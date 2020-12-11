Зарплату співробітникам поліції потрібно підвищувати в кілька разів, - Геращенко

Існує невідповідність заробітної плати слідчого поліції і навантаження, яке на нього йде, тому потрібно підвищувати зарплату поліцейським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тисяч гривень із навантаженням, яке на нього йде, з тим, що не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тисяч гривень і повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, які заробляють сотні тисяч гривень на місяць. Тож є певна ситуація, що потрібно підвищувати рівень зарплати поліцейським", - сказав він.

Геращенко нагадав про раніше опубліковану ним статистику щодо порівняння зарплат, які за рік отримують співробітники різних правоохоронних органів, і зазначив, що зарплатня поліцейського за рік і зарплатня співробітника НАБУ за рік різняться у 5-6 разів.

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"Але справи, які розплутують поліцейські, бувають не менш складні і не менш нагальні і важливі, ніж у співробітників НАБУ. Звісно, що працівники поліції, знаючи, що в НАБУ зарплатня у 5-6 разів вища, задають питання: а чому так? У жодній західній країні немає такого, що співробітник одного правоохоронного органу отримує у стільки разів більше, ніж співробітник іншого правоохоронного органу", - поінформував Геращенко.

Крім того, за словами заступника міністра, необхідно збільшити кількість слідчих суддів в найбільш завантажених судах.