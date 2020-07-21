Президент подписал закон, предусматривающий 2 млрд грн на ликвидацию последствий паводков и других ЧС

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "№ 746-их, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что закон увеличивает на 2 млрд грн резервный фонд, сформированный в Государственном бюджете Украины для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.

"Таким образом, документ регулирует вопросы финансового обеспечения мероприятий по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 3 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 3776 "О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год".