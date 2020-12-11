Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию, - Кулеба
Председательство Украины в Дунайской комиссии в 2021-2023 годах является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать его евроинтеграции и экономическому развитию.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию. Председателем на 2021-2023 годы избрана наша госпожа посол в Венгрии Любовь Непоп", - говорится в сообщении.
По словам Кулебы, председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать его евроинтеграции и экономическому развитию.
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солдики они крутые, но как бы рвение было бы лучше не на мародерство направлять.
и блин, они же в Европе тоже как бы не особо местные?
кстати, а чего выгнали Климкина то? вроде неплохо чет там служил.
https://www.danubecommission.org/dc/wp-content/uploads/2016/11/Gordan_Grlic_Radman.jpg Председатель
Его Превосходительство Гордан Грлиц Радман
Министр иностранных и европейских дел Республики Хорватии
Представитель Республики Хорватия в Дунайской КомиссииДмитрий поторопился?
ну от на кого розрахована ця маячня?
Україна, як самостійна, незалежна держава, існує 30 років.
то які 70? чи перебуваючи під окупацією росії в статусі Української РСР Україна могла щось очолити, як самостійний суб'єкт? звісно що ні.
брешуть навіть у таких речах аби додати ваги хоч чомусь, що відбувається за каденції недоумка - ну *******.