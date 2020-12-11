Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Узбекистана, Норвегии, Египта, Австралии, Таджикистана, Пакистана, Йемена, Филиппин, Иордании, Таиланда и Монголии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня здесь присутствуют послы с четырех континентов, и это очередное свидетельство того, что Украина стремится развивать сотрудничество со всеми государствами мира", - заявил Зеленский, поздравляя дипломатов с началом миссии в Украине.

Он выразил надежду на активизацию сотрудничества с государствами, представители которых начали работу в Украине, на всех уровнях.

"Находясь на пути масштабных реформ, Украина искренне заинтересована в диалоге и развитии партнерства с каждой из ваших прекрасных стран", - отметил президент.

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Зеленский также выразил уверенность, что благодаря усилиям новоназначенных послов будет открыта новая страница в отношениях Украины с международными партнерами.