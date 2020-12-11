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Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию, - Кулеба

Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию, - Кулеба

Председательство Украины в Дунайской комиссии в 2021-2023 годах является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать его евроинтеграции и экономическому развитию.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию. Председателем на 2021-2023 годы избрана наша госпожа посол в Венгрии Любовь Непоп", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать его  евроинтеграции и экономическому развитию.

Также читайте: Венгрия передала 1 млн гривен на ликвидацию последствий паводков на западе Украины, - посол Непоп

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Непоп посол (19)


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И шо? Селёдки Дунайской будем больше хавать? Или шо?
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11.12.2020 15:03 Ответить
Еще больше селедки будет проплывать мимо хава@а.
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11.12.2020 15:12 Ответить
По значимости - это, как если бы Кулеба возглавил Опошнянский сельсовет....
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11.12.2020 15:05 Ответить
только за историю не спорьте, ибо венграм мы можем много чего сказать.
солдики они крутые, но как бы рвение было бы лучше не на мародерство направлять.
и блин, они же в Европе тоже как бы не особо местные?

кстати, а чего выгнали Климкина то? вроде неплохо чет там служил.
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11.12.2020 15:07 Ответить
он дурак? как Украина может быть в комиссии 70 лет?
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11.12.2020 15:12 Ответить
лучше бы посол непопа венграм мозги вправляла за их закидоны а не в комиссиях бессмысленных заседала
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11.12.2020 15:13 Ответить
Руководство Дунайской Комиссии
https://www.danubecommission.org/dc/wp-content/uploads/2016/11/Gordan_Grlic_Radman.jpg Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8354 Председатель
Его Превосходительство Гордан Грлиц Радман
Министр иностранных и европейских дел Республики Хорватии
Представитель Республики Хорватия в Дунайской КомиссииДмитрий поторопился?
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11.12.2020 15:17 Ответить
Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Джерело: https://censor.net/ua/n3236423
ну от на кого розрахована ця маячня?
Україна, як самостійна, незалежна держава, існує 30 років.
то які 70? чи перебуваючи під окупацією росії в статусі Української РСР Україна могла щось очолити, як самостійний суб'єкт? звісно що ні.
брешуть навіть у таких речах аби додати ваги хоч чомусь, що відбувається за каденції недоумка - ну *******.
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11.12.2020 15:46 Ответить
 
 