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Зарплату співробітникам поліції потрібно підвищувати в кілька разів, - Геращенко

Зарплату співробітникам поліції потрібно підвищувати в кілька разів, - Геращенко

Існує невідповідність заробітної плати слідчого поліції і навантаження, яке на нього йде, тому потрібно підвищувати зарплату поліцейським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тисяч гривень із навантаженням, яке на нього йде, з тим, що не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тисяч гривень і повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, які заробляють сотні тисяч гривень на місяць. Тож є певна ситуація, що потрібно підвищувати рівень зарплати поліцейським", - сказав він.

Геращенко нагадав про раніше опубліковану ним статистику щодо порівняння зарплат, які за рік отримують співробітники різних правоохоронних органів, і зазначив, що зарплатня поліцейського за рік і зарплатня співробітника НАБУ за рік різняться у 5-6 разів.

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"Але справи, які розплутують поліцейські, бувають не менш складні і не менш нагальні і важливі, ніж у співробітників НАБУ. Звісно, що працівники поліції, знаючи, що в НАБУ зарплатня у 5-6 разів вища, задають питання: а чому так? У жодній західній країні немає такого, що співробітник одного правоохоронного органу отримує у стільки разів більше, ніж співробітник іншого правоохоронного органу", - поінформував Геращенко.

Крім того, за словами заступника міністра, необхідно збільшити кількість слідчих суддів в найбільш завантажених судах.

Автор: 

Нацполіція (15151) Правоохоронні органи (2707) Геращенко Антон (935) зарплата (2239)


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Топ коментарі
+53
А військові облізуть. Головне - поліція.
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11.12.2020 15:44
+31
А че это хряк с зарплатой НАБУ сравнивает?Сравни с зарплатой медсестры и тогда придется уменьшить в два раза.Кубометр жира
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11.12.2020 15:51
+25
Співробітників поліції в Україні в кілька раз більше на 100 тис. населення ніж в США та інших розвинутих країнах! МВС може скоротити штат поліції і збільшити зарплати!
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11.12.2020 15:45
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А військові облізуть. Головне - поліція.
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11.12.2020 15:44 Відповісти
Співробітників поліції в Україні в кілька раз більше на 100 тис. населення ніж в США та інших розвинутих країнах! МВС може скоротити штат поліції і збільшити зарплати!
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11.12.2020 15:45 Відповісти
А что им там еще и зарплату платят?
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11.12.2020 15:49 Відповісти
Наприклад можна повністю розформувати поліцію охорони як непрофільний підрозділ, або приватизувати цю структуру, вивевши її в окрему охоронну агенцію з правом носіння вогнепальної зброї. Можна ліквідувати підрозділи колишнього Беркуту і на цьому зекономити - навіщо потрібен Беркут якщо в МВС є НГУ? Можна скоротити Корд, як підрозділ який показує вкрай погані результати і в нас же є НГУ, навіщо нам ще Корд? Можна Корд перевести в НГУ і об'єднати з тюремним спецназом - оптимізувати. Максимально скоротити штат обласних та районних управлінь МВС і все що можна віддати на оутсорсінг!
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11.12.2020 15:52 Відповісти
І медики на мінімалці.
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11.12.2020 15:54 Відповісти
якби тіко медіки... окрім судової та правоохороної гілкі, усі геть на мінімалках...
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11.12.2020 21:37 Відповісти
Можно подумать муссора лучше работать начнут. И так мусора лучше живут чем военные., и не воюют на передке.
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11.12.2020 15:56 Відповісти
Марченко о переносе повышения минимальной зарплаты на декабрь 2021: Существовал риск инфляции



мусорам поднять зп - вообще увидим гиперинфляцию))

