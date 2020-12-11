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Новости
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Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств

Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Узбекистана, Норвегии, Египта, Австралии, Таджикистана, Пакистана, Йемена, Филиппин, Иордании, Таиланда и Монголии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня здесь присутствуют послы с четырех континентов, и это очередное свидетельство того, что Украина стремится развивать сотрудничество со всеми государствами мира", - заявил Зеленский, поздравляя дипломатов с началом миссии в Украине.

Он выразил надежду на активизацию сотрудничества с государствами, представители которых начали работу в Украине, на всех уровнях.

"Находясь на пути масштабных реформ, Украина искренне заинтересована в диалоге и развитии партнерства с каждой из ваших прекрасных стран", - отметил президент.

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Зеленский также выразил уверенность, что благодаря усилиям новоназначенных послов будет открыта новая страница в отношениях Украины с международными партнерами.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) посол (1799) дипломаты (636)


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Топ комментарии
+4
Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 585
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11.12.2020 15:49
+4
Пройдёт время и послы спросят, как в известном фильме:
- Но позвольте, как же он служил в очистке? (с)
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11.12.2020 15:55
+2
Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 1002
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11.12.2020 15:53
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Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 585
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11.12.2020 15:49 Ответить
всі послали ...
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11.12.2020 15:50 Ответить
Уявляю як дипломати жартували між собою в очікуванні церемонії.
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11.12.2020 15:52 Ответить
Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 1002
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11.12.2020 15:53 Ответить
Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 1277
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11.12.2020 15:54 Ответить
Пройдёт время и послы спросят, как в известном фильме:
- Но позвольте, как же он служил в очистке? (с)
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11.12.2020 15:55 Ответить
Находясь на пути масштабных реформ ... во заливает

Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 8299
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11.12.2020 16:01 Ответить
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 11 держав - Цензор.НЕТ 5848
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11.12.2020 16:28 Ответить
клоун
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11.12.2020 18:52 Ответить
 
 