У Кернеса отказала вторая почка. Врачи прогнозов не дают, - СМИ

У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который в настоящий момент находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", отказали обе почки.

У мэра Харькова Геннадия Кернеса отказала вторая почка, он находится на стопроцентном диализе.Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "Новое Время" сообщил его соратник Павел Фукс.

Информацию об этом подтвердил в комментарии Харків Times директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Две почки — в нерабочем состоянии. Врачи прогнозов не дают", — сказал он.

В то же время "Сегодня" со ссылкой на заявление Сидоренко отмечает, что врачи хотят посмотреть динамику, и только на следующей неделе смогут сделать какие-либо прогнозы.

Эту же информацию ТСН.ua подтвердили в Харьковском городском совете. Здесь о состоянии здоровья главы Харькова особо не говорят, но информацию, распространенную в СМИ об ухудшении состояния Геннадия Кернеса, в частности об отказе второй почки, подтверждают. Об этом сказал секретарь городского совета Игорь Терехов.

В то же время сын Геннадия Кернеса в комментарии изданию "Объектив" отметил, что он получал информации об ухудшении здоровья отца.

"Не должен вернуться, а вернется, но наверняка сказать дату не могу, врачи будут решать. У меня нет такой информации про отказ почки. Ничего вам сказать не могу. Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков", — сообщил Кирилл Кернес.

Геннадия Кернеса в последний раз видели на публике в День города, 23 августа 2020 года.

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