"Слуга народу" Товмасян очолив Харківську облраду
З квітня поточного року Артур Товмасян очолював Харківську райдержадміністрацію.
В результаті таємного голосування головою Харківської облради обрано депутата від "Слуги народу" Артура Товмасяна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомив голова лічильної комісії Віталій Панов, бюлетені для таємного голосування взяли 90 депутатів (спискова чисельність облради - 120 депутатів). 2 бюлетені були визнані недійсними. 73 людини проголосували "за", 15 - "проти".
Товмасян був обраний головою облради на безальтернативній основі.
Артур Товмасян (1981 р.н.) з квітня 2020 року очолював Харківську райдержадміністрацію. До того працював на різних посадах в органах юстиції, в т.ч. очолював Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області і був заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби в Харківській області.
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Состояние мэра Харькова резко ухудшилось. Об этом сообщает "https://strana.ua/news/306074-kernes.html Страна ", также эту информацию изданию подтвердил бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс.
"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. - Ред.). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", - рассказал Фукс.
Ранее друг Кернеса https://2day.kh.ua/vernetsya-i-khochet-pristupit-k-rabote-drug-kernesa-prishel-na-sessiyu-i-rasskazal-o-sostoyanii анонсировал его приезд в Харьков 30 декабря. Он говорил, что мэр рвется на работу, а для его транспортировки готовят медицинский борт.
шо, оттоптались по мне в теме про скейтеров и стрельбу? только я нигде не писал что мужик с пистолетом прав. я только писал про то что он не просто так стрелять начал а в ответ на агрессию.
а теперь вопрос - можно ли было избежать этого скейтерам? несомненно. прав ли при этом мужик? нет конечно. повод ли это с ним драться? ну очень сомнительно. пока у нас не начнут понимать что у любого может быть ствол любой мало мальский конфликт будет перерастать в драку и стрельбу. в 90-ые быдлячества на улицах было гораздо меньше чем сейчас именно потому что каждый вменяемый понимал - неизвестно на кого ты можешь нарваться и что у него в кармане. Кроме того, мы так и не увидели начало конфликта
просто решил высказаться постфактум потому как тогда в дискуссию вступить не мог (в бане был)
я извинилась перед комментом,
учитывая специфику нашего города,не скоро начнут понимать
утку купил. будет утка тушеная в ананасах и сладком перце
а остальное пока на карандаш беру. основные закупки будут через неделю.
а я на Рождество запекаю гуся или индюшку с ананасами,оч вкусно ))
а на НГ сырная тарелка,роллы под proseссo
У новопереизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который с августа находится на лечении в немецкой клинике «Шарите», ухудшилось состояние.
Информацию подтвердил бизнесмен Павел Фукс.
«У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», - сказал Фукс.
Но в Харькове для больниц он наверно сделал мало . Может при ковиде харьковчане поймут кого надо выбирать наконец-то
Я хорошо понимаю , что дикарей христиане не перевоспитали , и дикари всегда укусят руку дающего. Вот пример с ОПЗЖ - зря их порох пожалел . Они , если дорвутся до власти , никого не пожалеют. Но жизнь ничему не учит избирателей
Просто в канун Рождества надо убавить злость и ненависть . Сейчас христианский пост
Це совкобидло здатне лише на таке.