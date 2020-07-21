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Новости Паводки на Западной Украине
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Президент подписал закон, предусматривающий 2 млрд грн на ликвидацию последствий паводков и других ЧС

Президент подписал закон, предусматривающий 2 млрд грн на ликвидацию последствий паводков и других ЧС

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "№ 746-их, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что закон увеличивает на 2 млрд грн резервный фонд, сформированный в Государственном бюджете Украины для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.

"Таким образом, документ регулирует вопросы финансового обеспечения мероприятий по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 3 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 3776 "О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20720) паводок (294)


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осталось тока устроить паводок - и гроши в кармане
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21.07.2020 21:34 Ответить
Матеріальна допомога вирубувачам лісів.
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21.07.2020 21:35 Ответить
и заметьте, не в фонд порошенко личньій карман, а украинцам
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21.07.2020 21:42 Ответить
добре, що гройсман заробив ці мільярди...ще є, що роздавати...але це вже не надовго
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21.07.2020 21:48 Ответить
Президент підписав закон, який передбачає 2 млрд грн на ліквідацію наслідків паводків та інших НС - Цензор.НЕТ 8255
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21.07.2020 21:56 Ответить
нет слов
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21.07.2020 22:07 Ответить
Лучше бы подписал собственный приговор пока не поздно. Ведь дальше никто вообще не спросит и бумажку не даст.
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21.07.2020 21:45 Ответить
А треба з вПОПуредників гроші зідрати-збагатилися
на "злисінням" лісів!!
Всі знають Хто!!
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21.07.2020 21:55 Ответить
Вже надрукували?
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21.07.2020 22:23 Ответить
 
 