Макроэкономическая ситуация в Украине стабильная, несмотря на глобальную рецессию, - Офис Президента
Макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной, несмотря на глобальную рецессию в мировой экономике.
Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив заявила на первой ежегодной международной конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Несмотря на глобальную мировую экономическую рецессию, вызванную ковидом, макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной. Мы видим стабильность валюты, стабильность финансового рынка, видим одну из самых низких исторически учетных ставок Национального банка, мы видим низкие уровни инфляции. Соответственно, по сравнению с другими глобальными кризисами 2008 года, 2014-15-х годов, на самом деле этот год относительно спокойный и стабильный с точки зрения финансового рынка", - сказала она.
В то же время Ковалив заметила, что в этом году, наверное, самый большой фокус внимания власти был на системе здравоохранения и противоэпидемиологических мероприятиях, но при этом удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Заместитель руководителя ОП заявила, что "для обеспечения охраны здоровья и ситуации в экономике" объединились правительство, парламент, Президент, команда в офисе Президента, представители бизнеса и международные партнеры.
Кроме того, Ковалив сообщила, что аграрный сектор остается одним из мощных секторов экономики, который развивается и поддерживает высокие объемы экспорта, поступления валютной выручки и макроэкономическую стабильность.
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это из высшего пилотажа 😂
Но в целом они едят борщ с мясом 😀😀😀
- в смысле?
- да помер он
До конца года осталось не так много времени, поэтому тема выполнения бюджета с каждый днем становится все более интригующей. Фактически с ноября все выплаты по незащищенным статьям поставили на стоп, а остатки на Едином казначейском счете приблизились к угрожающе низкому уровню. Чтобы закрыть финансирование по году, не хватает, по разным оценкам, от 60 до 100 млрд гривен. В связи с чем аналитики пытались спрогнозировать, какой сценарий решения вопроса выберут власти - пойдут на еще большее урезание расходов, вплоть до задержек зарплат, или включат печатный станок.
Об этом https://strana.ua/articles/analysis/305926-kak-vlasti-sobirajutsja-zakryvat-bjudzhet-2020-i-chem-et-auknetsja-v-sledujushchem-hodu.html пишет сегодня издание «Страна».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81.html В Украине хотят взвинтить цены и запустить эмиссию гривны: экс-министры о проекте бюджета-2021
Впрочем, буквально за последние дни много чего изменилось. Во-первых, ЕС после задержки в несколько месяцев выделил Украине первый транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро. Эти деньги идут в доходную часть бюджета.
Во-вторых, нерезиденты вновь заинтересовались украинскими ОВГЗ, доходность которых Минфин значительно повысил.
«На последнем аукционе портфель нерезидентов увеличился на 2 млрд гривен», - отмечает аналитик института Growford Виктор Скаршевский.
До конца года еще запланировано 4 аукциона по ОВГЗ. Плюс Минфин собирается разместить евробонды на миллиард долларов.
В сумме все эти поступления помогут закрыть, по крайней мере, часть бюджетной дыры, - говорит Скаршевский.
Но вопрос - какой ценой. Уже сейчас власти фактически создают предпосылки для проблемного 2021 года.
«Когда нерезиденты начинают скупать ОВГЗ на волне повышения их доходности - это явные признаки пирамиды. А так как в следующем году планы Минфина по внутренним займам большие, придется держать высокие ставки, заманивая спекулянтов. Что грозит, как и в 2019 году, искусственным укреплением гривны и обвалом украинского экспорта», - говорит Скаршевский.
Есть и другой вариант: если НБУ решит обойтись без иностранцев и станет за счет эмиссии рефинансировать госбанки, чтобы они за эти деньги выкупали ОВГЗ.
Но и тут могут быть проблемы.
«Если бы эмиссионные деньги попадали в экономику порционно, это бы пошло даже в плюс. Максимум, инфляция ускорилась бы на 1%, а курс доллара вырос на 20-30 копеек. Но если будет одномоментный вброс, скажем, на закрытие бюджетной дыры, это грозит разбалансировкой всей финансовой системы, ускорением инфляции и ростом курса доллара на 1-2 гривны», - считает экономист Алексей Кущ,
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%82.html Власть всерьез обсуждает отказ от сотрудничества с МВФ и дефолт Украины - «Зеркало недели»
То есть проблемы не решаются, а лишь растягиваются во времени и усугубляются.
