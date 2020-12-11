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Консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает прием

Консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает прием

Консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает консульский прием из-за стремительного роста в Беларуси количества граждан, инфицированных COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр посольства Украины в Беларуси.

"В Республике Беларусь наблюдается стремительный рост количества граждан, инфицированных COVID-19 (ежедневно более 1900 человек). Учитывая вышеизложенное, с 14 по 18 декабря 2020 г. консульский отдел посольства Украины в Республике Беларусь частично приостанавливает консульский прием", - сказано в сообщении.

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Беларусь (7889) карантин (16729) посольство (1081) коронавирус (17042)


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так они из-за этого границы закрыли?
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11.12.2020 17:37 Ответить
В Беларуси с 21 декабря из-за COVID-19 вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Как это может отразиться на выездном туризме?
Большинство туров - авиа, на них запрет на выезд не влияет
Скажем прямо, 2020 год не самый удачный для путешествий, однако белорусы были в числе тех, кому из-за COVID-19 в турсезон не запрещали выезжать из страны, пишет https://news.tut.by/society/710935.html?c tut.by .
Аналитик туристической отрасли, редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик считает, что в этом сезоне белорусы оказались особенными во всех смыслах - и в туризме тоже.
- Наш рынок был номер один в Тунисе - нас примерно 4 тысячи туда приехало, мы сделали кассу черногорцам и в Албании. Большинство стран же были закрыты летом, и люди не путешествовали, а мы ездили и продолжаем ездить. У нас и зимой остались открытыми направления. Это вообще мало каким гражданам каких стран разрешено. Несмотря ни на что, мы все равно имеем какие-то окошки, чтобы выезжать.
Большинство предложений по выездному туризму из Беларуси - авиа. То есть закрытие наземной границы на выезд вообще на них никак не повлияет. Однако были туристы, которые покупали туры с вылетом из Киева - чаще всего это путевки в Египет или Танзанию. Но в Танзанию люди, как правило, вылетают из Минска на самолете, и у них есть стыковка в Киеве.
- Стран, которые готовы принимать туристов, в мире немного. Туристический сезон в Турции закончился еще в ноябре. Сейчас можно съездить на Мальдивы (туда мы летаем Turkish Airlines), в Танзанию (туда мы летаем или Turkish Airlines, или украинской авиакомпанией SkyUp Airlines со стыковкой в Киеве). Туристов пытается принять Таиланд, но там 14 дней карантин, и ты их должен отсидеть в определенном отеле, а потом можешь ездить куда хочешь. Но вроде как в эти 14 дней ты на территории своего отеля можешь выходить на пляж. Еще можно отдохнуть в Латинской Америке - это Доминикана и Мексика.
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11.12.2020 18:24 Ответить
 
 