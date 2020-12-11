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Зарплату сотрудникам полиции нужно повышать в несколько раз, - Геращенко

Зарплату сотрудникам полиции нужно повышать в несколько раз, - Геращенко

Существует несоответствие заработной платы следователя полиции и нагрузки, которая на него идет, поэтому нужно повышать зарплату полицейским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"У нас есть определенное несоответствие зарплаты следователя в 12-14 тысяч гривен и нагрузкой, которая на него идет с тем, что не можем долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 тыс. гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому есть определенная ситуация, что нужно повышать уровень зарплаты полицейским", - отметил замглавы МВД.

Геращенко напомнил о ранее опубликованной им статистике для сравнения зарплат, которые за год получают сотрудники различных правоохранительных органов, и отметил, что размер годовой зарплаты полицейского и сотрудника НАБУ отличаются в 5-6 раз.

"Но дела, которые распутывают полицейские, бывают не менее сложные и не менее насущные и важные, чем у сотрудников НАБУ. Конечно, работники полиции, зная, что в НАБУ зарплата в 5-6 раз выше, задают вопрос: а почему так? Ни в одной западной стране нет такого, что сотрудник одного правоохранительного органа получает в столько раз больше, чем сотрудник другого правоохранительного органа", - подчеркнул Геращенко.

Кроме того, по словам замминистра, необходимо увеличить количество следственных судей в наиболее загруженных судах.

Читайте: Замглавы МВД Антон Геращенко заразился коронавирусом

Автор: 

Нацполиция (16446) правоохранительные органы (2969) Геращенко Антон (1438) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+53
А військові облізуть. Головне - поліція.
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11.12.2020 15:44
+31
А че это хряк с зарплатой НАБУ сравнивает?Сравни с зарплатой медсестры и тогда придется уменьшить в два раза.Кубометр жира
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11.12.2020 15:51
+25
Співробітників поліції в Україні в кілька раз більше на 100 тис. населення ніж в США та інших розвинутих країнах! МВС може скоротити штат поліції і збільшити зарплати!
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11.12.2020 15:45
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Правила форума Совет форумчан
А військові облізуть. Головне - поліція.
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11.12.2020 15:44 Ответить
Співробітників поліції в Україні в кілька раз більше на 100 тис. населення ніж в США та інших розвинутих країнах! МВС може скоротити штат поліції і збільшити зарплати!
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11.12.2020 15:45 Ответить
А что им там еще и зарплату платят?
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11.12.2020 15:49 Ответить
Наприклад можна повністю розформувати поліцію охорони як непрофільний підрозділ, або приватизувати цю структуру, вивевши її в окрему охоронну агенцію з правом носіння вогнепальної зброї. Можна ліквідувати підрозділи колишнього Беркуту і на цьому зекономити - навіщо потрібен Беркут якщо в МВС є НГУ? Можна скоротити Корд, як підрозділ який показує вкрай погані результати і в нас же є НГУ, навіщо нам ще Корд? Можна Корд перевести в НГУ і об'єднати з тюремним спецназом - оптимізувати. Максимально скоротити штат обласних та районних управлінь МВС і все що можна віддати на оутсорсінг!
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11.12.2020 15:52 Ответить
І медики на мінімалці.
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11.12.2020 15:54 Ответить
якби тіко медіки... окрім судової та правоохороної гілкі, усі геть на мінімалках...
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11.12.2020 21:37 Ответить
Можно подумать муссора лучше работать начнут. И так мусора лучше живут чем военные., и не воюют на передке.
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11.12.2020 15:56 Ответить
Марченко о переносе повышения минимальной зарплаты на декабрь 2021: Существовал риск инфляции



мусорам поднять зп - вообще увидим гиперинфляцию))