Что происходит с бюджетом
На Едином казначейскому счете тогда осталось всего чуть больше 15 млрд, а финансирование всех незащищенных статей фактически остановили. Эксперты всерьез заговорили о серьезном бюджетном кризисе.
Главная проблема была в том, что правительство не получило заемные средства, за счет которых планировали закрыть дефицит бюджета. Не поступили очередные транши МВФ, не было ожидаемой первой порции помощи от Евросоюза. Наметилась проблема с размещением ОВГЗ из-за того, что, кроме госбанков, облигации никто покупать не хотел (подробнее об этом чуть ниже).
В итоге образовалась дыра в 100 миллиардов гривен.
В конце ноября премьер-министр Денис Шмыгаль на одном из заседаний Кабмина попытался успокоить украинцев. Он заявил: до конца года бюджет будет полностью выполнен, а государство рассчитается по всем своим обязательствам.
Впрочем, в декабре ничего особо не изменилось. Более того, экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта заявил об усилении бюджетного кризиса.
«Бюджетный кризис (как и ожидалось) набирает обороты. Неоплаченные финансовые обязательства Казначейства продолжают расти. По состоянию на 7 декабря они достигли 16,3 млрд. Из них - 4,9 млрд по защищенным статьям и 11,3 млрд - по незащищенным. Негативная динамика бюджетного кризиса продолжает усиливаться. Неделей ранее недоплаченных обязательств было 14,9 млрд, а на неделю до этого - 9,4 млрд. По сравнению с прошлым годом, неоплаченные обязательства выросли более чем вчетверо - на 10 декабря 2019 года они составляли всего 3,7 млрд гривен», - написал Кухта на своей странице в Фейсбуке.
Он приводит еще несколько тревожных факторов:
1. Из-за дефицита средств в ноябре Минфин вообще не открывал финансирования по новым незащищенным статьям бюджета. Финансировались только незащищенные расходы, которые «висели» как долги за предыдущие месяцы.
2. С учетом неоплаченных расходов в декабре нужно профинансировать 215 млрд гривен, из которых 195 - из общего фонда. Это приблизительно вдвое больше плановых декабрьских расходов. «По подсчетам Центра анализа публичных финансов КШЭ, по оптимистическому сценарию правительство сможет профинансировать до 130 млрд гривен, оставив более 65 млрд непрофинансирванными», - пишет Павел Кухта.
При этом даже выполнение планов по доходам в октябре (на 15%) и ноябре (на 6%) ситуацию не спасет - план по заимствованиям провален так сильно, что денег все равно не хватит, - отмечает он.
3. Нехватка в 65 млрд - это если удастся получить «позитивные сигналы от МВФ и привлечь официальное и частное финансирование на пару миллиардов долларов». Без этого правительство рискует недофинансировать уже 114 млрд, в том числе в здравоохранении, обороне, строительстве дорог.
Но буквально за последние дни случилось несколько событий, которые заставляют по-новому посмотреть на вопрос бюджетного кризиса.
Деньги под елку
ЕС разморозил первый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 600 млн евро. Собственно, это не столько помощь, сколько кредит, правда, под очень низкие проценты (0,125% годовых). Вся сумма поступает в бюджет.
Как говорит источник в правительстве, деньги ЕС отдал «скрепя зубами».
«Деньги держали потому, что не было договоренностей с МВФ о продолжении программы, Конституционный суд отменил ответственность за незаконное декларирование, а новый закон, который по этому поводу приняла Рада, Западу не понравился, так как он очень мягкий. Однако ситуация с бюджетом была очень плохая. Поэтому у Евросоюза эти деньги буквально вымолили, обещая все сделать, что просят. Но потом. ЕС сделал вид, что поверил, дав своего рода аванс, чтоб не усугублять бюджетные проблемы Украины. Тем более, эти деньги и так уже были зарезервированы», - говорит изданиюисточник.
То есть, фактически под конец года Украина получила «лишние» порядка 21 млрд гривен.
