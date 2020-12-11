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У Кернеса отказала вторая почка. Врачи прогнозов не дают, - СМИ

У Кернеса отказала вторая почка. Врачи прогнозов не дают, - СМИ

У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который в настоящий момент находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", отказали обе почки.

У мэра Харькова Геннадия Кернеса отказала вторая почка, он находится на стопроцентном диализе.Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "Новое Время" сообщил его соратник Павел Фукс.

Информацию об этом подтвердил в комментарии Харків Times директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Две почки — в нерабочем состоянии. Врачи прогнозов не дают", — сказал он.

В то же время "Сегодня" со ссылкой на заявление Сидоренко отмечает, что врачи хотят посмотреть динамику, и только на следующей неделе смогут сделать какие-либо прогнозы.

Эту же информацию ТСН.ua подтвердили в Харьковском городском совете. Здесь о состоянии здоровья главы Харькова особо не говорят, но информацию, распространенную в СМИ об ухудшении состояния Геннадия Кернеса, в частности об отказе второй почки, подтверждают. Об этом сказал секретарь городского совета Игорь Терехов.

В то же время сын Геннадия Кернеса в комментарии изданию "Объектив" отметил, что он получал информации об ухудшении здоровья отца. 

"Не должен вернуться, а вернется, но наверняка сказать дату не могу, врачи будут решать. У меня нет такой информации про отказ почки. Ничего вам сказать не могу. Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков", — сообщил Кирилл Кернес.

Геннадия Кернеса в последний раз видели на публике в День города, 23 августа 2020 года.

Читайте также: Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс

Автор: 

болезнь (589) Кернес Геннадий (1286)


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Топ комментарии
+104
Интересно найдется добрый харьковчанин-самаритянин, который голосовал за Кернеса и готов пожертвовать почкой ради Адольфыча ?
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11.12.2020 14:38
+70
так может это бумеранг? доумножался?
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11.12.2020 14:43
+50
У Кернеса отказала вторая почка. Врачи прогнозов не дают, - СМИ - Цензор.НЕТ 7072
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11.12.2020 14:42
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Страница 3 из 3
"Посетивший Кернеса плотник такой информацией не располагает..." У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9955
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11.12.2020 18:20 Ответить
У Миши появилась надежда.
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11.12.2020 18:33 Ответить
Одного не розумію: чому Порох не посадив цього щура за сепаратизм?
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11.12.2020 18:53 Ответить
Поясню тебе, ватан , популярно . Чтобы Украину не растянули по ***************** распубликам, пришлось договариваться с мерзостью и местечковыми князьками. Результат - освобождено 2/3 Донбасса и сохранена территория. А вам , ватным ботам ,болт в квадрате
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11.12.2020 19:34 Ответить
А у него нету третьей почки штобы ещё и она отказала, не, хто в курсе ???
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11.12.2020 18:59 Ответить
Знаю одну знайому дівчину, у якої три нормальні нирки.
Я, жартуючи, пропонував їй продати одну.
А вона мені, сміючись, - "Ні, хай буде, - в хазяйстві згодиться!".
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11.12.2020 19:47 Ответить
у него (пол-Харькова умножить на 2) почек. пускай добрые избиратели делятся.
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14.12.2020 09:43 Ответить
полагаю, он давно в таком состоянии, его тянули до первой сессии. теперь можно сливать.
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11.12.2020 19:07 Ответить
В горсовете шухер...Надо срочно делить земли. делить бюджетные деньги, распределять подряды, аренды....А то вдруг в Харькове на выборах порядочный человек победит и перекроет воровство? Хотя...Откуда возьмётся порядочный? В Харькове? О чём это я? Порядочного к выборам не допустят .... В авторитете только подонки, воровские мрази...
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11.12.2020 19:18 Ответить
А ти місто в якому живеш вважаєш кращим в Україні?

Те що коїться в Харкові коїться по всієї Україні де більше де менше.
Вату в голові людям навіює ТБ
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11.12.2020 22:10 Ответить
Напів живий зомбі, керує Харьковом, а хто, а хто, в цьому Харькові живе.
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12.12.2020 11:53 Ответить
Это какой-то треш...
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11.12.2020 19:30 Ответить
В Украину приедет мумия .))
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11.12.2020 19:34 Ответить
Мумия-5???
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11.12.2020 19:54 Ответить
Мумійо.
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11.12.2020 20:17 Ответить
нифига....будет править и без почек

