Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 11 держав

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Узбекистану, Норвегії, Єгипту, Австралії, Таджикистану, Пакистану, Ємену, Філіппін, Йорданії, Таїланду і Монголії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Сьогодні тут присутні посли з чотирьох континентів, і це чергове свідчення того, що Україна прагне розвивати співпрацю з усіма державами світу", - заявив Зеленський, вітаючи дипломатів із початком місії в Україні.

Він висловив Зеленський висловив сподівання на активізацію взаємодії з цими державами на всіх рівнях заради добробуту громадян.

"Перебуваючи на шляху масштабних реформ, Україна щиро зацікавлена у діалозі та розвитку партнерства з кожною з ваших прекрасних країн", - зазначив президент.

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Зеленський також висловив упевненість, що завдяки зусиллям новопризначених послів буде відкрито нову сторінку у відносинах України з міжнародними партнерами.