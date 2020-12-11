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У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ

У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ

У мера Харкова Геннадія Кернеса, який нині перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте", відмовили обидві нирки.

У мера Харкова Геннадія Кернеса відмовила друга нирка, він перебуває на стовідсотковому діалізі. Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "Новое Время" повідомив його соратник Павло Фукс.

Інформацію про це підтвердив у коментарі Харків Times директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

"Дві нирки - в неробочому стані. Лікарі прогнозів не дають", - сказав він.

Водночас "Сегодня" з посиланням на заяву Сидоренка зазначає, що лікарі хочуть подивитися динаміку, і тільки на наступному тижні зможуть зробити будь-які прогнози.

Також читайте: Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера

Цю ж інформацію ТСН.ua підтвердили в Харківській міській раді. Тут про стан здоров'я глави Харкова особливо не говорять, але інформацію, поширену в ЗМІ про погіршення стану Геннадія Кернеса, зокрема про відмову другої нирки, підтверджують. Про це сказав секретар міської ради Ігор Терехов.

Водночас син Геннадія Кернеса в коментарі виданню "Объектив" зазначив, що він отримував інформації про погіршення здоров'я батька.

"Не повинен повернутися, а повернеться, але напевно сказати дату не можу, лікарі вирішуватимуть. У мене немає такої інформації про відмову нирки. Нічого вам сказати не можу. Останній раз тиждень тому розмовляли. Це наші сімейні справи. Насилу, але говорить, скоро повернеться до Харкова", - повідомив Кирило Кернес.

Геннадія Кернеса в останній раз бачили на публіці в День міста, 23 серпня 2020 року.

Також читайте: Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера

Автор: 

хвороба (303) Кернес Геннадій (506)


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Топ коментарі
+104
Интересно найдется добрый харьковчанин-самаритянин, который голосовал за Кернеса и готов пожертвовать почкой ради Адольфыча ?
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11.12.2020 14:38
+70
так может это бумеранг? доумножался?
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11.12.2020 14:43
+50
У Кернеса отказала вторая почка. Врачи прогнозов не дают, - СМИ - Цензор.НЕТ 7072
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11.12.2020 14:42
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"Посетивший Кернеса плотник такой информацией не располагает..." У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9955
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11.12.2020 18:20 Відповісти
У Миши появилась надежда.
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11.12.2020 18:33 Відповісти
Одного не розумію: чому Порох не посадив цього щура за сепаратизм?
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11.12.2020 18:53 Відповісти
Поясню тебе, ватан , популярно . Чтобы Украину не растянули по ***************** распубликам, пришлось договариваться с мерзостью и местечковыми князьками. Результат - освобождено 2/3 Донбасса и сохранена территория. А вам , ватным ботам ,болт в квадрате
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11.12.2020 19:34 Відповісти
А у него нету третьей почки штобы ещё и она отказала, не, хто в курсе ???
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11.12.2020 18:59 Відповісти
Знаю одну знайому дівчину, у якої три нормальні нирки.
Я, жартуючи, пропонував їй продати одну.
А вона мені, сміючись, - "Ні, хай буде, - в хазяйстві згодиться!".
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11.12.2020 19:47 Відповісти
у него (пол-Харькова умножить на 2) почек. пускай добрые избиратели делятся.
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14.12.2020 09:43 Відповісти
полагаю, он давно в таком состоянии, его тянули до первой сессии. теперь можно сливать.
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11.12.2020 19:07 Відповісти
В горсовете шухер...Надо срочно делить земли. делить бюджетные деньги, распределять подряды, аренды....А то вдруг в Харькове на выборах порядочный человек победит и перекроет воровство? Хотя...Откуда возьмётся порядочный? В Харькове? О чём это я? Порядочного к выборам не допустят .... В авторитете только подонки, воровские мрази...
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11.12.2020 19:18 Відповісти
А ти місто в якому живеш вважаєш кращим в Україні?

Те що коїться в Харкові коїться по всієї Україні де більше де менше.
Вату в голові людям навіює ТБ
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11.12.2020 22:10 Відповісти
Напів живий зомбі, керує Харьковом, а хто, а хто, в цьому Харькові живе.
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12.12.2020 11:53 Відповісти
Это какой-то треш...
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11.12.2020 19:30 Відповісти
В Украину приедет мумия .))
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11.12.2020 19:34 Відповісти
Мумия-5???
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11.12.2020 19:54 Відповісти
Мумійо.
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11.12.2020 20:17 Відповісти
нифига....будет править и без почек

