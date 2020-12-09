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Новости Политика Украины
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горсовет (659) Кернес (1285) Харьков (6550)

В харьковском горсовете образовался "монолит Кернеса", - депутат Черняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В харьковском горсовете образовался

В городском совете Харькова образовалась группа из 48-49 депутатов "Блока Кернеса", "Партии Шария", "Слуги народа" и "ЕС".

Об этом пишет в Фейсбуке депутат горсовета от блока Светличной "Разом", активист "Автомайдана" Игорь Черняк, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал списки голосовавших на сегодняшнем заседании горсовета за назначение председательствующим Александра Новака и против предложения вообще не назначать секретаря горсовета и замов мэров.

"В первом случае - 48 "за". Во втором - 49 "против". Эти самые 48/49 депутатов - это и есть тот самый "Монолит Терехова", который прикрываясь именем Кернеса будет управлять городом в ближайшие 5 (?) лет", - написал Черняк.

Также на Цензор.НЕТ: Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра

Он указал, что в состав этого "монолита" вошли в полном составе депутаты "Блока Кернеса" и "Партии Шария", а также 5 "слуг народа" и 3 депутата фракции "ЕС".

"Полный перечень членов "Монолита Кернеса" - на фотографиях! ... Город должен знать своих героев!" - добавил Черняк.

Читайте на Цензор.НЕТ: В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак

В харьковском горсовете образовался монолит Кернеса, - депутат Черняк 01
В харьковском горсовете образовался монолит Кернеса, - депутат Черняк 02
В харьковском горсовете образовался монолит Кернеса, - депутат Черняк 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
В Харькове и совете образовалась мафиозно бандитская сепараторская свора.
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09.12.2020 22:50
+14
Да стройте сразу Мавзолей 😀😀😀
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09.12.2020 22:48
+5
Трупи дорвалися до влади під керівництвом зелених недоумків.
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09.12.2020 22:53
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Да стройте сразу Мавзолей 😀😀😀
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09.12.2020 22:48 Ответить
из шлакоблока
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09.12.2020 23:22 Ответить
Для початку моноліт Кернеса, чи то б пак, Кернеса, витесаного з моноліту встановлять за робоче місце голови Харківської міськради.
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09.12.2020 23:23 Ответить
В Харькове и совете образовалась мафиозно бандитская сепараторская свора.
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09.12.2020 22:50 Ответить
"Пена-блок Кернеса".
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09.12.2020 22:58 Ответить


Борня Зелених@dneprlena 8 дек.

97% акцій харківського БіоЛІк належать росіянину Забуткіну Олександру Фрідріховичу https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/02/7/6983061/
швидше за все знов наміряють температуру лояльності українців до мордоської вакси