ведь если минималку повысить на 50 (!) грн - инфляция добьет "ыканомику" у зе-лохов))
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11.12.2020 17:00 Ответить
Дела расследуют...а распутывают нитки .. леску...
Но для антошки видимо все какая разница...
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11.12.2020 15:45 Ответить
У антонины ковидные галлюцинации.
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11.12.2020 15:46 Ответить
красиво сказал)
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11.12.2020 17:13 Ответить
Так приведите штатное расписание в разумные нормы, вас же там уже наверно 600000 чел., а толку?
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11.12.2020 15:46 Ответить
"Зарплату сотрудникам полиции нужно повышать в несколько раз, - Геращенко" - говорят, что COVID-19 даёт осложнения на мозги.
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11.12.2020 15:46 Ответить
Это яркий пример осложнения на отсутствующий мозг)))
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11.12.2020 16:17 Ответить
Что тамошние воры в МВД курят? Ну нельзя же так!
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11.12.2020 15:48 Ответить
А есть еще врачи, которым тоже нужно, есть учителя, есть множество бюджетников, где зарплата не соответствует "нагрузке", но где денег взять, может мультимиллионер-бизнесмен Аваков поделится?
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11.12.2020 15:49 Ответить
А укрепить курс гривны в несколько раз не пробовали? Да хрен с ним, в несколько раз! Хотя бы на 15%! Помню в прошлом году вой стоял на зелёных болотах на Банковой.
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11.12.2020 15:49 Ответить
А где посадки?
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11.12.2020 15:49 Ответить
выпилили на отопление
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11.12.2020 15:51 Ответить
Падлюка, у нас война идет! Так , может, зарплату нужно военным повышать В НЕСКОЛЬКО РАЗ!!!!!!!!!!
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11.12.2020 15:50 Ответить
Гнида толстожопая, зажрался уже окончательно, хрен им, а не повышение зарплаты.
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11.12.2020 16:31 Ответить
А че это хряк с зарплатой НАБУ сравнивает?Сравни с зарплатой медсестры и тогда придется уменьшить в два раза.Кубометр жира
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11.12.2020 15:51 Ответить
Не так! 1769₴ -40% от зарплаты! С их эффективностью и того много!
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11.12.2020 16:02 Ответить
У МВД уже бюджет в 1.5 раз выше, чем у МО. А у нас как бы война. Может проще таких как Антонина накуй послать?
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11.12.2020 15:52 Ответить
Хотя некоторым полицейским можно и поднять. Но только после обязательного экзамена и отсеивания профнепригодных - Антонину это тоже касается. В экзамене обязательно должны быть подтягивания не менее 15 раз, кросс 10-15 км на время, стрельба, вождение, задачи на логику. Месяц на подготовку, не прошедших - нахер без права восстановления.
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11.12.2020 15:57 Ответить
Короче, очередная переаттестация, 1000-1500$ с носа , нормально буит?Кумовьям-скидки
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11.12.2020 16:41 Ответить
Все решаемо. Можно и экзаменаторов из Балтии или Грузии, к примеру, пригласить. Можно сдавать без имен и фамилий по номерам (или штрих-кодам). Было бы желание - организовать можно все. Но этого не будет, потому что рулят такие тупые толстожопые поцы, как Антонина.
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11.12.2020 16:58 Ответить
Ковид ему на голову осложнение дал?
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11.12.2020 15:52 Ответить
А что,дельное предложение.сажаем Авакяна с полной конфискацией,потом весь януковский сброд,который Авакян успешно переаттестовал,всю шоблу,которую Авакян поставил на ответственные посты,набираем строго по конкурсу людей,готовых служить не Авакяну,а государству,и платим им достойную зарплату.причем Тоха Г.в их число входить никак не должен.я-только ЗА!
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11.12.2020 15:55 Ответить
ваши так называемые правоохранители , компенсируют себе переработки крышеванием наркоторговли , проституции и прочими не законными видами деятельности
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11.12.2020 15:55 Ответить
