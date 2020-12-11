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Новости Коронавирус и карантин
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Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от осложнений COVID-19

Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от осложнений COVID-19

В Латвии от осложнений после коронавируса умер известный корейский режиссер Ким Ки Дук. Ему было 59 лет.

Об этом пишет издание Delfi.lv со ссылкой на режиссера и продюсера Виталия Манского, передает Цензор.НЕТ

"Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь", - рассказал Манский.

По его словам, 11 декабря появилась информация о том, что режиссер умер в больнице от осложнений COVID-19. Смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

Посольство Южной Кореи в Латвии заявило изданию, что пока не готово комментировать эту информацию.

Отмечается, что в Латвию режиссер прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, он планировал купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство, но на запланированную встречу не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам.

Ким Ки Дук – всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля – за ленту "Самаритянка". Также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".

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молодой...
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11.12.2020 14:40 Ответить
Весна, лето, осень, зима и снова весна...
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11.12.2020 14:47 Ответить
Вирус забирает лучших, ну, шоб не базарничать. Наверное мужик был крут, раз посетил Сцанкт Пи..орсбург.
Зачем ехать на Парашку было? Блин, есть интернет и можно понять шо туда если поедешь, то ты как минимум дурак.
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11.12.2020 14:53 Ответить
Поперся в Юрмалу через Пітєр... Що.Ти .Там.Забув ?????
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11.12.2020 15:29 Ответить
Упоминающих С.Петербург, конечно же, не посещает мысль о том, что между Ю.Кореей и Латвией нет прямого авиасообщения
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11.12.2020 15:49 Ответить
 
 