В харьковском горсовете образовался "монолит Кернеса", - депутат Черняк

В городском совете Харькова образовалась группа из 48-49 депутатов "Блока Кернеса", "Партии Шария", "Слуги народа" и "ЕС".

Об этом пишет в Фейсбуке депутат горсовета от блока Светличной "Разом", активист "Автомайдана" Игорь Черняк, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал списки голосовавших на сегодняшнем заседании горсовета за назначение председательствующим Александра Новака и против предложения вообще не назначать секретаря горсовета и замов мэров.

"В первом случае - 48 "за". Во втором - 49 "против". Эти самые 48/49 депутатов - это и есть тот самый "Монолит Терехова", который прикрываясь именем Кернеса будет управлять городом в ближайшие 5 (?) лет", - написал Черняк.

Также на Цензор.НЕТ: Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра

Он указал, что в состав этого "монолита" вошли в полном составе депутаты "Блока Кернеса" и "Партии Шария", а также 5 "слуг народа" и 3 депутата фракции "ЕС".

"Полный перечень членов "Монолита Кернеса" - на фотографиях! ... Город должен знать своих героев!" - добавил Черняк.

Читайте на Цензор.НЕТ: В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак





