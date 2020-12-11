Зарплату сотрудникам полиции нужно повышать в несколько раз, - Геращенко

Существует несоответствие заработной платы следователя полиции и нагрузки, которая на него идет, поэтому нужно повышать зарплату полицейским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"У нас есть определенное несоответствие зарплаты следователя в 12-14 тысяч гривен и нагрузкой, которая на него идет с тем, что не можем долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 тыс. гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому есть определенная ситуация, что нужно повышать уровень зарплаты полицейским", - отметил замглавы МВД.

Геращенко напомнил о ранее опубликованной им статистике для сравнения зарплат, которые за год получают сотрудники различных правоохранительных органов, и отметил, что размер годовой зарплаты полицейского и сотрудника НАБУ отличаются в 5-6 раз.

"Но дела, которые распутывают полицейские, бывают не менее сложные и не менее насущные и важные, чем у сотрудников НАБУ. Конечно, работники полиции, зная, что в НАБУ зарплата в 5-6 раз выше, задают вопрос: а почему так? Ни в одной западной стране нет такого, что сотрудник одного правоохранительного органа получает в столько раз больше, чем сотрудник другого правоохранительного органа", - подчеркнул Геращенко.

Кроме того, по словам замминистра, необходимо увеличить количество следственных судей в наиболее загруженных судах.

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