У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ

У мера Харкова Геннадія Кернеса, який нині перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте", відмовили обидві нирки.

У мера Харкова Геннадія Кернеса відмовила друга нирка, він перебуває на стовідсотковому діалізі. Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "Новое Время" повідомив його соратник Павло Фукс.

Інформацію про це підтвердив у коментарі Харків Times директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

"Дві нирки - в неробочому стані. Лікарі прогнозів не дають", - сказав він.

Водночас "Сегодня" з посиланням на заяву Сидоренка зазначає, що лікарі хочуть подивитися динаміку, і тільки на наступному тижні зможуть зробити будь-які прогнози.

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Цю ж інформацію ТСН.ua підтвердили в Харківській міській раді. Тут про стан здоров'я глави Харкова особливо не говорять, але інформацію, поширену в ЗМІ про погіршення стану Геннадія Кернеса, зокрема про відмову другої нирки, підтверджують. Про це сказав секретар міської ради Ігор Терехов.

Водночас син Геннадія Кернеса в коментарі виданню "Объектив" зазначив, що він отримував інформації про погіршення здоров'я батька.

"Не повинен повернутися, а повернеться, але напевно сказати дату не можу, лікарі вирішуватимуть. У мене немає такої інформації про відмову нирки. Нічого вам сказати не можу. Останній раз тиждень тому розмовляли. Це наші сімейні справи. Насилу, але говорить, скоро повернеться до Харкова", - повідомив Кирило Кернес.

Геннадія Кернеса в останній раз бачили на публіці в День міста, 23 серпня 2020 року.

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