Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от осложнений COVID-19

В Латвии от осложнений после коронавируса умер известный корейский режиссер Ким Ки Дук. Ему было 59 лет.

Об этом пишет издание Delfi.lv со ссылкой на режиссера и продюсера Виталия Манского, передает Цензор.НЕТ.

"Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь", - рассказал Манский.

По его словам, 11 декабря появилась информация о том, что режиссер умер в больнице от осложнений COVID-19. Смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

Посольство Южной Кореи в Латвии заявило изданию, что пока не готово комментировать эту информацию.

Отмечается, что в Латвию режиссер прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, он планировал купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство, но на запланированную встречу не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам.

Ким Ки Дук – всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля – за ленту "Самаритянка". Также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".

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