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міськрада (461) Кернес (469) Харків (3920)

У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У харківській міськраді утворився

У міській раді Харкова утворилася група з 48-49 депутатів "Блоку Кернеса", "Партії Шарія", "Слуги народу" і "ЄС".

Про це пише у фейсбуці депутат міськради від блоку Світличної "Разом", активіст "Автомайдану" Ігор Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував списки тих, хто голосував на сьогоднішньому засіданні міськради за призначення головуючим Олександра Новака і проти пропозиції взагалі не призначати секретаря міськради і заступників мерів.

"У першому випадку - 48" за ". У другому - 49" проти ". Ці самі 48/49 депутатів - це і є той самий "Моноліт Терехова", який прикриваючись ім'ям Кернеса, керуватиме містом в найближчі 5 (?) років", - написав Черняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера

Він вказав, що до складу цього "моноліту" увійшли в повному складі депутати "Блоку Кернеса" і "Партії Шарія", а також 5 "слуг народу" і 3 депутати фракції "ЄС".

"Повний перелік членів "Моноліту Кернеса"- на фотографіях! ... Місто має знати своїх героїв!" - додав Черняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня, - Фукс

У харківській міськраді утворився моноліт Кернеса, - депутат Черняк 01
У харківській міськраді утворився моноліт Кернеса, - депутат Черняк 02
У харківській міськраді утворився моноліт Кернеса, - депутат Черняк 03
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Топ коментарі
+16
В Харькове и совете образовалась мафиозно бандитская сепараторская свора.
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09.12.2020 22:50
+14
Да стройте сразу Мавзолей 😀😀😀
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09.12.2020 22:48
+5
Трупи дорвалися до влади під керівництвом зелених недоумків.
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09.12.2020 22:53
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Да стройте сразу Мавзолей 😀😀😀
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09.12.2020 22:48 Відповісти
из шлакоблока
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09.12.2020 23:22 Відповісти
Для початку моноліт Кернеса, чи то б пак, Кернеса, витесаного з моноліту встановлять за робоче місце голови Харківської міськради.
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09.12.2020 23:23 Відповісти
В Харькове и совете образовалась мафиозно бандитская сепараторская свора.
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09.12.2020 22:50 Відповісти
"Пена-блок Кернеса".
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09.12.2020 22:58 Відповісти


Борня Зелених@dneprlena 8 дек.

97% акцій харківського БіоЛІк належать росіянину Забуткіну Олександру Фрідріховичу https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/02/7/6983061/
швидше за все знов наміряють температуру лояльності українців до мордоської вакси

В харьковском горсовете образовался "монолит Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 9319
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09.12.2020 23:13 Відповісти
она всю жизнь там была
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09.12.2020 23:23 Відповісти
З ТВІ: " Ситуація з Кернесом: дід помер, а рідні про це нікому не кажуть, щоб отримувати його пенсію" У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 1588
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10.12.2020 02:39 Відповісти