«Это должно облегчить прохождение бюджетного кризиса, хотя и не решит его полностью - от 65 до 100 млрд расходов в этом году не будет профинансировано», - со скепсисом писал Павел Кухта на своей странице в https://www.facebook.com/paul.kukhta Facebook .
Однако тут подоспело второе важной событие - увеличение спроса на украинские ОВГЗ.
Ранее, из-за снижения их доходности, наши бумаги стали стремительно терять в продажах.
Поэтому бюджетные планы по внутренний займам оказались фактически проваленными (что стало одной из причин бюджетного кризиса).
«По внутреннему долгу за 10 месяцев план выполнен на 80% (привлечено 247 млрд вместо 309 млрд, то есть минус 62 млрд). В том числе за счет снижения спроса на украинские ОВГЗ после падения их доходности. Более того, нерезиденты начали избавляться от наших долговых бумаг (вывели из страны почти 2 млрд долларов», - пояснял Виктор Скаршевский.
Но 8 декабря Минфина сумел привлечь на аукционе по ОВГЗ почти 16 млрд. Как констатировали в ведомстве, спрос инвесторов на 5-летние бумаги в гривне вернулся. Секрет - https://www.mof.gov.ua/uk/borgova-politika в процентных ставках . 3-месячные бумаги Минфин размещал под 10%, годовые - под 11,22%, пятилетние - под 12,04%.
То есть, доходность облигаций существенно выросла, что вновь сделало их привлекательными для нерезидентов. Их портфель только за последнюю неделю вырос на 2 млрд, - отмечает Скаршевский.
С 24 ноября ОВГЗ реализовали в общей сумме на 35,4 млрд.
Одновременно уменьшилось давление на курс гривны, так как иностранцы перестали выводить деньги, а наоборот, вкладывают их в покупку новых облигаций. Из-за этого курс укрепляется.
До конца года запланировано еще четыре аукциона.
Как говорят экономисты, НБУ может попытаться «подстраховаться» от плохих настроений иностранных покупателей, и пойти по пути рефинансирования госбанков, которые смогут выкупать ОВГЗ на 5 лет под под любой процент. То есть, будут бить рекорды по продажам ОВГЗ любой ценой.
Также Минфин заявил о плана
11.12.2020 г.
Займы на покрытие кассовых разрывов (временной нехватки средств на финансирование расходов) ПФУ предоставляют с Единого казначейского счета. На 01.12. 2020 года долг Пенсионного фонда перед ним достиг 76,5 млрд грн, из которых 36.2 млрд грн - по займам 2020 года. На начало года общий долг достигал 49,2 млрд грн.
Основной причиной достаточно резкого обострения отношений между Коломойским и Зеленским, вылившиеся в отстранение людей Коломойского от выборов в Кривом Роге и кадровых решений по Днепропетровской области послужило, как ни странно, прошедшее почти незаметно в Украине, объявление дефолта по кредитным обязательствам на сумму на $18,5 млн. американской компании Коломойского Optima 55 Public Square LLC. (штат Кливленд, США). Достаточно спорное с финансовой точки зрения решение (Коломойский теряет около $2 млн. по дефолтной процедуре), оно имеет один серьезный аспект - именно эти объекты недвижимости, находящиеся в собственности Optima 55 Public Square LLC. частично приобретены за счет выведенных, через цепочку подставных счетов. , средств из "Приватбанка", Особенностью является то, что последнее перечисление - перечисление со счетов, которые связывают с фирмами Зеленского. Фактически Коломойский умышленно акцентирует внимание на участие Зеленского в непосредственном выведении денег со счетов "Приватбанка". При этом это делается вне секретной процедуры Делавэрского суда по акту RICO и сразу выводится как часть публичного процесса для Министерства юстиции США.
Украина имеет все шансы въехать в Новый год вообще без бюджета и в состоянии экономической катастрофы. Возобновление Северным апелляционным судом рассмотрения иска об отмене национализации «Приватбанка» (состоялось вчера), делает более чем реальным возвращение банка его бывшим владельцам - Коломойскому и Боголюбову.
Хозяйственный суд Киева практически завершил рассмотрение иска структур Коломойского - для вынесения решения ему нужно всего одно заседание. Антиколомойским законом суд может просто пренебречь, под каким-нибудь формальным предлогом. А дальше - возникнет правовая коллизия, в которой очень многое будет зависеть от позиции президента Зеленского лично.
