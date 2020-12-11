У Кернеса отказала вторая почка. Врачи прогнозов не дают, - СМИ
У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который в настоящий момент находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", отказали обе почки.
У мэра Харькова Геннадия Кернеса отказала вторая почка, он находится на стопроцентном диализе.Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "Новое Время" сообщил его соратник Павел Фукс.
Информацию об этом подтвердил в комментарии Харків Times директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
"Две почки — в нерабочем состоянии. Врачи прогнозов не дают", — сказал он.
В то же время "Сегодня" со ссылкой на заявление Сидоренко отмечает, что врачи хотят посмотреть динамику, и только на следующей неделе смогут сделать какие-либо прогнозы.
Эту же информацию ТСН.ua подтвердили в Харьковском городском совете. Здесь о состоянии здоровья главы Харькова особо не говорят, но информацию, распространенную в СМИ об ухудшении состояния Геннадия Кернеса, в частности об отказе второй почки, подтверждают. Об этом сказал секретарь городского совета Игорь Терехов.
В то же время сын Геннадия Кернеса в комментарии изданию "Объектив" отметил, что он получал информации об ухудшении здоровья отца.
"Не должен вернуться, а вернется, но наверняка сказать дату не могу, врачи будут решать. У меня нет такой информации про отказ почки. Ничего вам сказать не могу. Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков", — сообщил Кирилл Кернес.
Геннадия Кернеса в последний раз видели на публике в День города, 23 августа 2020 года.
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Я, жартуючи, пропонував їй продати одну.
А вона мені, сміючись, - "Ні, хай буде, - в хазяйстві згодиться!".
Те що коїться в Харкові коїться по всієї Україні де більше де менше.
Вату в голові людям навіює ТБ
Про полум*яний лохторат і говорити не доводиться.
И в Харькове таких предостаточно, как оказалось.
Якщо здохне Кернес то його псячі колєгі будуть тулити Харкову меморіал сєпару Адольфовічу десь у центрі Харкова.
Я б Адольфовачами назвав всі туалети у Харкові, синонім слова туалет - Адольфовіч.
Але з власними нирками цей фокус не вдався, - і вони йому відмовили.
У наскрізь продажному Кернесі, як з'ясувалося, було і щось чесне, - його нирки...
"І взошол на Шаріте божествєнний Кернес, і сказал, чЬто вірньоцца чєрєз тисячу лєт, когда сєрдца істінно вєрующіх в ніво возрадуюцца святому откровєнію єво во всєх краях і всємі язИкамі сущімі..." (с)
А потом пусть и подыхает.
Так пусть его семейка поживет как большинство людей в Украине.