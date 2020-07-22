Угорщина передала 1 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України, - посол Непоп
Канцелярія прем'єр-міністра Угорщини прийняла рішення надати Україні гуманітарну допомогу у зв'язку з повенями в західних областях України.
Про це повідомила в Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під час зустрічі з заступником державного секретаря Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Андрашем Барані подякувала за рішення канцелярії прем'єр-міністра Угорщини про надання гуманітарної допомоги у зв'язку з повенями в західних областях України на суму 10 млн форинтів (1 млн гривень) у вигляді засобів, необхідних для ліквідації наслідків повеней", - написала вона.
Дипломат нагадала, що про цю допомогу просив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Києва його угорського колеги Петера Сійярто.
Нагадаємо, наприкінці червня через сильні опади в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях почалися паводки. Стихія забрала життя чотирьох людей, зруйнувала і пошкодила сотні будинків, мостів, доріг. Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.
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интересно во сколько Украине обошёлся визит этого *******!?
И эти люди требуют от нас изменений в законы о языке и образовании?