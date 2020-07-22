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Новости Паводки на Западной Украине
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Венгрия передала 1 млн гривен на ликвидацию последствий паводков на западе Украины, - посол Непоп

Венгрия передала 1 млн гривен на ликвидацию последствий паводков на западе Украины, - посол Непоп

Канцелярия премьер-министра Венгрии приняла решение предоставить Украине гуманитарную помощь в связи с наводнениями в западных областях Украины.

Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в ходе встречи с заместителем государственного секретаря Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Андрашем Барани поблагодарила за решение канцелярии премьер-министра Венгрии о предоставлении гуманитарной помощи в связи с наводнениями в западных областях Украины на сумму 10 млн. форинтов (1 млн гривен) в виде средств, необходимых для ликвидации последствий наводнений", - написала она.

Дипломат напомнила, что об этой помощи просил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Киев его венгерского коллеги Петера Сийярто.

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Венгрия передала 1 млн гривен на ликвидацию последствий паводков на западе Украины, - посол Непоп 01

Напомним, в конце июня из-за сильных осадков в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях начались паводки. Стихия унесла жизни четырех человек, разрушила и повредила сотни домов, мостов, дорог. Правительство выделило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.

Также читайте: Красный Крест собрал 160 тыс. евро для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины

Автор: 

Венгрия (2000) паводок (294) гуманитарная помощь (1267) Непоп посол (19)


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Топ комментарии
+5
Даааа, 1 миллион гривен, это да......
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22.07.2020 20:07
+2
Подарили денег на одну иномарку Е-класса, ну офигеть!
И эти люди требуют от нас изменений в законы о языке и образовании?
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22.07.2020 23:39
+1
Кулеба ще би у Путіна попросив. Позорище, за такі копійки принижуватися.
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22.07.2020 19:36
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Кулеба ще би у Путіна попросив. Позорище, за такі копійки принижуватися.
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22.07.2020 19:36 Ответить
Даааа, 1 миллион гривен, это да......
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22.07.2020 20:07 Ответить
З форинтами у мадярів зовсім туго.
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22.07.2020 22:02 Ответить
С паршивой овцы - шерсти клок
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22.07.2020 20:18 Ответить
спс, конечно, но 1 миллион грн - ниочем
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22.07.2020 20:34 Ответить
Это не помощь,это подачка!!!
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22.07.2020 20:57 Ответить
От цигане, 90% разворовали по дороге. Нет гнуснее и подлее венгра.
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22.07.2020 21:21 Ответить
об этой помощи просил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Киев его венгерского коллеги Петера Сийярто. Источник: https://censor.net/n3209642
интересно во сколько Украине обошёлся визит этого *******!?
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22.07.2020 21:43 Ответить
Це приблизно 37 тис. американських доларів. Наша вдячність має бути безмежною.
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22.07.2020 22:04 Ответить
помогают своим территориям, спасибо пэцэ
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22.07.2020 22:14 Ответить
Подарили денег на одну иномарку Е-класса, ну офигеть!
И эти люди требуют от нас изменений в законы о языке и образовании?
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22.07.2020 23:39 Ответить
это насмешка или пренебрежение?
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23.07.2020 11:28 Ответить
 
 