ведь если минималку повысить на 50 (!) грн - инфляция добьет "ыканомику" у зе-лохов))
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11.12.2020 17:00 Відповісти
Дела расследуют...а распутывают нитки .. леску...
Но для антошки видимо все какая разница...
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11.12.2020 15:45 Відповісти
У антонины ковидные галлюцинации.
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11.12.2020 15:46 Відповісти
красиво сказал)
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11.12.2020 17:13 Відповісти
Так приведите штатное расписание в разумные нормы, вас же там уже наверно 600000 чел., а толку?
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11.12.2020 15:46 Відповісти
"Зарплату сотрудникам полиции нужно повышать в несколько раз, - Геращенко" - говорят, что COVID-19 даёт осложнения на мозги.
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11.12.2020 15:46 Відповісти
Это яркий пример осложнения на отсутствующий мозг)))
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11.12.2020 16:17 Відповісти
Что тамошние воры в МВД курят? Ну нельзя же так!
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11.12.2020 15:48 Відповісти
А есть еще врачи, которым тоже нужно, есть учителя, есть множество бюджетников, где зарплата не соответствует "нагрузке", но где денег взять, может мультимиллионер-бизнесмен Аваков поделится?
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11.12.2020 15:49 Відповісти
А укрепить курс гривны в несколько раз не пробовали? Да хрен с ним, в несколько раз! Хотя бы на 15%! Помню в прошлом году вой стоял на зелёных болотах на Банковой.
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11.12.2020 15:49 Відповісти
А где посадки?
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11.12.2020 15:49 Відповісти
выпилили на отопление
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11.12.2020 15:51 Відповісти
Падлюка, у нас война идет! Так , может, зарплату нужно военным повышать В НЕСКОЛЬКО РАЗ!!!!!!!!!!
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11.12.2020 15:50 Відповісти
Гнида толстожопая, зажрался уже окончательно, хрен им, а не повышение зарплаты.
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11.12.2020 16:31 Відповісти
А че это хряк с зарплатой НАБУ сравнивает?Сравни с зарплатой медсестры и тогда придется уменьшить в два раза.Кубометр жира
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11.12.2020 15:51 Відповісти
Не так! 1769₴ -40% от зарплаты! С их эффективностью и того много!
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11.12.2020 16:02 Відповісти
У МВД уже бюджет в 1.5 раз выше, чем у МО. А у нас как бы война. Может проще таких как Антонина накуй послать?
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11.12.2020 15:52 Відповісти
Хотя некоторым полицейским можно и поднять. Но только после обязательного экзамена и отсеивания профнепригодных - Антонину это тоже касается. В экзамене обязательно должны быть подтягивания не менее 15 раз, кросс 10-15 км на время, стрельба, вождение, задачи на логику. Месяц на подготовку, не прошедших - нахер без права восстановления.
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11.12.2020 15:57 Відповісти
Короче, очередная переаттестация, 1000-1500$ с носа , нормально буит?Кумовьям-скидки
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11.12.2020 16:41 Відповісти
Все решаемо. Можно и экзаменаторов из Балтии или Грузии, к примеру, пригласить. Можно сдавать без имен и фамилий по номерам (или штрих-кодам). Было бы желание - организовать можно все. Но этого не будет, потому что рулят такие тупые толстожопые поцы, как Антонина.
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11.12.2020 16:58 Відповісти
Ковид ему на голову осложнение дал?
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11.12.2020 15:52 Відповісти
А что,дельное предложение.сажаем Авакяна с полной конфискацией,потом весь януковский сброд,который Авакян успешно переаттестовал,всю шоблу,которую Авакян поставил на ответственные посты,набираем строго по конкурсу людей,готовых служить не Авакяну,а государству,и платим им достойную зарплату.причем Тоха Г.в их число входить никак не должен.я-только ЗА!
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11.12.2020 15:55 Відповісти
ваши так называемые правоохранители , компенсируют себе переработки крышеванием наркоторговли , проституции и прочими не законными видами деятельности
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11.12.2020 15:55 Відповісти
