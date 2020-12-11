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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оновило підходи до тестування на COVID-19, - Ляшко

МОЗ оновило підходи до тестування на COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти медичної допомоги при коронавірусній хворобі COVID-19 у частині підходів до тестування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.

Зазначається, що метод ПЦР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я,підлягають лабораторному обстеженню на РНК SARS-CoV-2:

  • з підозрою на COVID-19;
  • з ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС);
  • з ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;
  • з ознаками пневмонії.

Крім того, передбачено перелік осіб, яким будуть робити попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2:

  • з підозрою на COVID-19;
  • ознаками ТГРС;
  • ознаками інших ГРВІ;
  • ознаками пневмонії;
  • що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;
  • що повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;
  • що підлягають плановій госпіталізації.

Головний санлікар зазначив, що позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.

Також МОЗ дозволило використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та при планових госпіталізаціях.

Читайте також: Кількість хворих на COVID-19 у статистиці могла скоротитися через зменшення ПЛР-тестів: говорити про позитивний тренд рано, - аналіз Київської школи економіки

 

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5392) тестування (456) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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в том и смысл тестирования чтобы выявлять бессимптомных чтоб не заражали других, а не когда симптомы уже налицо
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11.12.2020 16:51 Відповісти
смысл тестирования в нашем случае-регулировать статистику заболеваемости
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11.12.2020 16:54 Відповісти
Подходы Изменили , то подходили Справа , а теперь С лева, а коронавирусу от этого по Барабану.
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11.12.2020 16:56 Відповісти
Минздрав обновил подходы к тестированию на COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2768
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11.12.2020 16:58 Відповісти
kurwa,жалко нельзя 100 лайков сразу поставить..
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11.12.2020 17:01 Відповісти
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11.12.2020 17:01 Відповісти
Давайте больше сопливых и с температурами в очередях на морозе на тесты, бо их маловато стало. А некоторым из еще и в общаке придется прокатиться.
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11.12.2020 17:02 Відповісти
Ось весь секрет зменшення нових випадків і розкрився. Змінили підходи до направлення на тести - одразу стало менше хворих на ковід. Степанову фанфари та пошана: а як же, переможець пандеміі! Дійсно, щоб покращити статістику, треба перестати тестувати. В мене сестра лікар. Ім суворо наказали не направляти на тести легкі та середні випадки. Тепер плебс зрадіє, що "ковід відступає" заб'є болта на карантин, на маски, то Степанову прийдеться правити ще й статистіку смертності...
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11.12.2020 17:21 Відповісти
Ложь ложь сплошная, ложь
Ждете когда больной синеть начнет?
Курсы вы шапитовские....нв ри че.. Как говорит моя знакомая абог не тимошка видит немножко..допрыгаетесь..
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12.12.2020 15:01 Відповісти
 
 