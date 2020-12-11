МОЗ оновило підходи до тестування на COVID-19, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти медичної допомоги при коронавірусній хворобі COVID-19 у частині підходів до тестування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.
Зазначається, що метод ПЦР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я,підлягають лабораторному обстеженню на РНК SARS-CoV-2:
- з підозрою на COVID-19;
- з ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС);
- з ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;
- з ознаками пневмонії.
Крім того, передбачено перелік осіб, яким будуть робити попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2:
- з підозрою на COVID-19;
- ознаками ТГРС;
- ознаками інших ГРВІ;
- ознаками пневмонії;
- що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;
- що повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;
- що підлягають плановій госпіталізації.
Головний санлікар зазначив, що позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.
Також МОЗ дозволило використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та при планових госпіталізаціях.
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