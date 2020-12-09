У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк
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У міській раді Харкова утворилася група з 48-49 депутатів "Блоку Кернеса", "Партії Шарія", "Слуги народу" і "ЄС".
Про це пише у фейсбуці депутат міськради від блоку Світличної "Разом", активіст "Автомайдану" Ігор Черняк, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував списки тих, хто голосував на сьогоднішньому засіданні міськради за призначення головуючим Олександра Новака і проти пропозиції взагалі не призначати секретаря міськради і заступників мерів.
"У першому випадку - 48" за ". У другому - 49" проти ". Ці самі 48/49 депутатів - це і є той самий "Моноліт Терехова", який прикриваючись ім'ям Кернеса, керуватиме містом в найближчі 5 (?) років", - написав Черняк.
Він вказав, що до складу цього "моноліту" увійшли в повному складі депутати "Блоку Кернеса" і "Партії Шарія", а також 5 "слуг народу" і 3 депутати фракції "ЄС".
"Повний перелік членів "Моноліту Кернеса"- на фотографіях! ... Місто має знати своїх героїв!" - додав Черняк.
Будь ласка, зачекайте...
Борня Зелених@dneprlena 8 дек.
97% акцій харківського БіоЛІк належать росіянину Забуткіну Олександру Фрідріховичу https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/02/7/6983061/
швидше за все знов наміряють температуру лояльності українців до мордоської вакси
Smoking Batman ▘
Й коротко про вибори міського голови в Харкові...
монолитконкремент Кернеса"...
монолит ))) монумент на мемориале Законности там образовался...
- Кто "сидячий" ?!
- Кернес, спрашиваю, сидит ?
- Ну ты даешь, кто ж его посадит, - он же ПАМЯТНИК !!!
Есть прокуроры, суды, Верховная Рада?
Ну, кто-то должен отреагировать на эту вакханалию?
Это - уже не коррупция, это - стыдобище.
Беззмінний голова Харкова Геннадій Кернес став мером міста без особистої присутності на сесії міської ради і без складання присяги
За словами голови Харківської міської виборчої комісії Ольги Мозгової, присягу Кернесу складати необов'язково, тому що він її вже складав у листопаді 2010 року - і виявляється, ця присяга діє! А хто при цьому керує містом? А ніхто не керує! Депутати місцевої ради обрали якогось головуючого на сесії, який і буде їх тимчасовим керівником, поки Кернес не повернеться. А коли він повернеться? Зараз говорять про 30 грудня, але дата повернення кілька разів переносилася. І ніхто не сказав, що зараз вона співпаде з реальністю. Про стан здоров'я Кернеса нам не відомо практично нічого. Хоча зрозуміло, що мова йде про важко хвору людину, яка має не керувати містом, а поправляти здоров'я.
Власне, Кернес і не керує. Харковом керує беззаконня, а всі роблять вигляд, що так і треба. Харковом керує хижий клан, який підтримується більшістю інфантильних городян - і всі вважають, що з цим потрібно змиритися, все ж це краще, ніж "Харківська народна республіка". І ось вже одіозний політик, один із завзятих прихильників Януковича і вербувальник "тітушок", перетворюється на гаранта територіальної цілісності країни. На настільки важливого гаранта, що ми готові погодитися на його заочне управління Харковом - тільки б не було війни!
А війна буде. Тому що подібне ставлення до влади і до національної безпеки у прикордонному мегаполісі тільки провокує потенційного агресора, тільки змушує його розробляти нові і нові плани із захоплення того, що погано лежить. У 2014 році Харків врятував зовсім не Кернес, а конфронтація кланових інтересів, у центрі якої опинився харківський мер. І клани, які не хотіли - з різних причин - перетворення Слобожанщини на ще один російський бантустан - змогли продемонструвати свої можливості переляканому міському голові.
Але за цей час Кернес в Харкові зміцнився настільки, що здатен смикати за ниточки навіть з реанімації. А опозиція меру - сили ще більш проросійські, ніж сам Кернес.
Це означає, що на наступному, цілком ймовірному витку дестабілізації нам з Харковом може і не пощастити.