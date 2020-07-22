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Новини Паводки на Західній Україні
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Угорщина передала 1 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України, - посол Непоп

Угорщина передала 1 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України, - посол Непоп

Канцелярія прем'єр-міністра Угорщини прийняла рішення надати Україні гуманітарну допомогу у зв'язку з повенями в західних областях України.

Про це повідомила в Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час зустрічі з заступником державного секретаря Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Андрашем Барані подякувала за рішення канцелярії прем'єр-міністра Угорщини про надання гуманітарної допомоги у зв'язку з повенями в західних областях України на суму 10 млн форинтів (1 млн гривень) у вигляді засобів, необхідних для ліквідації наслідків повеней", - написала вона.

Дипломат нагадала, що про цю допомогу просив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Києва його угорського колеги Петера Сійярто.

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Угорщина передала 1 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України, - посол Непоп 01

Нагадаємо, наприкінці червня через сильні опади в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях почалися паводки. Стихія забрала життя чотирьох людей, зруйнувала і пошкодила сотні будинків, мостів, доріг. Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

Автор: 

Угорщина (2335) паводок (233) гуманітарна допомога (1002) Непоп посол (18)


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Топ коментарі
+5
Даааа, 1 миллион гривен, это да......
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22.07.2020 20:07
+2
Подарили денег на одну иномарку Е-класса, ну офигеть!
И эти люди требуют от нас изменений в законы о языке и образовании?
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22.07.2020 23:39
+1
Кулеба ще би у Путіна попросив. Позорище, за такі копійки принижуватися.
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22.07.2020 19:36
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Кулеба ще би у Путіна попросив. Позорище, за такі копійки принижуватися.
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22.07.2020 19:36 Відповісти
Даааа, 1 миллион гривен, это да......
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22.07.2020 20:07 Відповісти
З форинтами у мадярів зовсім туго.
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22.07.2020 22:02 Відповісти
С паршивой овцы - шерсти клок
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22.07.2020 20:18 Відповісти
спс, конечно, но 1 миллион грн - ниочем
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22.07.2020 20:34 Відповісти
Это не помощь,это подачка!!!
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22.07.2020 20:57 Відповісти
От цигане, 90% разворовали по дороге. Нет гнуснее и подлее венгра.
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22.07.2020 21:21 Відповісти
об этой помощи просил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Киев его венгерского коллеги Петера Сийярто. Источник: https://censor.net/n3209642
интересно во сколько Украине обошёлся визит этого *******!?
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22.07.2020 21:43 Відповісти
Це приблизно 37 тис. американських доларів. Наша вдячність має бути безмежною.
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22.07.2020 22:04 Відповісти
помогают своим территориям, спасибо пэцэ
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22.07.2020 22:14 Відповісти
Подарили денег на одну иномарку Е-класса, ну офигеть!
И эти люди требуют от нас изменений в законы о языке и образовании?
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22.07.2020 23:39 Відповісти
это насмешка или пренебрежение?
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23.07.2020 11:28 Відповісти
 
 