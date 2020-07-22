Венгрия передала 1 млн гривен на ликвидацию последствий паводков на западе Украины, - посол Непоп
Канцелярия премьер-министра Венгрии приняла решение предоставить Украине гуманитарную помощь в связи с наводнениями в западных областях Украины.
Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в ходе встречи с заместителем государственного секретаря Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Андрашем Барани поблагодарила за решение канцелярии премьер-министра Венгрии о предоставлении гуманитарной помощи в связи с наводнениями в западных областях Украины на сумму 10 млн. форинтов (1 млн гривен) в виде средств, необходимых для ликвидации последствий наводнений", - написала она.
Дипломат напомнила, что об этой помощи просил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Киев его венгерского коллеги Петера Сийярто.
Напомним, в конце июня из-за сильных осадков в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях начались паводки. Стихия унесла жизни четырех человек, разрушила и повредила сотни домов, мостов, дорог. Правительство выделило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.
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интересно во сколько Украине обошёлся визит этого *******!?
И эти люди требуют от нас изменений в законы о языке и образовании?