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"Всеукраинская школа онлайн": Минобразования представило платформу для дистанционного и смешанного обучения для учеников 5-11 классов

Министерство образования и науки представило платформу для дистанционного и смешанного обучения для учеников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Всеукраинская школа онлайн" является интернет-платформой для учителей и учеников, которая включает 18 предметов для 5-11 классов. Она предусматривает видеоуроки, тесты, материалы для самоподготовки.

Цель платформы - обеспечить равный доступ к качественному школьному образованию всех учеников 5-11 классов.

На данный момент на платформе уже есть около 200 уроков, каждую неделю будет подгружаться около 100 новых уроков. Общее количество составит около 800 уроков. Функционал для учителей появится на платформе в январе.

По словам и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, актуальность создания национальной образовательной платформы обусловлена не только вызовами, связанными с распространением COVID-19, а является стратегической необходимостью обеспечения устойчивости и качества учебного процесса и равного доступа к знаниям для всех учеников Украины независимо от места проживания и имеющихся ресурсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После зимних каникул школьники начнут обучение в дистанционном режиме, - Кличко

Директор Украинского института развития образования Вадим Карандий отметил, что платформа не будет обязательной для школ.

Платформа работает по адресу: https://lms.e-school.net.ua 

образование (2264) Минобразования (1735) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+1
уже лучше, а то если бы мой в 7м или там 8м классе сам клыкнул
и начал учиться - подумал бы шо захворел пацан....
давление минимальное, но достаточное для того шо бы они учились все таки должно быть.
пока еще никто ничего другого не придумал.
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11.12.2020 14:14
+1
Учитель дал тесты, определил время. И тут вырубают электрику. Ложись - 2!
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11.12.2020 14:18
+1
На виході будемо мати покоління ще тупіше ніж те, яке голосувало за Зеленського.
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11.12.2020 14:23
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вроде и слова все знакомые, а в одно целое связать не могу.
на платформе на етой ученики сами типа должны обучаться без контроля
и подсказок учителя?
не в режиме "он лайн" ученик-учитель уроки то есть?
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11.12.2020 14:04 Ответить
Похоже, что онлайн.
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11.12.2020 14:09 Ответить
уже лучше, а то если бы мой в 7м или там 8м классе сам клыкнул
и начал учиться - подумал бы шо захворел пацан....
давление минимальное, но достаточное для того шо бы они учились все таки должно быть.
пока еще никто ничего другого не придумал.
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11.12.2020 14:14 Ответить
Это в обычном классе по-сути без контроля.
Несколько человек изнурительно допрашивают у доски. Остальные напряженно ждут окончания урока пребывая в состоянии полного отупения.
В онлайне возможностей больше. Всякие интерактивные тесты. Без проблем с оценкой ученик может быть хоть каждый урок. Методом допроса это в принципе невозможно.
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11.12.2020 15:00 Ответить
внучке 6.
5 дней в неделю с 9 до 3 она занимается, дистанционно...
ето надо слышать и видеть - она и задачки решает и пляшет, и поет
перед тем компом, и приседает, и руками машет....
Училка молодчина - она им секунды не дает покоя.
но ето 6 - с 14-15 такое не думаю шо пройдет.
- Emily, do you like your classes?
- yes I do, grandpa
- what do you like the most about your classes, little girl?
- 15 minutes break...
нормальный значит ребенок растет...
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11.12.2020 15:20 Ответить
Учитель дал тесты, определил время. И тут вырубают электрику. Ложись - 2!
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11.12.2020 14:18 Ответить
На виході будемо мати покоління ще тупіше ніж те, яке голосувало за Зеленського.
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11.12.2020 14:23 Ответить
Я вот вспоминаю призывы некоторых буйных голов: Порошенко 7й президент! Как-то интересно получается после вашего коммента)))
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11.12.2020 14:25 Ответить
Не переживайте цей цирк вже надовго. Наступний виток історії - через 100 років.
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11.12.2020 14:28 Ответить
ну то уже трохи перебор, та и закончится же вся ета хрень должна же когда нибудь.
а то шо общения им не хватает со своими сверстниками - тут да - 100%.
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11.12.2020 14:27 Ответить
А як же 4 000 уо зп вчителям?
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11.12.2020 15:42 Ответить
 
 