Smoking Batman ▘

Й коротко про вибори міського голови в Харкові...
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09.12.2020 22:51 Відповісти
Трупи дорвалися до влади під керівництвом зелених недоумків.
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09.12.2020 22:53 Відповісти
В харьковском горсовете образовался "монолит конкремент Кернеса"...
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09.12.2020 22:54 Відповісти
екскре-мент
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09.12.2020 23:02 Відповісти
Кернеса короновали! Ура, товарищи воры! Сбылось!
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09.12.2020 22:54 Відповісти
позорище позорное там образовалось...
монолит ))) монумент на мемориале Законности там образовался...
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09.12.2020 22:56 Відповісти
У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 6734" ось він моноліт.
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09.12.2020 23:52 Відповісти
Не моноліт а обеліск.
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09.12.2020 23:02 Відповісти
- Сидячий ?..
- Кто "сидячий" ?!
- Кернес, спрашиваю, сидит ?
- Ну ты даешь, кто ж его посадит, - он же ПАМЯТНИК !!!
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09.12.2020 23:42 Відповісти
Выбрали инвалида, ну молодцы.
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09.12.2020 23:05 Відповісти
Нормально вони там бабла всі разом намолотили - от і тримаються купи. Якщо Кернеса турнуть, багато кримінальних справ заведуть. Кернес і у вегетативному стані їх повністю влаштовує.
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09.12.2020 23:11 Відповісти
ну ладно, скромники. я переведу вам с харьковского - "окаменевшевшее гамно кернеса" ))
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09.12.2020 23:13 Відповісти
надгробок?
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09.12.2020 23:43 Відповісти
Стремление творить "благо" для города и страны сносит все партийные разногласия. У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 7002 Смотрите украинцы - это трупные черви на нашем теле.
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09.12.2020 23:48 Відповісти
Какой еще монолит? Вы хотели сказать бюст Кернеса?
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09.12.2020 23:58 Відповісти
В Харькове почти один в один повторение результата выборов преза, только в киеве выбрали клоуна, а в харькове главаря опг, вывод можно сделать очень грустный, на лицо идет поголовная деградация нации,и начиная с 1991 года, с каждым разом результаты все хуже, еще чуть чуть и Украина исчезнет с карты мира, где украинский Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, или перевелись?
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10.12.2020 00:11 Відповісти
" Да видел я в гробу ваш монолит !!!" - Г. Кернес У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 3347
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10.12.2020 00:18 Відповісти
Власть в этой стране есть?
Есть прокуроры, суды, Верховная Рада?
Ну, кто-то должен отреагировать на эту вакханалию?
Это - уже не коррупция, это - стыдобище.
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10.12.2020 02:18 Відповісти
Как бы там ни было, а Харьков голосовал даже за полудохлого Гепу. И за партии тоже голосовали жители Харькова. После драки кулаками не машут. А жизнь продолжается.
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10.12.2020 03:13 Відповісти
одно слово хаарррков.... быдло тупое , насяление...не знаю ни одного нормального с этой помойки
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10.12.2020 05:05 Відповісти
"Монолит Кернеса", - секта свидетелей Гепы, либо светлого образа его...
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10.12.2020 06:03 Відповісти
У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 5902
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10.12.2020 08:31 Відповісти
Як оцей депутат горсовета, активист "Автомайдана" Игорь Черняк пішов "от блока Светличной "Разом""????,
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10.12.2020 08:46 Відповісти
Портников Віталій 9 грудня, 2020, 16:08
Беззмінний голова Харкова Геннадій Кернес став мером міста без особистої присутності на сесії міської ради і без складання присяги
За словами голови Харківської міської виборчої комісії Ольги Мозгової, присягу Кернесу складати необов'язково, тому що він її вже складав у листопаді 2010 року - і виявляється, ця присяга діє! А хто при цьому керує містом? А ніхто не керує! Депутати місцевої ради обрали якогось головуючого на сесії, який і буде їх тимчасовим керівником, поки Кернес не повернеться. А коли він повернеться? Зараз говорять про 30 грудня, але дата повернення кілька разів переносилася. І ніхто не сказав, що зараз вона співпаде з реальністю. Про стан здоров'я Кернеса нам не відомо практично нічого. Хоча зрозуміло, що мова йде про важко хвору людину, яка має не керувати містом, а поправляти здоров'я.
Власне, Кернес і не керує. Харковом керує беззаконня, а всі роблять вигляд, що так і треба. Харковом керує хижий клан, який підтримується більшістю інфантильних городян - і всі вважають, що з цим потрібно змиритися, все ж це краще, ніж "Харківська народна республіка". І ось вже одіозний політик, один із завзятих прихильників Януковича і вербувальник "тітушок", перетворюється на гаранта територіальної цілісності країни. На настільки важливого гаранта, що ми готові погодитися на його заочне управління Харковом - тільки б не було війни!
А війна буде. Тому що подібне ставлення до влади і до національної безпеки у прикордонному мегаполісі тільки провокує потенційного агресора, тільки змушує його розробляти нові і нові плани із захоплення того, що погано лежить. У 2014 році Харків врятував зовсім не Кернес, а конфронтація кланових інтересів, у центрі якої опинився харківський мер. І клани, які не хотіли - з різних причин - перетворення Слобожанщини на ще один російський бантустан - змогли продемонструвати свої можливості переляканому міському голові.
Але за цей час Кернес в Харкові зміцнився настільки, що здатен смикати за ниточки навіть з реанімації. А опозиція меру - сили ще більш проросійські, ніж сам Кернес.
Це означає, що на наступному, цілком ймовірному витку дестабілізації нам з Харковом може і не пощастити.
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10.12.2020 09:05 Відповісти
 
 