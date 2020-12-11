Минздрав обновил подходы к тестированию на COVID-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19 в части подходов к тестированию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

Отмечается, что метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

Согласно приказу Минздрава, подлежат лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2:



- с подозрением на COVID-19;

- признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);

- признаками других острых респираторных вирусных инфекций;

- признаками пневмонии.

Кроме того, предусмотрен перечень лиц, которым будут делать предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2:



- с подозрением на COVID-19;

- признаками ТОРС;

- признаками других ОРВИ;

- признаками пневмонии;

- кто был в тесном контакте с человеком с подтвержденным случаем COVID-19;

- которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19;

- подлежащих плановой госпитализации.

Главный санврач отметил, что положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые соответствуют определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.

Также Минздрав разрешил использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

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