У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4761
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11.12.2020 20:17 Ответить
адольфыч , ссучий пёс
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11.12.2020 23:52 Ответить
Тобто він =разґаваріваєт с трудом=, але обов*язки мера планував виконувати ?
Про полум*яний лохторат і говорити не доводиться.
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11.12.2020 21:06 Ответить
Ну вот как так можно, заведомо тяжело больного выдвигать на пост главы Харьков, да и любого другого города или района? Надо проводить перевыборы в Харькове и желательно чтоб кандидаты принесли справку что они полностью здоровые.У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 448
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11.12.2020 21:09 Ответить
и не наркоманы
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12.12.2020 10:36 Ответить
А как выбрали зедебилы тяжело больного на всю голову президентом Украины?
И в Харькове таких предостаточно, как оказалось.
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12.12.2020 10:36 Ответить
Горсовет возглавили гепыны, слуги голосовали "за". Облсовет возглавил слуга, гепыны голосовали "за". Всё по честному. Так что новые выборы под большим вопросом.
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11.12.2020 21:26 Ответить
І слуг підтримали пси з ЄС
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12.12.2020 12:11 Ответить
НЕ РОЗУМІЮ ТИХ ХТО ПРОГОЛОСУВАВ ЗА КЕРНЕСА
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11.12.2020 21:32 Ответить
Тем более во время пандемии когда люди погибали от нехватки медикаментов и приборов по вентиляции легких а он лечился не в Украине а в одной из лучших клиник Германии.
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11.12.2020 22:00 Ответить
А замість фінансування комунальних лікарень витрачав наші гроши на мавпятникі та фонтани з мавпами!
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11.12.2020 23:50 Ответить
Так хернес без нирок, а хряковчане без мізків.
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12.12.2020 11:55 Ответить
І в Харкові є патріотичні люди, тому для Харкова все тільки починається
Якщо здохне Кернес то його псячі колєгі будуть тулити Харкову меморіал сєпару Адольфовічу десь у центрі Харкова.
Я б Адольфовачами назвав всі туалети у Харкові, синонім слова туалет - Адольфовіч.
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11.12.2020 22:14 Ответить
Адольфович думав, що за гроші може мати все. Тому він не звик до відмов.
Але з власними нирками цей фокус не вдався, - і вони йому відмовили.
У наскрізь продажному Кернесі, як з'ясувалося, було і щось чесне, - його нирки...
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11.12.2020 22:28 Ответить
Я не понимаю харьковчан, он у них и из загробного мира будет городом руководить?
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11.12.2020 23:44 Ответить
Можливо, ми є свідками зародження нової релігії, - кернестиянства. )))
"І взошол на Шаріте божествєнний Кернес, і сказал, чЬто вірньоцца чєрєз тисячу лєт, когда сєрдца істінно вєрующіх в ніво возрадуюцца святому откровєнію єво во всєх краях і всємі язИкамі сущімі..." (с)
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12.12.2020 01:20 Ответить
какой дебил ответит за растраченные деньги за выборы человека, который 1 ногой в могиле?? харьковчане такие богатые?? ну придурки просто.
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12.12.2020 00:48 Ответить
У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5558
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12.12.2020 07:33 Ответить
Новость из разряда: "все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо".
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12.12.2020 08:12 Ответить
Как бы там ни было, но человек отмучился (можно уже так сказать)...
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12.12.2020 09:20 Ответить
550 млн. гривен ремонт бти, по 8 косарей зелени за одну скамейку, 1000 га выведеннной земли в городе на левые фирмы. Спасибо гепа, ты их сделал, даже абсолютно не дееспособным. Главное на твоём имени сошли, цирк от фукса закончился. кстати за что там дело в России
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12.12.2020 10:03 Ответить
Все, что украл, до последней копейки - на лечение!
А потом пусть и подыхает.
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12.12.2020 10:34 Ответить
хреновая идея, крал у Харьковчан, а отдал Шарите. Ближайший фельдманн, вряд ли Новак или терехов прокатит
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12.12.2020 10:38 Ответить
Ну...харьковчанам он же ничего не вернет!?
Так пусть его семейка поживет как большинство людей в Украине.
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12.12.2020 10:45 Ответить
милициянты уже ожили, сметы трясут. Это их выход по ходу. Могут и семейство дотрясти, не ясно только в чей карман. При бюджетие 12 млрд, потенциально в разы больше, самый перспективный город. По факту только душат, и ваты процентов 50. За 25 лет пару станций метро
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12.12.2020 11:01 Ответить
Чтобы в Харькове продолжалось воровство,коррупция и облапошивание харьковчан, а они при этом оставались довольными властью, довольными мэром и его бандой, надо загримировать Добкина под Кернеса, и пусть правит городом , пока его наркотики не свалят в могилу....Как вам вариант? Благодарить не надо....
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12.12.2020 11:45 Ответить
Чуть не забыл.... Для большей схожести Добкину надо прострелить позвоночник...Но,это - мелочи поправимые...
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12.12.2020 11:48 Ответить
У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1324Michael Jackson - Thriller (Official Video) , Зомбі У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1324Michael Jacksona може бути мером Харкова.
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12.12.2020 14:46 Ответить
Харковчане в трауре, любимый мэр , убийца,сепар, корупционер, а ведь он в декабре обещал вернутся и кернесовский сынок дллбйоб выставлял карикатурки как гепа трахает смерть, а на самом деле наоборот она трахает гепу, а потом возьмётся за допу.
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12.12.2020 13:41 Ответить
сейчас двух холопов пришлют в шарите со здоровыми почками, делов то
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12.12.2020 14:10 Ответить
Может скорее здохнет этот предатель украины кернес и в харьков прийдёт свобода от продажных жидов типа Добкиных и прочих!!
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12.12.2020 15:21 Ответить
Кернеса ПОМНОЖИЛИ НА НУЛЬ
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12.12.2020 18:56 Ответить
Надувний Гепа - чим не вихід

У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 165
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12.12.2020 19:01 Ответить
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