В харьковском горсовете образовался "монолит Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 9319
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09.12.2020 23:13 Ответить
она всю жизнь там была
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09.12.2020 23:23 Ответить
З ТВІ: " Ситуація з Кернесом: дід помер, а рідні про це нікому не кажуть, щоб отримувати його пенсію" У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 1588
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10.12.2020 02:39 Ответить
Трупи дорвалися до влади під керівництвом зелених недоумків.
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09.12.2020 22:53 Ответить
В харьковском горсовете образовался "монолит конкремент Кернеса"...
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09.12.2020 22:54 Ответить
екскре-мент
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09.12.2020 23:02 Ответить
Кернеса короновали! Ура, товарищи воры! Сбылось!
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09.12.2020 22:54 Ответить
позорище позорное там образовалось...
монолит ))) монумент на мемориале Законности там образовался...
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09.12.2020 22:56 Ответить
У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 6734" ось він моноліт.
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09.12.2020 23:52 Ответить
Не моноліт а обеліск.
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09.12.2020 23:02 Ответить
- Сидячий ?..
- Кто "сидячий" ?!
- Кернес, спрашиваю, сидит ?
- Ну ты даешь, кто ж его посадит, - он же ПАМЯТНИК !!!
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09.12.2020 23:42 Ответить
Выбрали инвалида, ну молодцы.
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09.12.2020 23:05 Ответить
Нормально вони там бабла всі разом намолотили - от і тримаються купи. Якщо Кернеса турнуть, багато кримінальних справ заведуть. Кернес і у вегетативному стані їх повністю влаштовує.
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09.12.2020 23:11 Ответить
ну ладно, скромники. я переведу вам с харьковского - "окаменевшевшее гамно кернеса" ))
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09.12.2020 23:13 Ответить
надгробок?
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09.12.2020 23:43 Ответить
Стремление творить "благо" для города и страны сносит все партийные разногласия. У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 7002 Смотрите украинцы - это трупные черви на нашем теле.
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09.12.2020 23:48 Ответить
Какой еще монолит? Вы хотели сказать бюст Кернеса?
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09.12.2020 23:58 Ответить
В Харькове почти один в один повторение результата выборов преза, только в киеве выбрали клоуна, а в харькове главаря опг, вывод можно сделать очень грустный, на лицо идет поголовная деградация нации,и начиная с 1991 года, с каждым разом результаты все хуже, еще чуть чуть и Украина исчезнет с карты мира, где украинский Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, или перевелись?
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10.12.2020 00:11 Ответить
" Да видел я в гробу ваш монолит !!!" - Г. Кернес У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 3347
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10.12.2020 00:18 Ответить
Власть в этой стране есть?
Есть прокуроры, суды, Верховная Рада?
Ну, кто-то должен отреагировать на эту вакханалию?
Это - уже не коррупция, это - стыдобище.
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10.12.2020 02:18 Ответить
Как бы там ни было, а Харьков голосовал даже за полудохлого Гепу. И за партии тоже голосовали жители Харькова. После драки кулаками не машут. А жизнь продолжается.
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10.12.2020 03:13 Ответить
одно слово хаарррков.... быдло тупое , насяление...не знаю ни одного нормального с этой помойки
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10.12.2020 05:05 Ответить
"Монолит Кернеса", - секта свидетелей Гепы, либо светлого образа его...
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10.12.2020 06:03 Ответить
У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 5902
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10.12.2020 08:31 Ответить
Як оцей депутат горсовета, активист "Автомайдана" Игорь Черняк пішов "от блока Светличной "Разом""????,
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10.12.2020 08:46 Ответить
Портников Віталій 9 грудня, 2020, 16:08
Беззмінний голова Харкова Геннадій Кернес став мером міста без особистої присутності на сесії міської ради і без складання присяги
За словами голови Харківської міської виборчої комісії Ольги Мозгової, присягу Кернесу складати необов'язково, тому що він її вже складав у листопаді 2010 року - і виявляється, ця присяга діє! А хто при цьому керує містом? А ніхто не керує! Депутати місцевої ради обрали якогось головуючого на сесії, який і буде їх тимчасовим керівником, поки Кернес не повернеться. А коли він повернеться? Зараз говорять про 30 грудня, але дата повернення кілька разів переносилася. І ніхто не сказав, що зараз вона співпаде з реальністю. Про стан здоров'я Кернеса нам не відомо практично нічого. Хоча зрозуміло, що мова йде про важко хвору людину, яка має не керувати містом, а поправляти здоров'я.
Власне, Кернес і не керує. Харковом керує беззаконня, а всі роблять вигляд, що так і треба. Харковом керує хижий клан, який підтримується більшістю інфантильних городян - і всі вважають, що з цим потрібно змиритися, все ж це краще, ніж "Харківська народна республіка". І ось вже одіозний політик, один із завзятих прихильників Януковича і вербувальник "тітушок", перетворюється на гаранта територіальної цілісності країни. На настільки важливого гаранта, що ми готові погодитися на його заочне управління Харковом - тільки б не було війни!
А війна буде. Тому що подібне ставлення до влади і до національної безпеки у прикордонному мегаполісі тільки провокує потенційного агресора, тільки змушує його розробляти нові і нові плани із захоплення того, що погано лежить. У 2014 році Харків врятував зовсім не Кернес, а конфронтація кланових інтересів, у центрі якої опинився харківський мер. І клани, які не хотіли - з різних причин - перетворення Слобожанщини на ще один російський бантустан - змогли продемонструвати свої можливості переляканому міському голові.
Але за цей час Кернес в Харкові зміцнився настільки, що здатен смикати за ниточки навіть з реанімації. А опозиція меру - сили ще більш проросійські, ніж сам Кернес.
Це означає, що на наступному, цілком ймовірному витку дестабілізації нам з Харковом може і не пощастити.
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10.12.2020 09:05 Ответить
 
 