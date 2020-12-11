"Слуга народа" Товмасян возглавил Харьковский облсовет
С апреля текущего года Артур Товмасян возглавлял Харьковскую райгосдаминистрацию.
В результате тайного голосования председателем Харьковского облсовета избран депутат от "Слуги народа" Артур Товмасян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщил глава счетной комиссии Виталий Панов, бюллетени для тайного голосования взяли 90 депутатов (списочная численность облсовета - 120 депутатов). 2 бюллетеня были признаны недействительными. 73 человека проголосовали "за", 15 - "против".
Товмасян был избран председателем облсовета на безальтернативной основе.
Артур Товмасян (1981 г.р.) с апреля 2020 года возглавлял Харьковскую райгосдаминистрацию. До того работал на разных должностях в органах юстиции, в т.ч. возглавлял Управление государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Запорожской области и был заместителем начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы в Харьковской области.
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Состояние мэра Харькова резко ухудшилось. Об этом сообщает "https://strana.ua/news/306074-kernes.html Страна ", также эту информацию изданию подтвердил бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс.
"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. - Ред.). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", - рассказал Фукс.
Ранее друг Кернеса https://2day.kh.ua/vernetsya-i-khochet-pristupit-k-rabote-drug-kernesa-prishel-na-sessiyu-i-rasskazal-o-sostoyanii анонсировал его приезд в Харьков 30 декабря. Он говорил, что мэр рвется на работу, а для его транспортировки готовят медицинский борт.
шо, оттоптались по мне в теме про скейтеров и стрельбу? только я нигде не писал что мужик с пистолетом прав. я только писал про то что он не просто так стрелять начал а в ответ на агрессию.
а теперь вопрос - можно ли было избежать этого скейтерам? несомненно. прав ли при этом мужик? нет конечно. повод ли это с ним драться? ну очень сомнительно. пока у нас не начнут понимать что у любого может быть ствол любой мало мальский конфликт будет перерастать в драку и стрельбу. в 90-ые быдлячества на улицах было гораздо меньше чем сейчас именно потому что каждый вменяемый понимал - неизвестно на кого ты можешь нарваться и что у него в кармане. Кроме того, мы так и не увидели начало конфликта
просто решил высказаться постфактум потому как тогда в дискуссию вступить не мог (в бане был)
я извинилась перед комментом,
учитывая специфику нашего города,не скоро начнут понимать
утку купил. будет утка тушеная в ананасах и сладком перце
а остальное пока на карандаш беру. основные закупки будут через неделю.
а я на Рождество запекаю гуся или индюшку с ананасами,оч вкусно ))
а на НГ сырная тарелка,роллы под proseссo
У новопереизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который с августа находится на лечении в немецкой клинике «Шарите», ухудшилось состояние.
Информацию подтвердил бизнесмен Павел Фукс.
«У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», - сказал Фукс.
Но в Харькове для больниц он наверно сделал мало . Может при ковиде харьковчане поймут кого надо выбирать наконец-то
Я хорошо понимаю , что дикарей христиане не перевоспитали , и дикари всегда укусят руку дающего. Вот пример с ОПЗЖ - зря их порох пожалел . Они , если дорвутся до власти , никого не пожалеют. Но жизнь ничему не учит избирателей
Просто в канун Рождества надо убавить злость и ненависть . Сейчас христианский пост
Це совкобидло здатне лише на таке.