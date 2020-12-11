Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію, - Кулеба

Головування України в Дунайській Комісії в 2021-2023 роках є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, сприятиме її євроінтеграції та економічного розвитку.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки обрано нашу пані посла в Угорщині Любов Непоп", - йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, що сприятиме її євроінтеграції та економічному розвитку.

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