Зеленский попал в ловушку. Если он вообще не отреагирует и банк вернется Коломойскому - на сотрудничестве с финансовыми структурами Европы и США, можно будет ставить жирный крест. Принятие антиколомойского закона было требованием МВФ. В случае возвращения банка Коломойскому, в долг Украине дадут разве что отдельные коммерческие банки, да и то - под залог иностранной собственности государства. МВФ - это маркер, и если сотрудничать с государством перестает МВФ, то из числа серьезных финансовых структур, сотрудничать не будет никто.
Коломойскому все равно, он дефолта страны не боится - он его желает. Дефолт для него - прекрасная возможность скупить ряд государственных активов по дешевке. А вот с разъяренным населением, которое дефолт государства вернет прямо в начало 90-х,разбираться придется Офису президента и самому Зеленскому. Страна и так идет в этом направлении, сотрудничество с МВФ агонию может лишь продлить.
Справедливо и то, что в случае сопротивления Зеленского планам Игоря Коломойского, связанные с Коломойским депутаты за бюджет голосовать не будут, Коломойский совершит раскол «Слуги народа» и создаст фракцию под себя, как мы писали об этом. А канал «1+1», Зеленского начнет мешать с грязью с той же яростью благородной, с какой он мешал Петра Порошенко. Третьего выхода просто не существует.
Решение Северного апелляционного суда появилось потрясающе вовремя. Мы не претендуем на истину в последней инстанции, однако мы не верим, что такие совпадения возникают случайно.
Печерский холм.
Узеленского заметили что на Крадивныцтви заболеваемость Ковидом не падает и снизили число тестов с 50000 до 27000.
Но снова проблема - https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/11/7276599/ рекорды бьёт смертность от Ковид .
Пора запретить умирать!
И обязать надо не только заболевших но и их родственников, сотрудников и соседей.
73% рады и неистово аплодируют.
Для правильного понимания общей системы лжи которую режим Зеленского использует по данному вопросу, сразу разъясним - никакой программы Зеленского "Велике будівництво" в реальности не существует вообще.
Упоминание о ней есть откровенная ложь должностных лиц государства с рекламно-пропагандистскими целями. Данные мероприятия являются частью "Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 .03.2018 г. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480).
В 2020 году ее мероприятия проходят под бюджетным наименованием 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".
По вопросам ее реализации было принято постановление №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства".
Скандал и обстоятельства принятия этого решения мы упоминали в Хронике "02.03. 20020 г. и 11.02.2020 г.
Непосредственной структурой отвечающей за реализацию этой программы в Украине является "ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ" (Укравтодор).
Руководителем этого агентства еще в ноябре 2019 года был назначен депутат от партии "Слуга народа", специалист по IT-техноогиям и менеджменту Александр Николаеви Кубраков. ( решение КМ от 15.11.2019 р. № 1046-р).
Упоминание о его бурной деятельности есть в Хронике.
29.11.2020 г. о невыполнении Укравтодором договорных обязательств
26.11.2020 г. Реакция Зеленского на проверки Укравтодора и о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ
20.11.2020 г. пиар-компания Укравтодора
02.11.2020 г. Блокирование проверок Укравтодора НАПК
28.10.2020 г. Получение льготного кредита Укравтодором и его испоьзование.
19.10.2020 г. Участие структур Укравтодора в "опросе Зеленского"
08.10.2020 г. позиция **** по аудиту деятельности Укравтодора.
17.09.2020 г. задолженность Мозырскому НПЗ (Беларусь) за битум
05.09.2020 г. Требование Минина отозвать деньги от Укравтоора.
19.08.2020 г. Намерение **** провести антикоррупционный аудит деятельности "Укравтодора" перед подписанием меморандума
10.04.2020 г. Выпуск Укравтодором процентных облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на сумму 19,274 миллиарда гривен.
И вот это сообщение января мы приводим полностью
"18.01.2020 г. Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского.Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии."
Конечно можно задать вопрос - может мы все это время были не правы и современные дороги уже опутали всю Украину, мчащуюся к светлому будущему по новых автобанах ?
За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."далее -- https://timeze2019.blogspot.com/