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Новини
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Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 11 держав

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 11 держав

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Узбекистану, Норвегії, Єгипту, Австралії, Таджикистану, Пакистану, Ємену, Філіппін, Йорданії, Таїланду і Монголії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Сьогодні тут присутні посли з чотирьох континентів, і це чергове свідчення того, що Україна прагне розвивати співпрацю з усіма державами світу", - заявив Зеленський, вітаючи дипломатів із початком місії в Україні.

Він висловив Зеленський висловив сподівання на активізацію взаємодії з цими державами на всіх рівнях заради добробуту громадян.

"Перебуваючи на шляху масштабних реформ, Україна щиро зацікавлена у діалозі та розвитку партнерства з кожною з ваших прекрасних країн", - зазначив президент.

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Зеленський також висловив упевненість, що завдяки зусиллям новопризначених послів буде відкрито нову сторінку у відносинах України з міжнародними партнерами.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) посол (1100) дипломати (566)


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Топ коментарі
+4
Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 585
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11.12.2020 15:49
+4
Пройдёт время и послы спросят, как в известном фильме:
- Но позвольте, как же он служил в очистке? (с)
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11.12.2020 15:55
+2
Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 1002
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11.12.2020 15:53
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Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 585
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11.12.2020 15:49 Відповісти
всі послали ...
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11.12.2020 15:50 Відповісти
Уявляю як дипломати жартували між собою в очікуванні церемонії.
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11.12.2020 15:52 Відповісти
Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 1002
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11.12.2020 15:53 Відповісти
Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 1277
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11.12.2020 15:54 Відповісти
Пройдёт время и послы спросят, как в известном фильме:
- Но позвольте, как же он служил в очистке? (с)
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11.12.2020 15:55 Відповісти
Находясь на пути масштабных реформ ... во заливает

Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 государств - Цензор.НЕТ 8299
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11.12.2020 16:01 Відповісти
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 11 держав - Цензор.НЕТ 5848
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11.12.2020 16:28 Відповісти
клоун
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11.12.2020 18:52 Відповісти
 
 