"Всеукраинская школа онлайн": Минобразования представило платформу для дистанционного и смешанного обучения для учеников 5-11 классов

Министерство образования и науки представило платформу для дистанционного и смешанного обучения для учеников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Всеукраинская школа онлайн" является интернет-платформой для учителей и учеников, которая включает 18 предметов для 5-11 классов. Она предусматривает видеоуроки, тесты, материалы для самоподготовки.

Цель платформы - обеспечить равный доступ к качественному школьному образованию всех учеников 5-11 классов.

На данный момент на платформе уже есть около 200 уроков, каждую неделю будет подгружаться около 100 новых уроков. Общее количество составит около 800 уроков. Функционал для учителей появится на платформе в январе.

По словам и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, актуальность создания национальной образовательной платформы обусловлена не только вызовами, связанными с распространением COVID-19, а является стратегической необходимостью обеспечения устойчивости и качества учебного процесса и равного доступа к знаниям для всех учеников Украины независимо от места проживания и имеющихся ресурсов.

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Директор Украинского института развития образования Вадим Карандий отметил, что платформа не будет обязательной для школ.

Платформа работает по адресу: https://lms.e-school.net.ua