Зарплату співробітникам поліції потрібно підвищувати в кілька разів, - Геращенко
Існує невідповідність заробітної плати слідчого поліції і навантаження, яке на нього йде, тому потрібно підвищувати зарплату поліцейським.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тисяч гривень із навантаженням, яке на нього йде, з тим, що не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тисяч гривень і повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, які заробляють сотні тисяч гривень на місяць. Тож є певна ситуація, що потрібно підвищувати рівень зарплати поліцейським", - сказав він.
Геращенко нагадав про раніше опубліковану ним статистику щодо порівняння зарплат, які за рік отримують співробітники різних правоохоронних органів, і зазначив, що зарплатня поліцейського за рік і зарплатня співробітника НАБУ за рік різняться у 5-6 разів.
"Але справи, які розплутують поліцейські, бувають не менш складні і не менш нагальні і важливі, ніж у співробітників НАБУ. Звісно, що працівники поліції, знаючи, що в НАБУ зарплатня у 5-6 разів вища, задають питання: а чому так? У жодній західній країні немає такого, що співробітник одного правоохоронного органу отримує у стільки разів більше, ніж співробітник іншого правоохоронного органу", - поінформував Геращенко.
Крім того, за словами заступника міністра, необхідно збільшити кількість слідчих суддів в найбільш завантажених судах.
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мусорам поднять зп - вообще увидим гиперинфляцию))
ведь если минималку повысить на 50 (!) грн - инфляция добьет "ыканомику" у зе-лохов))
Но для антошки видимо все какая разница...
Морда и жопа растет, а ему все мало.
Ні, це не натяк. Це бажання якщо хочуть отримувати великі гроші.
Військові під час війни?.
Ні..
На меті побудова поліцейської держави на кшталт "а ля лукащенко"..
Зрівняв бюджетників з приватними
Зробіть приватний слідчий орган і хай сам на себе заробляє
Зєля-дурепа також вважала, що її мільйона достатньо для всіх українських науковців-ніщебродів аби створити вакцину.. а решту мільярдів бюджета треба закатати в їхні оффшори, типу асфальт..
зебіли, дякую вам, дуже дякую, дебіли-експериментатори..