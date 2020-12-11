У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ
У мера Харкова Геннадія Кернеса, який нині перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте", відмовили обидві нирки.
У мера Харкова Геннадія Кернеса відмовила друга нирка, він перебуває на стовідсотковому діалізі. Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "Новое Время" повідомив його соратник Павло Фукс.
Інформацію про це підтвердив у коментарі Харків Times директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.
"Дві нирки - в неробочому стані. Лікарі прогнозів не дають", - сказав він.
Водночас "Сегодня" з посиланням на заяву Сидоренка зазначає, що лікарі хочуть подивитися динаміку, і тільки на наступному тижні зможуть зробити будь-які прогнози.
Цю ж інформацію ТСН.ua підтвердили в Харківській міській раді. Тут про стан здоров'я глави Харкова особливо не говорять, але інформацію, поширену в ЗМІ про погіршення стану Геннадія Кернеса, зокрема про відмову другої нирки, підтверджують. Про це сказав секретар міської ради Ігор Терехов.
Водночас син Геннадія Кернеса в коментарі виданню "Объектив" зазначив, що він отримував інформації про погіршення здоров'я батька.
"Не повинен повернутися, а повернеться, але напевно сказати дату не можу, лікарі вирішуватимуть. У мене немає такої інформації про відмову нирки. Нічого вам сказати не можу. Останній раз тиждень тому розмовляли. Це наші сімейні справи. Насилу, але говорить, скоро повернеться до Харкова", - повідомив Кирило Кернес.
Геннадія Кернеса в останній раз бачили на публіці в День міста, 23 серпня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я, жартуючи, пропонував їй продати одну.
А вона мені, сміючись, - "Ні, хай буде, - в хазяйстві згодиться!".
Те що коїться в Харкові коїться по всієї Україні де більше де менше.
Вату в голові людям навіює ТБ
Про полум*яний лохторат і говорити не доводиться.
И в Харькове таких предостаточно, как оказалось.
Якщо здохне Кернес то його псячі колєгі будуть тулити Харкову меморіал сєпару Адольфовічу десь у центрі Харкова.
Я б Адольфовачами назвав всі туалети у Харкові, синонім слова туалет - Адольфовіч.
Але з власними нирками цей фокус не вдався, - і вони йому відмовили.
У наскрізь продажному Кернесі, як з'ясувалося, було і щось чесне, - його нирки...
"І взошол на Шаріте божествєнний Кернес, і сказал, чЬто вірньоцца чєрєз тисячу лєт, когда сєрдца істінно вєрующіх в ніво возрадуюцца святому откровєнію єво во всєх краях і всємі язИкамі сущімі..." (с)
А потом пусть и подыхает.
Так пусть его семейка поживет как большинство людей в Украине.