Тогда Тохе придется вылизывать подносы, а не тарелки.
Морда и жопа растет, а ему все мало.
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11.12.2020 15:56 Відповісти
А не пойти бы тебе на**** со своими полицаями Антонина
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11.12.2020 15:57 Відповісти
так называемый, министр зравохранения, степашка, заявил: "Мы сейчас находимся на войне с COVID-19..." так может вспомним о врачах и доплатим им? или всё на репрессивную систему и на дороги пустим??
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11.12.2020 15:58 Відповісти
Я пам'ятаю що на Орді під час війни в Чечні туди відправляли ментів.
Ні, це не натяк. Це бажання якщо хочуть отримувати великі гроші.
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11.12.2020 15:59 Відповісти
Пусть из своей заплаты и повышает, экономист очкастый...
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11.12.2020 16:01 Відповісти
Антошка видать водовки-аваковки перепил !!!! А как же врачи и военные на передовой ? А учителям по 4000 долляров?
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11.12.2020 16:03 Відповісти
А ещё им нужно снизить пенсионный возраст и лечить печень бесплатно ! 😆
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11.12.2020 16:03 Відповісти
...ога-ога, на воротник тебе, антонина
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11.12.2020 16:04 Відповісти
Медики пд час пандемії?.
Військові під час війни?.
Ні..
На меті побудова поліцейської держави на кшталт "а ля лукащенко"..
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11.12.2020 16:04 Відповісти
Повышение зарплаты бездельникам - однозначный путь инфляции для всех. Чем занимается полицейский основную часть своей 40-часовой недели в участке? Да ничем. И это называют "напряженным трудом?"
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11.12.2020 16:08 Відповісти
Бумажки перекладывают... Мышцы устают.
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11.12.2020 16:13 Відповісти
40 часовой недели 😂😂😂 приглашаю работу в полицию. Месяцами бывало у меня в милиции, что работал без выходных. Рабочий график с 7.00 и до распоряжение начальства (обычно после 20.00)
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11.12.2020 16:32 Відповісти
Про Сизифа слышали ? Это не про Врадиевку.
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11.12.2020 16:39 Відповісти
ну то ,что начальство у вас там всегда право, безсовестно забирают почти все время, не оставляя на отдых и семью,известно, но там же пенция рано, и на пенции тогда уже с внуками можно раслабиться.
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11.12.2020 16:48 Відповісти
Врачи, учителя, пенсионеры, да и вобще люди всех профессий живут без нагрузок??? Да с таким уровнем коррупции многим "следователям" и зарплат не нужно! Только должность и полномочия. А дальше они сами смогут.
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11.12.2020 16:12 Відповісти
Остальные облезут?
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11.12.2020 16:16 Відповісти
Осел строит кацапию
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11.12.2020 16:17 Відповісти
Правильно. Особенно офицерам.
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11.12.2020 16:16 Відповісти
утром - вирус, вечером - дай миллиард. Или несколько. До завтра бы подождал...
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11.12.2020 16:17 Відповісти
Смотрю , многие недовольны. А чуть что , то спасите-помогите.
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11.12.2020 16:18 Відповісти
Они скорей помогут бандитам, тем которые с баблом, а простому народу им просто плевать!
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11.12.2020 16:44 Відповісти
Очень сильное заявление: зарплату сотрудникам полиции нужно повышать в несколько раз! Все полицейские зааплодировали и закричали Антона Геращенко в Министры... Но, тут проходил мимо депутат Іван Пере*еридніпро и сказал: В несколько раз!? Маловато будет! Если откровенно - мелко! Зарплату сотрудникам полиции нужно повышать в несколько десятков раз! Все полицейские зааплодировали и закричали ван Пере*еридніпро в Министры. Вот какая термоядерная и непобедимая сила популизма - всего несколько слов поменял в предложении - призыве...
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11.12.2020 16:19 Відповісти
не можем долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 тыс. гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц

