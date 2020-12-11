Знаменитий корейський режисер Кім Кі Дук помер від ускладнень COVID-19

В Латвії від ускладнень після коронавірусу помер відомий корейський режисер Кім Кі Дук. Йому було 59 років.

Про це пише видання Delfi.lv з посиланням на режисера і продюсера Віталія Манського, передає Цензор.НЕТ.

"Лауреат Каннського, Венеціанського і Берлінського кінофестивалів, режисер Кім Кі Дук приїхав до Латвії 20 листопада, а починаючи з 5 грудня не виходив на зв'язок", - розповів Манський.

За його словами 11 грудня з'явилася інформація про те, що режисер помер в лікарні від ускладнень COVID-19. Смерть Кім Кі Дука підтвердила його перекладачка Дарина Крутова.

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Посольство Південної Кореї в Латвії заявило виданню, що поки не готове коментувати цю інформацію.

Зазначається, що в Латвію режисер прибув через Естонію з Санкт-Петербурга. За неофіційною інформацією, він планував купити будинок в Юрмалі і оформити посвідку на проживання, але на заплановану зустріч не з'явився. Після цього його колеги забили на сполох і почали пошук по лікарнях.

Кім Кі Дук - всесвітньо відомий південнокорейський режисер і сценарист. Лауреат Венеціанського кінофестивалю за фільми "П'єта" і "Порожній будинок", Каннського кінофестивалю за фільм "Аріран", Берлінського кінофестивалю - за стрічку "Самаритянка". Також відомий як автор фільмів "Весна, літо, осінь, зима і знову весна", "Натягнута тятива", "Час", "Зітхання".