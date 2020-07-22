Угорщина передала 1 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України, - посол Непоп

Канцелярія прем'єр-міністра Угорщини прийняла рішення надати Україні гуманітарну допомогу у зв'язку з повенями в західних областях України.

Про це повідомила в Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час зустрічі з заступником державного секретаря Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Андрашем Барані подякувала за рішення канцелярії прем'єр-міністра Угорщини про надання гуманітарної допомоги у зв'язку з повенями в західних областях України на суму 10 млн форинтів (1 млн гривень) у вигляді засобів, необхідних для ліквідації наслідків повеней", - написала вона.

Дипломат нагадала, що про цю допомогу просив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Києва його угорського колеги Петера Сійярто.

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Нагадаємо, наприкінці червня через сильні опади в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях почалися паводки. Стихія забрала життя чотирьох людей, зруйнувала і пошкодила сотні будинків, мостів, доріг. Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.