:12 Відповісти
 
 