Консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает прием

Консульский отдел посольства Украины в Беларуси частично приостанавливает консульский прием из-за стремительного роста в Беларуси количества граждан, инфицированных COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр посольства Украины в Беларуси.

"В Республике Беларусь наблюдается стремительный рост количества граждан, инфицированных COVID-19 (ежедневно более 1900 человек). Учитывая вышеизложенное, с 14 по 18 декабря 2020 г. консульский отдел посольства Украины в Республике Беларусь частично приостанавливает консульский прием", - сказано в сообщении.

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