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Новини
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"Слуга народу" Товмасян очолив Харківську облраду

З квітня поточного року Артур Товмасян очолював Харківську райдержадміністрацію.

В результаті таємного голосування головою Харківської облради обрано депутата від "Слуги народу" Артура Товмасяна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомив голова лічильної комісії Віталій Панов, бюлетені для таємного голосування взяли 90 депутатів (спискова чисельність облради - 120 депутатів). 2 бюлетені були визнані недійсними. 73 людини проголосували "за", 15 - "проти".

Товмасян був обраний головою облради на безальтернативній основі.

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Артур Товмасян (1981 р.н.) з квітня 2020 року очолював Харківську райдержадміністрацію. До того працював на різних посадах в органах юстиції, в т.ч. очолював Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області і був заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби в Харківській області.

Автор: 

облрада (283) Харків (5581)


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Топ коментарі
+7
А в Ереване он ничего не хочет возглавить?
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11.12.2020 13:59
+3
А в это время в Ереване на очень хорошей должности сидит украинец некий Борщенко, например. Ага..
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11.12.2020 14:05
+3
Потому и написала - ЧИСТО ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
Я хорошо понимаю , что дикарей христиане не перевоспитали , и дикари всегда укусят руку дающего. Вот пример с ОПЗЖ - зря их порох пожалел . Они , если дорвутся до власти , никого не пожалеют. Но жизнь ничему не учит избирателей
Просто в канун Рождества надо убавить злость и ненависть . Сейчас христианский пост
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11.12.2020 14:40
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От Юльки сбежал?)
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11.12.2020 13:56 Відповісти
У харьковского градоначальника Геннадия Кернеса полностью отказала вторая почка.
Состояние мэра Харькова резко ухудшилось. Об этом сообщает "https://strana.ua/news/306074-kernes.html Страна ", также эту информацию изданию подтвердил бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс.
"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. - Ред.). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", - рассказал Фукс.
Ранее друг Кернеса https://2day.kh.ua/vernetsya-i-khochet-pristupit-k-rabote-drug-kernesa-prishel-na-sessiyu-i-rasskazal-o-sostoyanii анонсировал его приезд в Харьков 30 декабря. Он говорил, что мэр рвется на работу, а для его транспортировки готовят медицинский борт.
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11.12.2020 13:58 Відповісти
Неужели не найдётся хоть одного харьковчанина который подарит любимому Адольфовичу свою почку
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11.12.2020 14:09 Відповісти
это уже как в совке,Андропов на диализе, из больницы, руководил
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11.12.2020 15:00 Відповісти
привет рыжая.
шо, оттоптались по мне в теме про скейтеров и стрельбу? только я нигде не писал что мужик с пистолетом прав. я только писал про то что он не просто так стрелять начал а в ответ на агрессию.
а теперь вопрос - можно ли было избежать этого скейтерам? несомненно. прав ли при этом мужик? нет конечно. повод ли это с ним драться? ну очень сомнительно. пока у нас не начнут понимать что у любого может быть ствол любой мало мальский конфликт будет перерастать в драку и стрельбу. в 90-ые быдлячества на улицах было гораздо меньше чем сейчас именно потому что каждый вменяемый понимал - неизвестно на кого ты можешь нарваться и что у него в кармане. Кроме того, мы так и не увидели начало конфликта

просто решил высказаться постфактум потому как тогда в дискуссию вступить не мог (в бане был)
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11.12.2020 15:09 Відповісти
привет,к Новому Году готовишься?
я извинилась перед комментом,
учитывая специфику нашего города,не скоро начнут понимать
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11.12.2020 15:59 Відповісти
ну как "готовлюсь"
утку купил. будет утка тушеная в ананасах и сладком перце
а остальное пока на карандаш беру. основные закупки будут через неделю.
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11.12.2020 18:47 Відповісти
"Єшь ананаси, рябчіков жуй... " (с)
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11.12.2020 19:25 Відповісти
ты не понял,я за баню писала(как Женя Лукашин перед НГ в баню ходил)
а я на Рождество запекаю гуся или индюшку с ананасами,оч вкусно ))
а на НГ сырная тарелка,роллы под proseссo
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12.12.2020 09:30 Відповісти
А в Ереване он ничего не хочет возглавить?
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11.12.2020 13:59 Відповісти
Харківська область завжди була вірменською "вотчиною".
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11.12.2020 14:34 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!))
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11.12.2020 14:02 Відповісти
А в это время в Ереване на очень хорошей должности сидит украинец некий Борщенко, например. Ага..
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11.12.2020 14:05 Відповісти
Да что там в Ереване, в Тель-Ави... нет, об этом нельзя - забанят!
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11.12.2020 14:22 Відповісти
Мои соболезнования харьковчанам. Впрочем, ведь это они, от выборов к выборам выбирают себе в мэры вот это.
"Слуга народа" Товмасян возглавил Харьковский облсовет - Цензор.НЕТ 2123
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11.12.2020 14:10 Відповісти
///
У новопереизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который с августа находится на лечении в немецкой клинике «Шарите», ухудшилось состояние.
Информацию подтвердил бизнесмен Павел Фукс.
«У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», - сказал Фукс.
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11.12.2020 14:24 Відповісти
Чисто по человечески его жаль.

Но в Харькове для больниц он наверно сделал мало . Может при ковиде харьковчане поймут кого надо выбирать наконец-то
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11.12.2020 14:29 Відповісти
Потому и написала - ЧИСТО ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
Я хорошо понимаю , что дикарей христиане не перевоспитали , и дикари всегда укусят руку дающего. Вот пример с ОПЗЖ - зря их порох пожалел . Они , если дорвутся до власти , никого не пожалеют. Но жизнь ничему не учит избирателей
Просто в канун Рождества надо убавить злость и ненависть . Сейчас христианский пост
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11.12.2020 14:40 Відповісти
..."фукса"
Це совкобидло здатне лише на таке.
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11.12.2020 14:35 Відповісти
Справжні "українці", що тут казати...
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11.12.2020 14:37 Відповісти
Нація зійшла на лайно...
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11.12.2020 15:07 Відповісти
"Мой адрєс нє дом і нє уліца..." (с)
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11.12.2020 19:34 Відповісти
*****, когда же украинцы станут у руководства области?
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11.12.2020 19:45 Відповісти
 
 