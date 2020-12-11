Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию, - Кулеба

Председательство Украины в Дунайской комиссии в 2021-2023 годах является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать его евроинтеграции и экономическому развитию.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые за 70 лет членства Украина возглавила Дунайскую комиссию. Председателем на 2021-2023 годы избрана наша госпожа посол в Венгрии Любовь Непоп", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать его евроинтеграции и экономическому развитию.

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