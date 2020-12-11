НАТО не планирует совместных военно-морских учений с Россией, - спикер Альянса

Североатлантический Альянс после агрессии России против Украины прекратил практическое военное сотрудничество с Российской Федерацией и не планирует никаких совместных учений с этой страной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в ответ на письменный запрос относитльно распространенной вчера в российских СМИ информации о том, что корабли ВМФ России впервые за последние 10 лет в декабре 2021 в водах вблизи Пакистана проведут совместные учения с военными кораблями стран НАТО.

"НАТО не имеет планов на проведение никаких учений с Россией. Наша практическое сотрудничество остается остановленным в результате незаконной и неоправданной аннексии Крыма у Украины в 2014 году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее росСМИ сообщали, что корабли Военно-морских сил России и стран НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения.

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