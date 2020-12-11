Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію, - Кулеба
Головування України в Дунайській Комісії в 2021-2023 роках є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, сприятиме її євроінтеграції та економічного розвитку.
Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки обрано нашу пані посла в Угорщині Любов Непоп", - йдеться в повідомленні.
За словами Кулеби, головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, що сприятиме її євроінтеграції та економічному розвитку.
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солдики они крутые, но как бы рвение было бы лучше не на мародерство направлять.
и блин, они же в Европе тоже как бы не особо местные?
кстати, а чего выгнали Климкина то? вроде неплохо чет там служил.
https://www.danubecommission.org/dc/wp-content/uploads/2016/11/Gordan_Grlic_Radman.jpg Председатель
Его Превосходительство Гордан Грлиц Радман
Министр иностранных и европейских дел Республики Хорватии
Представитель Республики Хорватия в Дунайской КомиссииДмитрий поторопился?
ну от на кого розрахована ця маячня?
Україна, як самостійна, незалежна держава, існує 30 років.
то які 70? чи перебуваючи під окупацією росії в статусі Української РСР Україна могла щось очолити, як самостійний суб'єкт? звісно що ні.
брешуть навіть у таких речах аби додати ваги хоч чомусь, що відбувається за каденції недоумка - ну *******.