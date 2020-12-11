Макроекономічна ситуація в Україні стабільна попри глобальну рецесію, - Офіс Президента

Макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною, незважаючи на глобальну рецесію у світовій економіці.

Про це заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила на першій щорічній міжнародній конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всупереч глобальній світовій екнонміченій рецесії, спричиненій ковідом, макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною. Ми бачимо стабільність валюти, стабільність фінансвого ринку, бачимо одну із найнижчих історично облікових ставок Національного банку, ми бачимо низькі рівні інфляції. Відповідно, у порівнянні з іншими глобальнимии кризами 2008 року, 2014-15-х років, насправді цей рік відносно спокійний і стабільний з точки зору фінансового ринку", - сказала вона.

Водночас Ковалів зауважила, що цього року, напевно, найбільший фокус уваги влади був на системі охорони здоров'я та протиепідеміологічних заходах, але при цьому вдалося зберегти макроекономічну стабільність. Заступниця керівника ОП заявила, що "для забезпечення охорони здоров'я та ситуації в економіці" об'єдналися уряд, парламент, Президент, команда в Офісі Президента, представники бізнесу та міжнародні партнери.

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Крім того, Ковалів повідомила, що аграрний сектор залишається одним з потужних секторів економіки, який розвивається і підтримує високі обсяги експорту, надходження валютної виручки та макроекономічну стабільність.