Макроэкономическая ситуация в Украине стабильная, несмотря на глобальную рецессию, - Офис Президента

Макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной, несмотря на глобальную рецессию в мировой экономике.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив заявила на первой ежегодной международной конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на глобальную мировую экономическую рецессию, вызванную ковидом, макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной. Мы видим стабильность валюты, стабильность финансового рынка, видим одну из самых низких исторически учетных ставок Национального банка, мы видим низкие уровни инфляции. Соответственно, по сравнению с другими глобальными кризисами 2008 года, 2014-15-х годов, на самом деле этот год относительно спокойный и стабильный с точки зрения финансового рынка", - сказала она.

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В то же время Ковалив заметила, что в этом году, наверное, самый большой фокус внимания власти был на системе здравоохранения и противоэпидемиологических мероприятиях, но при этом удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Заместитель руководителя ОП заявила, что "для обеспечения охраны здоровья и ситуации в экономике" объединились правительство, парламент, Президент, команда в офисе Президента, представители бизнеса и международные партнеры.

Кроме того, Ковалив сообщила, что аграрный сектор остается одним из мощных секторов экономики, который развивается и поддерживает высокие объемы экспорта, поступления валютной выручки и макроэкономическую стабильность.