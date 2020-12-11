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Новости Агрессия России против Украины
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НАТО не планирует совместных военно-морских учений с Россией, - спикер Альянса

НАТО не планирует совместных военно-морских учений с Россией, - спикер Альянса

Североатлантический Альянс после агрессии России против Украины прекратил практическое военное сотрудничество с Российской Федерацией и не планирует никаких совместных учений с этой страной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в ответ на письменный запрос относитльно распространенной вчера в российских СМИ информации о том, что корабли ВМФ России впервые за последние 10 лет в декабре 2021 в водах вблизи Пакистана проведут совместные учения с военными кораблями стран НАТО.

"НАТО не имеет планов на проведение никаких учений с Россией. Наша практическое сотрудничество остается остановленным в результате незаконной и неоправданной аннексии Крыма у Украины в 2014 году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее росСМИ сообщали, что корабли Военно-морских сил России и стран НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения.

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Автор: 

НАТО (9975) россия (95454) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+11
А коли вони не брехали?
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11.12.2020 17:29
+10
Опять расея сомравши?
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11.12.2020 17:26
+9
дивно було би влаштовувати спільні навчання з ворогом
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11.12.2020 17:28
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Опять расея сомравши?
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11.12.2020 17:26 Ответить
Знову.
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11.12.2020 17:28 Ответить
А коли вони не брехали?
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11.12.2020 17:29 Ответить
опять наші недоЗМІ використовують московитські джерела.
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11.12.2020 19:33 Ответить
То-то и оно! Кацапам верить, себя не уважать...
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11.12.2020 21:46 Ответить
Інакше і бути не могло
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11.12.2020 17:28 Ответить
Це було чергове загострення параноїдальної шизофреніі ,з маячнею величі !!))
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11.12.2020 17:38 Ответить
дивно було би влаштовувати спільні навчання з ворогом
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11.12.2020 17:28 Ответить
опа.. влажные мечты Эха мацквы развеялись с наступлением рассвета)
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11.12.2020 17:29 Ответить
Лапотники лучше знают, планирует НАТО с ними учения, или нет
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11.12.2020 17:33 Ответить
Где этот кацапский презервуар, под польским флагом, что вчера на Герхарда наезжал когда тот сказал, что туфта про совместные учения
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11.12.2020 17:36 Ответить
Верить эху кремля - себя не уважать
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11.12.2020 17:36 Ответить
Никогда такого не было... И вот опять...))))
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11.12.2020 17:43 Ответить
Зачем тогда Цензор распространяет росийские фейки?
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11.12.2020 18:01 Ответить
не распространяет а информирует о кацапских фейках
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11.12.2020 18:18 Ответить
Нужно было задать уточняющий вопрос - будут ли корабли стран НАТО участвовать в учениях "АМАН-2021" совместно с кораблями русни. Интересно, как бы пресс-служба НАТО выкрутилась
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11.12.2020 18:28 Ответить
В учениях принимают участие 30 стран, в. т. числе Турция и Британия (не как представители НАТО, а сами по себе), участвует и РФ. Поэтому именно о совместных учениях речь и не шла
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11.12.2020 20:45 Ответить
Russian Navy's Black Sea Fleet will participate in the AMAN-2021 military exercise, which will take place in February 2021 in Pakistani waters, together with Navies of 30 other countries, including NATO ones, the fleet press service announced on 10th December.
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11.12.2020 18:42 Ответить
ХЙЛУ ХЙЛО В РОТ !!!
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11.12.2020 21:32 Ответить
 
 