"Слуга народу" Товмасян очолив Харківську облраду

З квітня поточного року Артур Товмасян очолював Харківську райдержадміністрацію.

В результаті таємного голосування головою Харківської облради обрано депутата від "Слуги народу" Артура Товмасяна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомив голова лічильної комісії Віталій Панов, бюлетені для таємного голосування взяли 90 депутатів (спискова чисельність облради - 120 депутатів). 2 бюлетені були визнані недійсними. 73 людини проголосували "за", 15 - "проти".

Товмасян був обраний головою облради на безальтернативній основі.

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Артур Товмасян (1981 р.н.) з квітня 2020 року очолював Харківську райдержадміністрацію. До того працював на різних посадах в органах юстиції, в т.ч. очолював Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області і був заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби в Харківській області.