Тогда Тохе придется вылизывать подносы, а не тарелки.
Морда и жопа растет, а ему все мало.
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11.12.2020 15:56 Ответить
А не пойти бы тебе на**** со своими полицаями Антонина
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11.12.2020 15:57 Ответить
так называемый, министр зравохранения, степашка, заявил: "Мы сейчас находимся на войне с COVID-19..." так может вспомним о врачах и доплатим им? или всё на репрессивную систему и на дороги пустим??
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11.12.2020 15:58 Ответить
Я пам'ятаю що на Орді під час війни в Чечні туди відправляли ментів.
Ні, це не натяк. Це бажання якщо хочуть отримувати великі гроші.
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11.12.2020 15:59 Ответить
Пусть из своей заплаты и повышает, экономист очкастый...
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11.12.2020 16:01 Ответить
Антошка видать водовки-аваковки перепил !!!! А как же врачи и военные на передовой ? А учителям по 4000 долляров?
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11.12.2020 16:03 Ответить
А ещё им нужно снизить пенсионный возраст и лечить печень бесплатно ! 😆
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11.12.2020 16:03 Ответить
...ога-ога, на воротник тебе, антонина
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11.12.2020 16:04 Ответить
Медики пд час пандемії?.
Військові під час війни?.
Ні..
На меті побудова поліцейської держави на кшталт "а ля лукащенко"..
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11.12.2020 16:04 Ответить
Повышение зарплаты бездельникам - однозначный путь инфляции для всех. Чем занимается полицейский основную часть своей 40-часовой недели в участке? Да ничем. И это называют "напряженным трудом?"
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11.12.2020 16:08 Ответить
Бумажки перекладывают... Мышцы устают.
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11.12.2020 16:13 Ответить
40 часовой недели 😂😂😂 приглашаю работу в полицию. Месяцами бывало у меня в милиции, что работал без выходных. Рабочий график с 7.00 и до распоряжение начальства (обычно после 20.00)
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11.12.2020 16:32 Ответить
Про Сизифа слышали ? Это не про Врадиевку.
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11.12.2020 16:39 Ответить
ну то ,что начальство у вас там всегда право, безсовестно забирают почти все время, не оставляя на отдых и семью,известно, но там же пенция рано, и на пенции тогда уже с внуками можно раслабиться.
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11.12.2020 16:48 Ответить
Врачи, учителя, пенсионеры, да и вобще люди всех профессий живут без нагрузок??? Да с таким уровнем коррупции многим "следователям" и зарплат не нужно! Только должность и полномочия. А дальше они сами смогут.
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11.12.2020 16:12 Ответить
Остальные облезут?
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11.12.2020 16:16 Ответить
Осел строит кацапию
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11.12.2020 16:17 Ответить
Правильно. Особенно офицерам.
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11.12.2020 16:16 Ответить
утром - вирус, вечером - дай миллиард. Или несколько. До завтра бы подождал...
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11.12.2020 16:17 Ответить
Смотрю , многие недовольны. А чуть что , то спасите-помогите.
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11.12.2020 16:18 Ответить
Они скорей помогут бандитам, тем которые с баблом, а простому народу им просто плевать!
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11.12.2020 16:44 Ответить
Очень сильное заявление: зарплату сотрудникам полиции нужно повышать в несколько раз! Все полицейские зааплодировали и закричали Антона Геращенко в Министры... Но, тут проходил мимо депутат Іван Пере*еридніпро и сказал: В несколько раз!? Маловато будет! Если откровенно - мелко! Зарплату сотрудникам полиции нужно повышать в несколько десятков раз! Все полицейские зааплодировали и закричали ван Пере*еридніпро в Министры. Вот какая термоядерная и непобедимая сила популизма - всего несколько слов поменял в предложении - призыве...
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11.12.2020 16:19 Ответить
не можем долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 тыс. гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц

