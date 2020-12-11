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Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію, - Кулеба

Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію, - Кулеба

Головування України в Дунайській Комісії в 2021-2023 роках є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, сприятиме її євроінтеграції та економічного розвитку.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки обрано нашу пані посла в Угорщині Любов Непоп", - йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, що сприятиме її євроінтеграції та економічному розвитку.

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Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Непоп посол (18)


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И шо? Селёдки Дунайской будем больше хавать? Или шо?
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11.12.2020 15:03 Відповісти
Еще больше селедки будет проплывать мимо хава@а.
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11.12.2020 15:12 Відповісти
По значимости - это, как если бы Кулеба возглавил Опошнянский сельсовет....
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11.12.2020 15:05 Відповісти
только за историю не спорьте, ибо венграм мы можем много чего сказать.
солдики они крутые, но как бы рвение было бы лучше не на мародерство направлять.
и блин, они же в Европе тоже как бы не особо местные?

кстати, а чего выгнали Климкина то? вроде неплохо чет там служил.
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11.12.2020 15:07 Відповісти
он дурак? как Украина может быть в комиссии 70 лет?
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11.12.2020 15:12 Відповісти
лучше бы посол непопа венграм мозги вправляла за их закидоны а не в комиссиях бессмысленных заседала
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11.12.2020 15:13 Відповісти
Руководство Дунайской Комиссии
https://www.danubecommission.org/dc/wp-content/uploads/2016/11/Gordan_Grlic_Radman.jpg Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8354 Председатель
Его Превосходительство Гордан Грлиц Радман
Министр иностранных и европейских дел Республики Хорватии
Представитель Республики Хорватия в Дунайской КомиссииДмитрий поторопился?
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11.12.2020 15:17 Відповісти
Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Джерело: https://censor.net/ua/n3236423
ну от на кого розрахована ця маячня?
Україна, як самостійна, незалежна держава, існує 30 років.
то які 70? чи перебуваючи під окупацією росії в статусі Української РСР Україна могла щось очолити, як самостійний суб'єкт? звісно що ні.
брешуть навіть у таких речах аби додати ваги хоч чомусь, що відбувається за каденції недоумка - ну *******.
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11.12.2020 15:46 Відповісти
 
 