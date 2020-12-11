МОЗ оновило підходи до тестування на COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти медичної допомоги при коронавірусній хворобі COVID-19 у частині підходів до тестування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.

Зазначається, що метод ПЦР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я,підлягають лабораторному обстеженню на РНК SARS-CoV-2:





з підозрою на COVID-19;

з ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС);

з ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;

з ознаками пневмонії.

Крім того, передбачено перелік осіб, яким будуть робити попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2:

з підозрою на COVID-19;

ознаками ТГРС;

ознаками інших ГРВІ;

ознаками пневмонії;

що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;

що повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;

що підлягають плановій госпіталізації.

Головний санлікар зазначив, що позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.

Також МОЗ дозволило використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та при планових госпіталізаціях.

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