Зрівняв бюджетників з приватними
Зробіть приватний слідчий орган і хай сам на себе заробляє
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11.12.2020 16:29 Ответить
есть и адвокаты на госслужбе еще меньше получают, например на бесплатных консультациях для населения
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11.12.2020 16:50 Ответить
У кого нужно забрать?
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11.12.2020 16:29 Ответить
ну как всегда, культура, образование, здравохранение, у кого же еще
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11.12.2020 17:45 Ответить
їх усіх саджати треба на чортискільки років суворого режиму, а не зарплату піднімати. Де це чувано - гестапівцям платити ?
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11.12.2020 16:30 Ответить
Хворієш ?
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11.12.2020 16:37 Ответить
Каждая громада нанимает себе шерифа судью за свои податки а государству таможня хай наводят порядок у себя а громады у себя.
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11.12.2020 16:34 Ответить
Ты предлагаешь узаконить Лугандон?
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11.12.2020 17:17 Ответить
Тут сегодня их предлагали вообще ликвидировать за ненадобностью. мне кажется это лучший вариант.
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11.12.2020 16:37 Ответить
З такою роботою, як працює поліція, то і 12 тис. забагато. А Геращенко в поліції взагалі зайва людина.
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11.12.2020 16:39 Ответить
Пистолет дали - крутись как можешь! 😀
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11.12.2020 16:41 Ответить
Зарплату співробітникам поліції потрібно підвищувати в кілька разів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4907https://tavriya.ks.ua/index.php?newsid=17453 «Поліцейський - друг і захисник»: у Новій Каховці діти намалювали роботу правоохоронців
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11.12.2020 16:41 Ответить
а бабло звідки візьмете ...у зажравшихся вчителів з 4000Є зарплати чи у лікарів які взагалі окуїли з трикратно підвищеними "зарплатами"... можна ще тарифи (справедливі) трохи домалювати ...а можна і в пенсіонерів які й так ледве до пенсії доживають ...
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11.12.2020 16:42 Ответить
Авак не дурень.Знає,що хрінові часи насуваються.
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11.12.2020 16:43 Ответить
зарплати відвищувати потрібно в першу чергу лікарям, щоб вчасно робили аборти і подібні до Геращенка істоти не народжувалися.
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11.12.2020 16:51 Ответить
Начать надо было с фразы = "Моя зарплата ........... и дальше что душа пожелает"
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11.12.2020 16:53 Ответить
ми його втрачаємо - Антоха ударними темпами з"їжджає у паралельну реальність, десь на орбіти, де на своїй хвилі обертається космонавт №2, інопланетянин з КривогоРогу..
Зєля-дурепа також вважала, що її мільйона достатньо для всіх українських науковців-ніщебродів аби створити вакцину.. а решту мільярдів бюджета треба закатати в їхні оффшори, типу асфальт..
зебіли, дякую вам, дуже дякую, дебіли-експериментатори..
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11.12.2020 16:58 Ответить
Слідіство ніхєрва не робить. В харкові мого знайомого та його ЖІНКУ 8 березня побив такий собі Грицьков-це брат заступника голови держадміністрації Грицькова,і що? Слідачка діло закрила.прокурор знову повернув,до другої слідачки ..і нічого! мало того на цих людей Грицькови накатали теж заяву,-мабуть юристи кучера допомогли,побитого щей осудять!1
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11.12.2020 17:14 Ответить
Шахтарі зовсім ніщета і тих копійок їм платити не хочуть,а менти у нас все розслідують та тільки суди нікого не садять.
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11.12.2020 17:38 Ответить
Зарплату співробітникам поліції потрібно підвищувати в кілька разів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 876
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11.12.2020 17:47 Ответить
Вас ****** отстреливать надо, как бешенных собак, а тебя тварь с аваковым в первую очередь, за судилище патриотов и волонтёров! Аваков яныка провожал в Ростов, а говорит что не догнал. Кто же вам поверит! Экономика Украины в жопе - спасибо избирателям янелоха и любителям "красного квартала", а вам денех!
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11.12.2020 18:16 Ответить
Головне свої шкурні інтереси ,а те що країна воює ,коронновірус і економічна криза ,цьому горе зам міністра до одного місця, що ж який міністр такий і зам.
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11.12.2020 18:21 Ответить
У военных забрать последнее, орлам Рюкзакова и Тони поднять до небес. Неважно кто оберегает страну, важно - кто оберегает государство (аппарат управления ею). Забрать у солдат, повысить в несколько раз надзирателям и капо.
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11.12.2020 18:32 Ответить
Высокую зарплату платят за качество выполняемой работы, а не за просто так. Да и кто мешает хорошему полицаю пойти работать в НАБУ, если там достойные зарплаты ?
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11.12.2020 18:47 Ответить
И набуя, если априори полиция болты пинает? Не приезжаете на вызовы вообще?
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11.12.2020 19:28 Ответить
А с какой это стати такая им лафа-шара, что они такое сделали, какой подвиг совершили, что, новую жертву нашли, избили и изнасиловали, или ещё что-то?
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11.12.2020 19:44 Ответить
Кабан еще не сдох от короны?
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11.12.2020 19:56 Ответить
вас мудил авакінських всіх розігнати потрібно, а не зарплати вам платити, особливо тобі, свиносрака авакінська.
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11.12.2020 20:25 Ответить
За які заслуги?!! Їх в Херсоні як голку в сіні не знайдеш. Зате легко орієнтивутись по ним, де смачна кава - вони там весь робочий день. На виклики приїджають, щоб формально відмовити в допомозі і пити собі по каву. Моя заява про вкрадені гроші ( з повними даними про крадія) за кілька років навіть справою досі не стала. Клоуни!
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11.12.2020 21:28 Ответить
Товсожопа **** мінтовска! Збільши анальну пробку собі в кілька разів!
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11.12.2020 22:04 Ответить
За что????
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11.12.2020 22:18 Ответить
С какого хера это повышение!! Что взяток уже мало??
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12.12.2020 15:22 Ответить
Правильно, що гірше люди живуть, то надійніші повинні бути мусора, щоб захищати "слуг" від народу.
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12.12.2020 15:33 Ответить
 
 