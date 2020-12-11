"Всеукраинская школа онлайн": Минобразования представило платформу для дистанционного и смешанного обучения для учеников 5-11 классов
Министерство образования и науки представило платформу для дистанционного и смешанного обучения для учеников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что Всеукраинская школа онлайн" является интернет-платформой для учителей и учеников, которая включает 18 предметов для 5-11 классов. Она предусматривает видеоуроки, тесты, материалы для самоподготовки.
Цель платформы - обеспечить равный доступ к качественному школьному образованию всех учеников 5-11 классов.
На данный момент на платформе уже есть около 200 уроков, каждую неделю будет подгружаться около 100 новых уроков. Общее количество составит около 800 уроков. Функционал для учителей появится на платформе в январе.
По словам и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, актуальность создания национальной образовательной платформы обусловлена не только вызовами, связанными с распространением COVID-19, а является стратегической необходимостью обеспечения устойчивости и качества учебного процесса и равного доступа к знаниям для всех учеников Украины независимо от места проживания и имеющихся ресурсов.
Директор Украинского института развития образования Вадим Карандий отметил, что платформа не будет обязательной для школ.
Платформа работает по адресу: https://lms.e-school.net.ua
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на платформе на етой ученики сами типа должны обучаться без контроля
и подсказок учителя?
не в режиме "он лайн" ученик-учитель уроки то есть?
и начал учиться - подумал бы шо захворел пацан....
давление минимальное, но достаточное для того шо бы они учились все таки должно быть.
пока еще никто ничего другого не придумал.
Несколько человек изнурительно допрашивают у доски. Остальные напряженно ждут окончания урока пребывая в состоянии полного отупения.
В онлайне возможностей больше. Всякие интерактивные тесты. Без проблем с оценкой ученик может быть хоть каждый урок. Методом допроса это в принципе невозможно.
5 дней в неделю с 9 до 3 она занимается, дистанционно...
ето надо слышать и видеть - она и задачки решает и пляшет, и поет
перед тем компом, и приседает, и руками машет....
Училка молодчина - она им секунды не дает покоя.
но ето 6 - с 14-15 такое не думаю шо пройдет.
- Emily, do you like your classes?
- yes I do, grandpa
- what do you like the most about your classes, little girl?
- 15 minutes break...
нормальный значит ребенок растет...
а то шо общения им не хватает со своими сверстниками - тут да - 100%.