Зрівняв бюджетників з приватними
Зробіть приватний слідчий орган і хай сам на себе заробляє
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11.12.2020 16:29 Відповісти
есть и адвокаты на госслужбе еще меньше получают, например на бесплатных консультациях для населения
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11.12.2020 16:50 Відповісти
У кого нужно забрать?
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11.12.2020 16:29 Відповісти
ну как всегда, культура, образование, здравохранение, у кого же еще
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11.12.2020 17:45 Відповісти
їх усіх саджати треба на чортискільки років суворого режиму, а не зарплату піднімати. Де це чувано - гестапівцям платити ?
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11.12.2020 16:30 Відповісти
Хворієш ?
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11.12.2020 16:37 Відповісти
Каждая громада нанимает себе шерифа судью за свои податки а государству таможня хай наводят порядок у себя а громады у себя.
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11.12.2020 16:34 Відповісти
Ты предлагаешь узаконить Лугандон?
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11.12.2020 17:17 Відповісти
Тут сегодня их предлагали вообще ликвидировать за ненадобностью. мне кажется это лучший вариант.
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11.12.2020 16:37 Відповісти
З такою роботою, як працює поліція, то і 12 тис. забагато. А Геращенко в поліції взагалі зайва людина.
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11.12.2020 16:39 Відповісти
Пистолет дали - крутись как можешь! 😀
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11.12.2020 16:41 Відповісти
Зарплату співробітникам поліції потрібно підвищувати в кілька разів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4907https://tavriya.ks.ua/index.php?newsid=17453 «Поліцейський - друг і захисник»: у Новій Каховці діти намалювали роботу правоохоронців
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11.12.2020 16:41 Відповісти
а бабло звідки візьмете ...у зажравшихся вчителів з 4000Є зарплати чи у лікарів які взагалі окуїли з трикратно підвищеними "зарплатами"... можна ще тарифи (справедливі) трохи домалювати ...а можна і в пенсіонерів які й так ледве до пенсії доживають ...
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11.12.2020 16:42 Відповісти
Авак не дурень.Знає,що хрінові часи насуваються.
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11.12.2020 16:43 Відповісти
зарплати відвищувати потрібно в першу чергу лікарям, щоб вчасно робили аборти і подібні до Геращенка істоти не народжувалися.
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11.12.2020 16:51 Відповісти
Начать надо было с фразы = "Моя зарплата ........... и дальше что душа пожелает"
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11.12.2020 16:53 Відповісти
ми його втрачаємо - Антоха ударними темпами з"їжджає у паралельну реальність, десь на орбіти, де на своїй хвилі обертається космонавт №2, інопланетянин з КривогоРогу..
Зєля-дурепа також вважала, що її мільйона достатньо для всіх українських науковців-ніщебродів аби створити вакцину.. а решту мільярдів бюджета треба закатати в їхні оффшори, типу асфальт..
зебіли, дякую вам, дуже дякую, дебіли-експериментатори..
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11.12.2020 16:58 Відповісти
Слідіство ніхєрва не робить. В харкові мого знайомого та його ЖІНКУ 8 березня побив такий собі Грицьков-це брат заступника голови держадміністрації Грицькова,і що? Слідачка діло закрила.прокурор знову повернув,до другої слідачки ..і нічого! мало того на цих людей Грицькови накатали теж заяву,-мабуть юристи кучера допомогли,побитого щей осудять!1
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11.12.2020 17:14 Відповісти
Шахтарі зовсім ніщета і тих копійок їм платити не хочуть,а менти у нас все розслідують та тільки суди нікого не садять.
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11.12.2020 17:38 Відповісти
Зарплату співробітникам поліції потрібно підвищувати в кілька разів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 876
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11.12.2020 17:47 Відповісти
Вас ****** отстреливать надо, как бешенных собак, а тебя тварь с аваковым в первую очередь, за судилище патриотов и волонтёров! Аваков яныка провожал в Ростов, а говорит что не догнал. Кто же вам поверит! Экономика Украины в жопе - спасибо избирателям янелоха и любителям "красного квартала", а вам денех!
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11.12.2020 18:16 Відповісти
Головне свої шкурні інтереси ,а те що країна воює ,коронновірус і економічна криза ,цьому горе зам міністра до одного місця, що ж який міністр такий і зам.
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11.12.2020 18:21 Відповісти
У военных забрать последнее, орлам Рюкзакова и Тони поднять до небес. Неважно кто оберегает страну, важно - кто оберегает государство (аппарат управления ею). Забрать у солдат, повысить в несколько раз надзирателям и капо.
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11.12.2020 18:32 Відповісти
Высокую зарплату платят за качество выполняемой работы, а не за просто так. Да и кто мешает хорошему полицаю пойти работать в НАБУ, если там достойные зарплаты ?
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11.12.2020 18:47 Відповісти
И набуя, если априори полиция болты пинает? Не приезжаете на вызовы вообще?
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11.12.2020 19:28 Відповісти
А с какой это стати такая им лафа-шара, что они такое сделали, какой подвиг совершили, что, новую жертву нашли, избили и изнасиловали, или ещё что-то?
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11.12.2020 19:44 Відповісти
Кабан еще не сдох от короны?
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11.12.2020 19:56 Відповісти
вас мудил авакінських всіх розігнати потрібно, а не зарплати вам платити, особливо тобі, свиносрака авакінська.
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11.12.2020 20:25 Відповісти
За які заслуги?!! Їх в Херсоні як голку в сіні не знайдеш. Зате легко орієнтивутись по ним, де смачна кава - вони там весь робочий день. На виклики приїджають, щоб формально відмовити в допомозі і пити собі по каву. Моя заява про вкрадені гроші ( з повними даними про крадія) за кілька років навіть справою досі не стала. Клоуни!
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11.12.2020 21:28 Відповісти
Товсожопа **** мінтовска! Збільши анальну пробку собі в кілька разів!
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11.12.2020 22:04 Відповісти
За что????
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11.12.2020 22:18 Відповісти
С какого хера это повышение!! Что взяток уже мало??
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12.12.2020 15:22 Відповісти
Правильно, що гірше люди живуть, то надійніші повинні бути мусора, щоб захищати "слуг" від народу.
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12.12.2020 15:33 Відповісти
 
 