У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4761
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11.12.2020 20:17 Відповісти
адольфыч , ссучий пёс
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11.12.2020 23:52 Відповісти
Тобто він =разґаваріваєт с трудом=, але обов*язки мера планував виконувати ?
Про полум*яний лохторат і говорити не доводиться.
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11.12.2020 21:06 Відповісти
Ну вот как так можно, заведомо тяжело больного выдвигать на пост главы Харьков, да и любого другого города или района? Надо проводить перевыборы в Харькове и желательно чтоб кандидаты принесли справку что они полностью здоровые.У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 448
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11.12.2020 21:09 Відповісти
и не наркоманы
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12.12.2020 10:36 Відповісти
А как выбрали зедебилы тяжело больного на всю голову президентом Украины?
И в Харькове таких предостаточно, как оказалось.
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12.12.2020 10:36 Відповісти
Горсовет возглавили гепыны, слуги голосовали "за". Облсовет возглавил слуга, гепыны голосовали "за". Всё по честному. Так что новые выборы под большим вопросом.
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11.12.2020 21:26 Відповісти
І слуг підтримали пси з ЄС
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12.12.2020 12:11 Відповісти
НЕ РОЗУМІЮ ТИХ ХТО ПРОГОЛОСУВАВ ЗА КЕРНЕСА
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11.12.2020 21:32 Відповісти
Тем более во время пандемии когда люди погибали от нехватки медикаментов и приборов по вентиляции легких а он лечился не в Украине а в одной из лучших клиник Германии.
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11.12.2020 22:00 Відповісти
А замість фінансування комунальних лікарень витрачав наші гроши на мавпятникі та фонтани з мавпами!
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11.12.2020 23:50 Відповісти
Так хернес без нирок, а хряковчане без мізків.
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12.12.2020 11:55 Відповісти
І в Харкові є патріотичні люди, тому для Харкова все тільки починається
Якщо здохне Кернес то його псячі колєгі будуть тулити Харкову меморіал сєпару Адольфовічу десь у центрі Харкова.
Я б Адольфовачами назвав всі туалети у Харкові, синонім слова туалет - Адольфовіч.
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11.12.2020 22:14 Відповісти
Адольфович думав, що за гроші може мати все. Тому він не звик до відмов.
Але з власними нирками цей фокус не вдався, - і вони йому відмовили.
У наскрізь продажному Кернесі, як з'ясувалося, було і щось чесне, - його нирки...
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11.12.2020 22:28 Відповісти
Я не понимаю харьковчан, он у них и из загробного мира будет городом руководить?
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11.12.2020 23:44 Відповісти
Можливо, ми є свідками зародження нової релігії, - кернестиянства. )))
"І взошол на Шаріте божествєнний Кернес, і сказал, чЬто вірньоцца чєрєз тисячу лєт, когда сєрдца істінно вєрующіх в ніво возрадуюцца святому откровєнію єво во всєх краях і всємі язИкамі сущімі..." (с)
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12.12.2020 01:20 Відповісти
какой дебил ответит за растраченные деньги за выборы человека, который 1 ногой в могиле?? харьковчане такие богатые?? ну придурки просто.
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12.12.2020 00:48 Відповісти
У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5558
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12.12.2020 07:33 Відповісти
Новость из разряда: "все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо".
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12.12.2020 08:12 Відповісти
Как бы там ни было, но человек отмучился (можно уже так сказать)...
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12.12.2020 09:20 Відповісти
550 млн. гривен ремонт бти, по 8 косарей зелени за одну скамейку, 1000 га выведеннной земли в городе на левые фирмы. Спасибо гепа, ты их сделал, даже абсолютно не дееспособным. Главное на твоём имени сошли, цирк от фукса закончился. кстати за что там дело в России
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12.12.2020 10:03 Відповісти
Все, что украл, до последней копейки - на лечение!
А потом пусть и подыхает.
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12.12.2020 10:34 Відповісти
хреновая идея, крал у Харьковчан, а отдал Шарите. Ближайший фельдманн, вряд ли Новак или терехов прокатит
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12.12.2020 10:38 Відповісти
Ну...харьковчанам он же ничего не вернет!?
Так пусть его семейка поживет как большинство людей в Украине.
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12.12.2020 10:45 Відповісти
милициянты уже ожили, сметы трясут. Это их выход по ходу. Могут и семейство дотрясти, не ясно только в чей карман. При бюджетие 12 млрд, потенциально в разы больше, самый перспективный город. По факту только душат, и ваты процентов 50. За 25 лет пару станций метро
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12.12.2020 11:01 Відповісти
Чтобы в Харькове продолжалось воровство,коррупция и облапошивание харьковчан, а они при этом оставались довольными властью, довольными мэром и его бандой, надо загримировать Добкина под Кернеса, и пусть правит городом , пока его наркотики не свалят в могилу....Как вам вариант? Благодарить не надо....
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12.12.2020 11:45 Відповісти
Чуть не забыл.... Для большей схожести Добкину надо прострелить позвоночник...Но,это - мелочи поправимые...
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12.12.2020 11:48 Відповісти
У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1324Michael Jackson - Thriller (Official Video) , Зомбі У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1324Michael Jacksona може бути мером Харкова.
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12.12.2020 14:46 Відповісти
Харковчане в трауре, любимый мэр , убийца,сепар, корупционер, а ведь он в декабре обещал вернутся и кернесовский сынок дллбйоб выставлял карикатурки как гепа трахает смерть, а на самом деле наоборот она трахает гепу, а потом возьмётся за допу.
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12.12.2020 13:41 Відповісти
сейчас двух холопов пришлют в шарите со здоровыми почками, делов то
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12.12.2020 14:10 Відповісти
Может скорее здохнет этот предатель украины кернес и в харьков прийдёт свобода от продажных жидов типа Добкиных и прочих!!
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12.12.2020 15:21 Відповісти
Кернеса ПОМНОЖИЛИ НА НУЛЬ
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12.12.2020 18:56 Відповісти
Надувний Гепа - чим не вихід

У Кернеса відмовила друга нирка. Лікарі прогнозів не дають, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 165
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12.12.2020 19:01 Відповісти
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