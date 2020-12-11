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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил подходы к тестированию на COVID-19, - Ляшко

Минздрав обновил подходы к тестированию на COVID-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19 в части подходов к тестированию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

Отмечается, что метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

Согласно приказу Минздрава, подлежат лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2:

- с подозрением на COVID-19;
- признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
- признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
- признаками пневмонии.

Кроме того, предусмотрен перечень лиц, которым будут делать предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2:

- с подозрением на COVID-19;
- признаками ТОРС;
- признаками других ОРВИ;
- признаками пневмонии;
- кто был в тесном контакте с человеком с подтвержденным случаем COVID-19;
- которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19;
- подлежащих плановой госпитализации.

Главный санврач отметил, что положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые соответствуют определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.

Также Минздрав разрешил использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) тестирование (496) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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в том и смысл тестирования чтобы выявлять бессимптомных чтоб не заражали других, а не когда симптомы уже налицо
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11.12.2020 16:51 Ответить
смысл тестирования в нашем случае-регулировать статистику заболеваемости
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11.12.2020 16:54 Ответить
Подходы Изменили , то подходили Справа , а теперь С лева, а коронавирусу от этого по Барабану.
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11.12.2020 16:56 Ответить
Минздрав обновил подходы к тестированию на COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2768
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11.12.2020 16:58 Ответить
kurwa,жалко нельзя 100 лайков сразу поставить..
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11.12.2020 17:01 Ответить
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11.12.2020 17:01 Ответить
Давайте больше сопливых и с температурами в очередях на морозе на тесты, бо их маловато стало. А некоторым из еще и в общаке придется прокатиться.
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11.12.2020 17:02 Ответить
Ось весь секрет зменшення нових випадків і розкрився. Змінили підходи до направлення на тести - одразу стало менше хворих на ковід. Степанову фанфари та пошана: а як же, переможець пандеміі! Дійсно, щоб покращити статістику, треба перестати тестувати. В мене сестра лікар. Ім суворо наказали не направляти на тести легкі та середні випадки. Тепер плебс зрадіє, що "ковід відступає" заб'є болта на карантин, на маски, то Степанову прийдеться правити ще й статистіку смертності...
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11.12.2020 17:21 Ответить
Ложь ложь сплошная, ложь
Ждете когда больной синеть начнет?
Курсы вы шапитовские....нв ри че.. Как говорит моя знакомая абог не тимошка видит немножко..допрыгаетесь..
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12.12.2020 15:01 Ответить
 
 